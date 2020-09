Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az euró ára már 365-nél is járt, utolsóként az MNB is elismerte, hogy idén recesszió lesz; minden idők legnagyobb otthonteremtési programját ígérte meg Novák Katalin; leállt a Hajógyári-sziget gátépítésének előkészítése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Miközben az euró ára már 365-nél is járt, utolsóként az MNB is elismerte, hogy idén recesszió lesz; minden idők...","id":"20200927_Es_akkor_mnb_forint_jarvany_kamat_lakas_hajogyari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a5f5f0-b474-4d4b-93d1-7ff547a34f01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200927_Es_akkor_mnb_forint_jarvany_kamat_lakas_hajogyari","timestamp":"2020. szeptember. 27. 07:00","title":"És akkor már Matolcsy György sem látja fényesen a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efabc626-4ecb-4bca-9cec-c71045b9a1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Vas megyei kistelepülésen szavazategyenlőség miatt ismételni kell. Vasárnap hat településen tartottak polgármester-választást, itt az eredmények.","shortLead":"Egy Vas megyei kistelepülésen szavazategyenlőség miatt ismételni kell. Vasárnap hat településen tartottak...","id":"20200927_Nincs_meglepetes_Mohacson_a_fideszes_jelolt_lett_a_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efabc626-4ecb-4bca-9cec-c71045b9a1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73c9e2b-b085-45cc-b98a-2c590717b8ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Nincs_meglepetes_Mohacson_a_fideszes_jelolt_lett_a_polgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 27. 22:10","title":"Nincs meglepetés Mohácson: a fideszes jelölt lett a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0c9626-24de-4c90-98fe-44b0ea75b875","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nem okozott meglepetést a jelölt személyével","shortLead":"Az amerikai elnök nem okozott meglepetést a jelölt személyével","id":"20200927_Aggodhathatnak_a_demokratak_megvan_Donald_Trump_jeloltje_a_legfelso_birosagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f0c9626-24de-4c90-98fe-44b0ea75b875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6204e7b-9107-44e4-80b6-b5ca7f01b536","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Aggodhathatnak_a_demokratak_megvan_Donald_Trump_jeloltje_a_legfelso_birosagra","timestamp":"2020. szeptember. 27. 08:02","title":"Aggódhathatnak a demokraták: megvan Donald Trump jelöltje a legfelső bíróságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3598f885-27e4-4f21-93cc-7d38c8a8cdd2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hatgólos meccsen játszott döntetlent a Chelsea.","shortLead":"Hatgólos meccsen játszott döntetlent a Chelsea.","id":"20200926_Szarnyal_az_Everton_szenved_a_MU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3598f885-27e4-4f21-93cc-7d38c8a8cdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d4c696-c4cf-4e4a-9ad9-2757ac8e0a9b","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Szarnyal_az_Everton_szenved_a_MU","timestamp":"2020. szeptember. 26. 21:55","title":"Szárnyal az Everton, szenved a MU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d703ba6-564d-4c3a-903b-790c52d5052f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Havi húszezer forintnak megfelelő adót fizetett Donald Trump, amikor elnök lett, a jogi és pénzügyi kiskapukat kihasználva pedig több százmillió dolláros nyereségeket titkolt el az adóhatóság elől - állítja a The New York Times. Azt korábban is lehetett sejteni, hogy az amerikai elnök adóügyeivel valami nincs rendben, most azonban egy élet adóelkerülési trükkjeit gyűjtötte össze a lap. Ha igazuk van, akkor Trump feje felett sötét felhők gyülekeznek: 2022-ig 421 millió dollárt követelhetnek tőle.","shortLead":"Havi húszezer forintnak megfelelő adót fizetett Donald Trump, amikor elnök lett, a jogi és pénzügyi kiskapukat...","id":"20200928_Donald_Trump_ado_adobevallas_usa_elnk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d703ba6-564d-4c3a-903b-790c52d5052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd17ae08-9a06-4c24-97a7-21f1d9f7adc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Donald_Trump_ado_adobevallas_usa_elnk","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:00","title":"Donald Trump meghekkelte az adórendszert, de most saját tornya omolhat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07eadb9f-733e-4c29-b9d1-6dfd80af7c49","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Ha szó szerint vesszük, elég szokatlan a „járda” szót adni egy autó egyedi szériájának. Másfelől viszont találó, ha megfordítjuk a nézőpontot. Ha azoknak szól, akik nézik, amíg mi kabriózunk. ","shortLead":"Ha szó szerint vesszük, elég szokatlan a „járda” szót adni egy autó egyedi szériájának. Másfelől viszont találó, ha...","id":"20200927_Mini_Cooper_S_Sidewalk__teszten_a_Flaszter_Edition","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07eadb9f-733e-4c29-b9d1-6dfd80af7c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfcaf3f-37e6-4ebf-91b7-094cd99d1e1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Mini_Cooper_S_Sidewalk__teszten_a_Flaszter_Edition","timestamp":"2020. szeptember. 27. 17:00","title":"Mini Cooper S Sidewalk – teszten a Flaszter Edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884777bc-f50e-4862-a440-5d978d6e6353","c_author":"Kiss Ádám","category":"360","description":"Minden, amit tudni akart a Balatonról, de sosem merte megkérdezni. A lángostól Lőrincig, kistelepülésektől a betelepülésig, a Káli-medence kreatívjaitól a siófoki szabadstrandok népéig, mogorva őslakosoktól a digitális nomádokig. Miért kellene és hogyan lehetne a magyar tenger több, mint lángos-fröccs-strand háromszög és örök balatoni nyár. Vélemény.","shortLead":"Minden, amit tudni akart a Balatonról, de sosem merte megkérdezni. A lángostól Lőrincig, kistelepülésektől...","id":"20200923_Kiss_Adam_Epitsunk_gyarakat_a_Balatonra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=884777bc-f50e-4862-a440-5d978d6e6353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b99d8b-b35b-4719-bbf9-1ffabc37ab21","keywords":null,"link":"/360/20200923_Kiss_Adam_Epitsunk_gyarakat_a_Balatonra","timestamp":"2020. szeptember. 27. 12:00","title":"Kiss Ádám: Építsünk gyárakat a Balatonra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft 2021 második felében teszi elérhetővé az új Office irodai programcsomagot, melynek áráról egyelőre nem tájékoztatott cég.","shortLead":"A Microsoft 2021 második felében teszi elérhetővé az új Office irodai programcsomagot, melynek áráról egyelőre nem...","id":"20200928_microsoft_office_2021_windows_mac_word_excel_powerpoint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdb41a6-d188-469d-a685-e471a25a9185","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_microsoft_office_2021_windows_mac_word_excel_powerpoint","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:33","title":"Használ Wordöt vagy Excelt? Akkor jó hír, hogy jön az Office 2021","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]