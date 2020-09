Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan az új holdra szállás menetrendje, újabb magyar megye kockázatos a németek szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megvan az új holdra szállás menetrendje, újabb magyar megye kockázatos a németek szerint. A hvg360 reggeli...","id":"20200924_Radar360_Trump_birosaggal_a_Facebook_kivonulassal_fenyeget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5779f-7dfb-46c9-a0a8-fa9a00075102","keywords":null,"link":"/360/20200924_Radar360_Trump_birosaggal_a_Facebook_kivonulassal_fenyeget","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:00","title":"Radar360: Trump bírósággal, a Facebook kivonulással fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Noha egyes, a miniszterelnök által is említett becslések szerint akár egyidejűleg 200 ezer koronavírus-fertőzöttel is számolhatunk, az már most minden ponton látszik, hogy az egészségügyi kapacitás mennyire véges. A hozzánk eljutott történetek alapján a járványügy helyenként elég nagy csúszásban van, a tesztek késnek, és arról sincs szó már régen, hogy rendőrök az összes karanténost ellenőrizgetik. Müller Cecília pár napja enyhített a rendszerre nehezedő nyomáson. Megnéztük, mit hoz az új eljárásrend.","shortLead":"Noha egyes, a miniszterelnök által is említett becslések szerint akár egyidejűleg 200 ezer koronavírus-fertőzöttel is...","id":"20200924_eljarasrend_koronavirus_haziorvos_beteg_fertozott_kontakt_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4462b894-da41-4d25-a72e-248f40407f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_eljarasrend_koronavirus_haziorvos_beteg_fertozott_kontakt_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 24. 06:30","title":"200 ezer fertőzött? A mostani 15 ezerrel is alig bír lépést tartani az egészségügyi rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8289c56-d911-4055-97fe-2ce0860a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 94 éves környezetvédő tévés legenda lazán lepipálta Jennifer Anistont. ","shortLead":"A 94 éves környezetvédő tévés legenda lazán lepipálta Jennifer Anistont. ","id":"20200925_David_Attenborough_Guinnessrekordot_csinalt_az_Instagramon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8289c56-d911-4055-97fe-2ce0860a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2bbc1d-e084-4be8-8bd0-8646fb916f1b","keywords":null,"link":"/elet/20200925_David_Attenborough_Guinnessrekordot_csinalt_az_Instagramon","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:20","title":"David Attenborough Guinness-rekordot döntött az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202bb0dc-85ee-473c-a020-a19f122c44af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Peugeot márka 210 éves évfordulójának napján mutatta be a régóta beígért sportlimuzinját és kombiját, ami egy hibrid hajtású modell Peugeot 508 PSE néven.\r

\r

","shortLead":"A Peugeot márka 210 éves évfordulójának napján mutatta be a régóta beígért sportlimuzinját és kombiját, ami egy hibrid...","id":"20200925_508_Peugeot_Sport_Enginereed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=202bb0dc-85ee-473c-a020-a19f122c44af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f0b40c-94e0-4926-9374-6ac15c6c35fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_508_Peugeot_Sport_Enginereed","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:05","title":"360 lóerős hibrid a Peugeot szülinapi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39efdfef-a24f-434b-b9b4-b381dff13c66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal nem az otthonmaradásra kéri az embereket. ","shortLead":"Ezúttal nem az otthonmaradásra kéri az embereket. ","id":"20200924_Gyorfi_Pal_visszatert_es_felvett_egy_maszkot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39efdfef-a24f-434b-b9b4-b381dff13c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fad397c-0f0a-4992-b612-b8b7aaed360f","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Gyorfi_Pal_visszatert_es_felvett_egy_maszkot","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:59","title":"Győrfi Pál visszatért, és felvett egy maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07db682a-c998-4716-91f9-a46719dd3dfd","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A koronavírus nyomán kialakult helyzetben a vállalatokon belül tektonikus változások mennek végbe. Ha egy cég ma meg akarja tartani a piaci helyzetét, az ügyfeleit, akkor legalább akkora energiát kell szánnia a munkavállalók élményének újragondolására, mint amennyit az ügyfélélmény tervezésre fordít. ","shortLead":"A koronavírus nyomán kialakult helyzetben a vállalatokon belül tektonikus változások mennek végbe. Ha egy cég ma meg...","id":"20200923_Munkavallaloi_elmenytervezes_es_empatia__a_tuleles_zaloga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07db682a-c998-4716-91f9-a46719dd3dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970e66ce-95e6-41d1-a02f-bc715eafaac2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200923_Munkavallaloi_elmenytervezes_es_empatia__a_tuleles_zaloga","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:49","title":"Munkavállalói élménytervezés és empátia - a túlélés záloga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"f4c96717-ea50-42dc-92e0-8a5e9cfb3a48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami a Galaxy S10 sorozatnál a Lite volt, az a Galaxy S20-nál most az FE, azaz a Fan Edition névre keresztelt készüléket jelenti. A készülék olcsóbb, mint a Galaxy S20-család többi tagja, cserébe viszont valamivel szerényebb képességekkel bír.","shortLead":"Ami a Galaxy S10 sorozatnál a Lite volt, az a Galaxy S20-nál most az FE, azaz a Fan Edition névre keresztelt készüléket...","id":"20200923_samsung_galaxy_s20_fe_fan_edition_specifikacio_magyar_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4c96717-ea50-42dc-92e0-8a5e9cfb3a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccba2ce-6ff2-41ea-aa98-668df4771bc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_samsung_galaxy_s20_fe_fan_edition_specifikacio_magyar_ara","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:03","title":"Erős processzor, karcsúsított ár: itt a Samsung rajongóknak szánt telefonja, a Galaxy S20 FE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8afb4e6-56e6-4303-931a-fa8b9d3c5207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A valaha történt legnagyobb ilyen tragédia történt Tasmánia partjainál: több száz delfin akadt fenn a sekély vizeken, a legtöbb közülük elpusztult.","shortLead":"A valaha történt legnagyobb ilyen tragédia történt Tasmánia partjainál: több száz delfin akadt fenn a sekély vizeken...","id":"20200923_380_delfin_pusztult_el_Ausztralia_partjainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8afb4e6-56e6-4303-931a-fa8b9d3c5207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694083e1-fb2a-471d-99c5-f6f355010a7b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200923_380_delfin_pusztult_el_Ausztralia_partjainal","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:26","title":"380 delfin pusztult el Ausztrália partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]