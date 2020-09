Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának vizsgálóbizottságának korábbi jelentése szerint nem történt zaklatás a Budapesti Operettszínházban. Vadai Ágnes most a legfőbb ügyésznél érdeklődött.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának vizsgálóbizottságának korábbi jelentése szerint nem történt zaklatás a Budapesti...","id":"20200921_operettszinhaz_zaklatas_kriza_zsigmond_kasler_miklos_polt_peter_feljelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5c3bd7-69be-48d3-9d07-e3ef3b4bbc50","keywords":null,"link":"/kultura/20200921_operettszinhaz_zaklatas_kriza_zsigmond_kasler_miklos_polt_peter_feljelentes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:13","title":"Az operettszínházi zaklatásról szóló kérdést feljelentésnek vette Polt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az SZFE kuratóriuma felszólította az SZFE-t, hogy biztosítsák az oktatást.","shortLead":"Az SZFE kuratóriuma felszólította az SZFE-t, hogy biztosítsák az oktatást.","id":"20200921_SZFE_Kuratoriumi_Alapitvany_Vidnyanszky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9588dfe-f5ad-4a1e-a70f-686fd52f115e","keywords":null,"link":"/kultura/20200921_SZFE_Kuratoriumi_Alapitvany_Vidnyanszky","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:12","title":"A Vidnyánszky-féle kuratórium szerint minden lépésük jogszerű és törvényes volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajósok a Szojuz űrkapszulában vészelték át a pályamódosítást.","shortLead":"Az űrhajósok a Szojuz űrkapszulában vészelték át a pályamódosítást.","id":"20200923_urszemet_Nemzetkozi_Urallomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba76f35-b256-469f-9414-dd19c929ec52","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_urszemet_Nemzetkozi_Urallomas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 05:27","title":"Űrszemét miatt volt kénytelen manőverezni a Nemzetközi Űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindenkit lefényképeznek maszk nélkül a pécsi takarékszövetkezet épületében. Aki az ügyféltérbe belépéskor túljutott a fényképezésen, annak már újra fel kell vennie a maszkját.","shortLead":"Mindenkit lefényképeznek maszk nélkül a pécsi takarékszövetkezet épületében. Aki az ügyféltérbe belépéskor túljutott...","id":"20200921_bank_maszk_pecs_bankrablas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c753d06-0331-420c-bbae-b5f1e1fa9282","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_bank_maszk_pecs_bankrablas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:10","title":"Kötelező levenni a maszkot a bankban, mert kétszer is kirabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Fennakadt a ricines levél az ellenőrzésen.","shortLead":"Fennakadt a ricines levél az ellenőrzésen.","id":"20200923_vademeles_Trump_mereg_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba506fe-d64a-43a7-942d-9dab8a73ea53","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_vademeles_Trump_mereg_level","timestamp":"2020. szeptember. 23. 06:59","title":"Vádat emeltek a Trumpnak mérget küldő kanadai nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mehetett volna Törökországba vagy Lengyelországba is az első osztályba, de ő inkább a magyar NB II.-t választotta.","shortLead":"Mehetett volna Törökországba vagy Lengyelországba is az első osztályba, de ő inkább a magyar NB II.-t választotta.","id":"20200922_dzsudzsak_debrecen_atigazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38bbdc-b447-4123-850b-4b665151acc0","keywords":null,"link":"/sport/20200922_dzsudzsak_debrecen_atigazolas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:05","title":"Dzsudzsák Debrecenben: Sokkhatás számomra, hogy itt vagyok, és véget ért a külföldi pályafutásom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105ecfbb-d43c-45d3-a4af-26956138209b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hangos zene miatt törhetett ki a balhé.","shortLead":"A hangos zene miatt törhetett ki a balhé.","id":"20200921_gyongyos_szomszedj_lovoldozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=105ecfbb-d43c-45d3-a4af-26956138209b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45dae94-dcfd-4834-8768-51ca4dae405a","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_gyongyos_szomszedj_lovoldozes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:37","title":"Rálőtt egy nő Gyöngyösön a szomszédjaira, miután összevesztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint már egymillió vakcinát rendelt tőlük összesen 20 ország.","shortLead":"Az orosz elnök szerint már egymillió vakcinát rendelt tőlük összesen 20 ország.","id":"20200922_Putyin_koronavirus_vakcina_ensz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6ccd66-7bbe-448f-aad9-f15292a4b4f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_Putyin_koronavirus_vakcina_ensz","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:02","title":"Putyin ingyen adná az orosz koronavírus-vakcinát az ENSZ munkatársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]