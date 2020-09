Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan kritizálták a Samsung első összehajtható telefonját, hogy a két kijelzőfél közötti nagy görbület miatt könnyen juthatnak porszemek a zsanérba. A dél-koreai gyártó már elő is rukkolt a megnyugtató megoldással.","shortLead":"Sokan kritizálták a Samsung első összehajtható telefonját, hogy a két kijelzőfél közötti nagy görbület miatt könnyen...","id":"20200925_samsung_display_14r_osszehajthato_oled_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0386f1-4412-4463-b31a-0f76bbf99353","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_samsung_display_14r_osszehajthato_oled_kijelzo","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:03","title":"A Samsungnak ez a megoldása az újfajta mobilok képernyőjének nagy problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51895ec4-a6ce-4c98-a9cc-1a435db76676","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az atléták világszövetsége öt hónap haladékot adott a doppingmentesítés tervének kidolgozására.","shortLead":"Az atléták világszövetsége öt hónap haladékot adott a doppingmentesítés tervének kidolgozására.","id":"20200926_Egyelore_maradnak_koron_kivul_az_orosz_atletak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51895ec4-a6ce-4c98-a9cc-1a435db76676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a2e530-c460-4aa5-9e59-98ccf3736aa2","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Egyelore_maradnak_koron_kivul_az_orosz_atletak","timestamp":"2020. szeptember. 26. 17:10","title":"Egyelőre maradnak körön kívül az orosz atléták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dac9b65-c080-4673-b9aa-1022aa262bf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az éves beszámoló szerint a korábbinál 2,5-szer nagyobb profitot tudott kitermelni az üzemeltető cég. ","shortLead":"Az éves beszámoló szerint a korábbinál 2,5-szer nagyobb profitot tudott kitermelni az üzemeltető cég. ","id":"20200926_Rekordbevetel_debreceni_stadion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dac9b65-c080-4673-b9aa-1022aa262bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5193c0-094e-494d-99e6-17baed300e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200926_Rekordbevetel_debreceni_stadion","timestamp":"2020. szeptember. 26. 10:47","title":"Rekordbevételt hozott tavaly a debreceni stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5d16d6-11ca-47fb-b5e2-517144590a9a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A politikus az OECD nemrég megjelent tanulmányából idézte azt, ami a kormány számára kedvező - arról nem ejtett szót, ami nem.","shortLead":"A politikus az OECD nemrég megjelent tanulmányából idézte azt, ami a kormány számára kedvező - arról nem ejtett szót...","id":"20200927_Retvari_Bence_a_magyar_oktataspolitikarol_dicsekedett_csak_par_dolgot_elfelejtett_megemliteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb5d16d6-11ca-47fb-b5e2-517144590a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21cfdc-7c4e-4091-af69-51b0ca039041","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Retvari_Bence_a_magyar_oktataspolitikarol_dicsekedett_csak_par_dolgot_elfelejtett_megemliteni","timestamp":"2020. szeptember. 27. 11:50","title":"Rétvári Bence a magyar oktatáspolitikáról dicsekedett, csak pár dolgot elfelejtett megemlíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf7d5a-2bfd-42a7-bfd5-e42d6126bc65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Orosz, kínai és vietnami hackerek csütörtökön kibertámadást próbáltak intézni hazai pénzügyi intézetek ellen, de Magyar Telekom hálózatát is megpróbálták leterhelni.\r

