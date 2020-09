Ingyen fürdőbelépőt ad az időseknek a VI. kerület

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"Gáti Júlia, Gergely Márton","category":"360","description":"A miniszterelnök szerint koronavírusos fertőzöttek százezreit is el tudja látni az egészségügy, de információink szerint nagyobb kórházak sem kaptak engedélyt, hogy naponta ötvennél több kollégájukat szűrjék. Miközben a kormány szóháborút folytat, az ellátóhelyek kettős teher alatt nyögnek.","shortLead":"A miniszterelnök szerint koronavírusos fertőzöttek százezreit is el tudja látni az egészségügy, de információink...","id":"202039__jarvanyugyi_keszultseg__eloszurt_szavak__teszt_hatosagi_ar__korhazi_vagyszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003b634c-f031-434e-b289-fb78cc995158","keywords":null,"link":"/360/202039__jarvanyugyi_keszultseg__eloszurt_szavak__teszt_hatosagi_ar__korhazi_vagyszam","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:00","title":"Orbán „mindenkit meggyógyít”, de van kórház, ahol már a bergamói drámát emlegetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pótolják azokat, amiket nyáron még a koronavírus elleni védekezés jegyében nem lehetett megtartani, de Mohács is most választ polgármestert.","shortLead":"Pótolják azokat, amiket nyáron még a koronavírus elleni védekezés jegyében nem lehetett megtartani, de Mohács is most...","id":"20200924_idokozi_valasztasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd78acb-03d3-4cde-8cab-cad111f28e20","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_idokozi_valasztasok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 05:47","title":"Hat időközi választást tartanak vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beaa6dc6-ddd9-4270-914d-cd764ef4b258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"II. Erzsébet királynőnek újabb dédunokája születik, Eugénia hercegnő gyereket vár.","shortLead":"II. Erzsébet királynőnek újabb dédunokája születik, Eugénia hercegnő gyereket vár.","id":"20200925_Uj_royal_bebi_erkezik_a_brit_kiralyi_csaladba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beaa6dc6-ddd9-4270-914d-cd764ef4b258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed514ce2-8365-4370-a007-1e2eca0a8ae6","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Uj_royal_bebi_erkezik_a_brit_kiralyi_csaladba","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:40","title":"Új royal bébi érkezik a brit királyi családba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már a jegybank se vár gyors gazdasági talpra állást: 2020-ban recesszió lesz, a vállalkozások elkezdenek leépíteni, a háztartások reáljövedelme csökken, 2022-ig marad a magas infláció – derül ki a most kiadott prognózisból. Az árak még jobban elszállhatnak, ha a forint a vártnál jobban gyengül, a gazdaság még lassabban állhat helyre, ha a járvány újabb mélypontot okoz.","shortLead":"Már a jegybank se vár gyors gazdasági talpra állást: 2020-ban recesszió lesz, a vállalkozások elkezdenek leépíteni...","id":"20200924_mnb_inflacios_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af4bd2-4eeb-4fe7-8f17-ff859713282d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_mnb_inflacios_jelentes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:15","title":"Az MNB szerint most jön a kirúgási hullám, százezer ember kerülhet utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87cefcb-fba4-4b97-b1a9-bc9ba136005d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Norvégiában lépett pályára a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában. Fradi már két góllal is vezetett, de a Molde fél óra alatt fordított a második félidőben. A Ferencváros így örülhet a döntetlennek, kedvezőbb helyzetből várja a budapesti visszavágót.\r

\r

","shortLead":"Norvégiában lépett pályára a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában. Fradi már két góllal...","id":"20200923_Gyozelmet_engedett_ki_a_kezebol_majd_ikszre_mentett_a_Fradi_Norvegiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a87cefcb-fba4-4b97-b1a9-bc9ba136005d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756a62c7-8621-40d0-9f03-8471cafd5959","keywords":null,"link":"/sport/20200923_Gyozelmet_engedett_ki_a_kezebol_majd_ikszre_mentett_a_Fradi_Norvegiaban","timestamp":"2020. szeptember. 23. 23:11","title":"Győzelmet engedett ki a kezéből, majd ikszre mentett a Fradi Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e04af1e-30d2-42d8-b60f-55bbbda3bc7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogyan a hagyományos Volkswagenek közt a Tiguannak, úgy az elektromos modellek közt az ID.4-nek szánja a márka azt a szerepet, hogy világszinten a legnépszerűbb autója legyen.","shortLead":"Ahogyan a hagyományos Volkswagenek közt a Tiguannak, úgy az elektromos modellek közt az ID.4-nek szánja a márka azt...","id":"20200923_Megjott_a_Volkswagen_globalis_villanyautoja_az_ID4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e04af1e-30d2-42d8-b60f-55bbbda3bc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bc8e75-5cba-4ec3-9599-b0130ea0c3d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_Megjott_a_Volkswagen_globalis_villanyautoja_az_ID4","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:05","title":"Megjött a Volkswagen globális villanyautója az ID.4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69f4698-e5b2-41c2-a83f-9da159edc4af","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Új médiapartnert választott Magyarország első számú európai uniós hírforrása, az EUrologus anyagaival mostantól a HVG hetilapban, a hvg.hu-n és a hvg360-on találkozhatnak.\r

","shortLead":"Új médiapartnert választott Magyarország első számú európai uniós hírforrása, az EUrologus anyagaival mostantól a HVG...","id":"20200925_Mi_folyik_Brusszelben__a_HVGhez_igazol_az_EUrologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69f4698-e5b2-41c2-a83f-9da159edc4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88677640-3603-4fbf-845e-792fdcd8a418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Mi_folyik_Brusszelben__a_HVGhez_igazol_az_EUrologus","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:33","title":"Mi folyik Brüsszelben? – a HVG-hez igazol az EUrologus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Versenyképességi fordulatot sürgetett a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Pár dolgot mintha így is elfelejtett volna megemlíteni a jelen gazdasági problémáival kapcsolatban.","shortLead":"Versenyképességi fordulatot sürgetett a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén a Magyar Nemzeti Bank elnöke...","id":"20200924_matolcsy_kozgazdasz_vandorgyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc79e95-47ce-4bd5-905b-8059985f3662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_matolcsy_kozgazdasz_vandorgyules","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:16","title":"Miközben gyengélkedik a forint, Matolcsy inkább az évtized arculatáról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]