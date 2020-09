Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2cb9f59-3e18-46bd-af92-af855d42703f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hónapok óta tart az iskola épületének felújítása, a diákok egy része így kiszorult az épületből. ","shortLead":"Hónapok óta tart az iskola épületének felújítása, a diákok egy része így kiszorult az épületből. ","id":"20200915_Ravatalozoban_kezdtek_a_tanevet_egy_roman_iskolaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2cb9f59-3e18-46bd-af92-af855d42703f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1a6eed-fe53-42b2-8085-b95f0dad9d63","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Ravatalozoban_kezdtek_a_tanevet_egy_roman_iskolaban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:53","title":"Ravatalozóban kezdték a tanévet egy román iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány elleni sikeres védekezés egyik fontos eleme Bill Gates szerint az, hogy a kész vakcinákból ne csak a gazdag országoknak jusson.","shortLead":"A koronavírus-járvány elleni sikeres védekezés egyik fontos eleme Bill Gates szerint az, hogy a kész vakcinákból ne...","id":"20200915_bill_gates_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d82777e-1cb7-4ff8-8646-51b821bf7064","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_bill_gates_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 18:32","title":"Bill Gates reméli, hogy igazságosan fogják elosztani az első koronavírus-vakcinákat, különben még több halott lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország támogatni fogja az Egyesült Államok közel-keleti politikáját az Európai Unióban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán azt követően, hogy kedden Washingtonban találkozott Jared Kushnerrel, Donald Trump amerikai elnök vejével és főtanácsadójával, aki jelentős szerepet játszott az új közel-keleti békemegállapodás kidolgozásában.\r

\r

","shortLead":"Magyarország támogatni fogja az Egyesült Államok közel-keleti politikáját az Európai Unióban – közölte Szijjártó Péter...","id":"20200916_szijjarto_peter_jared_kushner_washington_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7c7b3f-ab5f-4baa-8fed-e237bc2f5353","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_szijjarto_peter_jared_kushner_washington_targyalas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:17","title":"Szijjártó megnyugtatta Trumpékat: Magyarország támogatja a Közel-Kelet-politikájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920255b2-fe0f-4de7-a9fd-873639e1365d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az is kiderült, hogy mind állami, mind magániskolákba jut a hőmérőkből.","shortLead":"Az is kiderült, hogy mind állami, mind magániskolákba jut a hőmérőkből.","id":"20200916_Kiszamoltak_mennyibe_kerulhet_az_allamnak_a_kotelezo_iskolai_homerozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=920255b2-fe0f-4de7-a9fd-873639e1365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504d66cf-da5f-4e45-8994-2b156d668cfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Kiszamoltak_mennyibe_kerulhet_az_allamnak_a_kotelezo_iskolai_homerozes","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:24","title":"Kiszámolták, mennyibe kerülhet az államnak a kötelező iskolai hőmérőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen komoly eredményt ért el a környezettudatosság terén a Google, a vállalat bejelentése szerint közvetetten már sikerült elérni a szénlábnyom eltiprását.","shortLead":"Igen komoly eredményt ért el a környezettudatosság terén a Google, a vállalat bejelentése szerint közvetetten már...","id":"20200914_google_szenlabnyom_zoldberuhazas_karbonsemlegesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ee3410-cb80-4089-af5b-ae01dcda3e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_google_szenlabnyom_zoldberuhazas_karbonsemlegesseg","timestamp":"2020. szeptember. 14. 15:08","title":"A Google ledolgozta az összes szén-dioxidot, amit 1998 óta termelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f5b274-c4d7-44e3-a8a2-9b2a8f16330e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Márton Gábor nem utazhat a csapatával Máltára, mert bizonytalan eredményt hozott a koronavírustesztje.","shortLead":"Márton Gábor nem utazhat a csapatával Máltára, mert bizonytalan eredményt hozott a koronavírustesztje.","id":"20200915_europa_liga_fehervar_marton_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83f5b274-c4d7-44e3-a8a2-9b2a8f16330e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18025fb2-1488-4b49-9411-efce48cc82e5","keywords":null,"link":"/sport/20200915_europa_liga_fehervar_marton_gabor","timestamp":"2020. szeptember. 15. 18:05","title":"Vezetőedzője nélkül áll ki a Fehérvár az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ránk engedik a vírust fék nélkül. Ez nem a svéd modell: arra mi alkalmatlanok vagyunk. Vélemény. ","shortLead":"Ránk engedik a vírust fék nélkül. Ez nem a svéd modell: arra mi alkalmatlanok vagyunk. Vélemény. ","id":"20200915_Allig_fegyverben_tatott_szajjal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7174ba4-b1b7-4c5a-ad68-04ff0c6995d2","keywords":null,"link":"/360/20200915_Allig_fegyverben_tatott_szajjal","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:15","title":"Tóta W.: Állig fegyverben, tátott szájjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb9ba8-e15d-4687-8e1a-cb476aecb699","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új Duna-híd elsődleges célja lesz, hogy elvezesse a belvárosi autós forgalom egy részét. Lesz rajta villamospálya és kerékpársáv is. ","shortLead":"Az új Duna-híd elsődleges célja lesz, hogy elvezesse a belvárosi autós forgalom egy részét. Lesz rajta villamospálya és...","id":"20200915_Igy_fog_ativelni_a_Dunan_a_delbudapesti_hid__latvanyos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84eb9ba8-e15d-4687-8e1a-cb476aecb699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c833d2-bc43-4c2d-be8f-15edcbd5092d","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Igy_fog_ativelni_a_Dunan_a_delbudapesti_hid__latvanyos_video","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:26","title":"Így fog átívelni a Dunán a dél-budapesti híd – látványos videó készült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]