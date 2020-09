Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dff06f6f-78c2-4434-8895-55898910b14d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messier 87 galaxis középpontjában található szupermasszív fekete lyukról a 2019-ben bemutatott fotó után most egy videót is készítettek.","shortLead":"A Messier 87 galaxis középpontjában található szupermasszív fekete lyukról a 2019-ben bemutatott fotó után most...","id":"20200925_fekete_lyuk_messier_87_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dff06f6f-78c2-4434-8895-55898910b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdbc3bf-e1dd-44d7-a5d1-8d6a1ad38d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_fekete_lyuk_messier_87_video","timestamp":"2020. szeptember. 25. 09:33","title":"Videón is láthatjuk, mi történt egy fekete lyukkal 55 millió évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea06c89-45ea-46fd-99a9-69d1d8e9c0bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tolonganak a nézők a szilvásváradi lovas központban.","shortLead":"Nem tolonganak a nézők a szilvásváradi lovas központban.","id":"20200924_lovas_stadion_lovaskozpont_szilvasvarad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fea06c89-45ea-46fd-99a9-69d1d8e9c0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1900da-a70b-4ada-949e-12ffde2b3ab9","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_lovas_stadion_lovaskozpont_szilvasvarad","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:15","title":"Hiába építettek Mészárosék lovas stadiont, harmadháznál többen nem voltak ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dél-francia város és a festő mostohalánya között négy éve tartó tárgyalások zátonyra futottak.\r

