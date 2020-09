Öten járnak csak be egy 24 fős osztályba egy fővárosi általános iskolában, ahol több diáknál is fertőzést mutattak ki, de mégsem küldik haza az egész osztályt, a tanárok is bejárnak hozzájuk tanítani - írta egy olvasónk. A fertőzés feltehetően attól a diáktól származik, akinél fertőzésgyanú miatt tesztet kértek, de mégis bejárt az iskolába, amíg meg nem lett a - pozitív - eredmény.