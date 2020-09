Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15a27831-dfb1-407a-9cdb-90abfe525910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tanár és egy osztály került karanténba.","shortLead":"Egy tanár és egy osztály került karanténba.","id":"20200910_Egy_fehervari_iskolaban_is_fertozottet_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a27831-dfb1-407a-9cdb-90abfe525910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb375285-ba25-405b-bf0c-8c02f4916a95","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_Egy_fehervari_iskolaban_is_fertozottet_talaltak","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:15","title":"Egy fehérvári iskolában is találtak koronavírus-fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx\" azonosítójú pénztárca mögött iszonyatos összeg, közel 700 millió dollár értékű bitcoin lapul. A hackerek is szeretnék megszerezni.","shortLead":"A \"1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx\" azonosítójú pénztárca mögött iszonyatos összeg, közel 700 millió dollár értékű...","id":"20200911_bitcoin_penztarca_hackerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6957b846-e7ec-475b-a6a6-f90d471a206b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_bitcoin_penztarca_hackerek","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:03","title":"210 milliárd forint értékű bitcoin-tárcát próbálnak feltörni a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pedagógusok alacsony kockázatú kontaktoknak minősülnek a megyei tisztiorvos szerint.\r

\r

","shortLead":"A pedagógusok alacsony kockázatú kontaktoknak minősülnek a megyei tisztiorvos szerint.\r

\r

","id":"20200910_Koronavirusos_lett_egy_diak_az_egesz_osztaly_karantenba_kerult_a_tanarok_csak_onmegfigyelest_vegeznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48150d60-5730-4f71-83a5-209740424c39","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Koronavirusos_lett_egy_diak_az_egesz_osztaly_karantenba_kerult_a_tanarok_csak_onmegfigyelest_vegeznek","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:46","title":"Koronavírusos lett egy diák: az egész osztály karanténba került, a tanárok csak önmegfigyelést végeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere nehezményezi, hogy a kormányzati szervek továbbra sem osztanak meg érdemi információkat.","shortLead":"Budapest főpolgármestere nehezményezi, hogy a kormányzati szervek továbbra sem osztanak meg érdemi információkat.","id":"20200910_karacsony_gergely_vedekezes_koronavirus_teszteles_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e819a46b-a7b2-4dad-97bb-d35b4269fd28","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_karacsony_gergely_vedekezes_koronavirus_teszteles_orban_viktor","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:35","title":"Karácsony hárompontos javaslatot küldött Orbánnak a járvány elleni védekezés javításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493d8778-f623-4505-a7ac-1dec7ede87ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány feloldotta az ingázásra vonatkozó korlátozásokat.","shortLead":"A magyar kormány feloldotta az ingázásra vonatkozó korlátozásokat.","id":"20200911_ausztria_korlatozasok_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=493d8778-f623-4505-a7ac-1dec7ede87ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b2fd80-0114-4951-9d8a-2b4cb73a8a61","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_ausztria_korlatozasok_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:59","title":"Osztrák belügyminiszter: Céges igazolással bárki kiutazhat, Magyarország lazított a szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor az Index-botrány zajlott, naponta háromszor sírta el magát az énekes.","shortLead":"Amikor az Index-botrány zajlott, naponta háromszor sírta el magát az énekes.","id":"20200911_Fluor_index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf64dc3-5a28-4594-988c-f097203ca21b","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Fluor_index","timestamp":"2020. szeptember. 11. 21:04","title":"Fluor a politikáról: Zavar, ha valakik mindenre ráteszik a kezüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e021501-8a41-4c52-80df-995d31319415","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre kevésbé vonzó, egyre kevésbé ingyenes, de még mindig nagyon bizonytalan a kormány ingyenes informatikusképzési programja.","shortLead":"Egyre kevésbé vonzó, egyre kevésbé ingyenes, de még mindig nagyon bizonytalan a kormány ingyenes informatikusképzési...","id":"20200911_Csak_egyeseknek_lesz_ingyenes_az_ingyenes_allami_programozokepzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e021501-8a41-4c52-80df-995d31319415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c891cab-be33-4d61-b433-9c4ca0f7d878","keywords":null,"link":"/kkv/20200911_Csak_egyeseknek_lesz_ingyenes_az_ingyenes_allami_programozokepzes","timestamp":"2020. szeptember. 11. 14:46","title":"Nem mindenkinek lesz ingyenes az ingyenes állami programozóképzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7958ed-7c4a-483b-a0ae-4a07805ae866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsapatnak sikerült a valaha volt legkisebb méretűre összezsugorítania azt a szerkezetet, ami a mágnese mező legapróbb változását is képes detektálni.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsapatnak sikerült a valaha volt legkisebb méretűre összezsugorítania azt a szerkezetet, ami...","id":"20200910_szupravezetes_squid_magneses_mezo_merese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd7958ed-7c4a-483b-a0ae-4a07805ae866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23105aa-ab8f-4227-be94-dc27402f94e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_szupravezetes_squid_magneses_mezo_merese","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:03","title":"Magyar kutató segített megépíteni a miniatűr eszközt, ami a szív és az agy vizsgálatánál segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]