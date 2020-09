Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben hónapok óta nemlátott gyorsasággal terjed a koronavírus Oroszországban, az elnök arról beszélt, hogy magát is beolttatja ellene.","shortLead":"Miközben hónapok óta nemlátott gyorsasággal terjed a koronavírus Oroszországban, az elnök arról beszélt, hogy magát is...","id":"20200928_koronavirus_oroszorszag_putyin_beolttatja_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900b33a4-f00b-4a66-a14c-a684d5b9d5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_koronavirus_oroszorszag_putyin_beolttatja_magat","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:33","title":"Putyin annyira bízik az orosz vakcinában, hogy magát is beolttatja vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4853ab4e-42b5-4644-889e-92448d1ea542","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb rendőrségi videós összeállítás legérdekesebb tanulsága, hogy még mindig mennyien közlekednek becsatolt biztonsági öv nélkül.","shortLead":"A legfrissebb rendőrségi videós összeállítás legérdekesebb tanulsága, hogy még mindig mennyien közlekednek becsatolt...","id":"20200928_Egymas_utan_gurultak_a_rendorok_ele_a_biztonsagi_ovet_nem_hasznalo_autosok__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4853ab4e-42b5-4644-889e-92448d1ea542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d390c4a3-7dda-46ac-8f35-69f83f6c2a21","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Egymas_utan_gurultak_a_rendorok_ele_a_biztonsagi_ovet_nem_hasznalo_autosok__video","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:39","title":"Egymás után kapták ki a rendőrök a biztonsági övet nem használó autósokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kitalálta a Microsoft, hogyan bánhatna takarékosan a böngészője az erőforrásokkal: bevezeti a fülek altatásának lehetőségét.","shortLead":"Kitalálta a Microsoft, hogyan bánhatna takarékosan a böngészője az erőforrásokkal: bevezeti a fülek altatásának...","id":"20200928_microsoft_edge_bongeszo_fulek_altatasa_energiatakarekossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c38449-e443-4b88-bcb3-c14d6bbfd1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_microsoft_edge_bongeszo_fulek_altatasa_energiatakarekossag","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:03","title":"Hálás lesz érte a laptopja aksija: jönnek az alvó fülek az Edge böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a813a0-b754-4b78-8f58-d2a33bfadb37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek már 18 815-en vannak. ","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek már 18 815-en vannak. ","id":"20200928_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a813a0-b754-4b78-8f58-d2a33bfadb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f88ce65-66c6-4e47-b0f7-0eb37578b3a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:54","title":"Újabb 13 áldozata van a járványnak, 700 fölött az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedc3cf3-2fa8-4e82-86b6-e37112c78525","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai és kínai kutatóknak elsőként sikerült extragalaktikus, vagyis Tejútrendszeren kívüli bolygóra utaló bizonyítékokat találni. A planéta az M51-ULS-1b nevet kaphatja.","shortLead":"Amerikai és kínai kutatóknak elsőként sikerült extragalaktikus, vagyis Tejútrendszeren kívüli bolygóra utaló...","id":"20200928_extragalaktikus_bolygo_urkutatas_messier_51_m51_uls_1b","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cedc3cf3-2fa8-4e82-86b6-e37112c78525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c113c53e-3e8c-4c16-9a78-8007b2072ff4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_extragalaktikus_bolygo_urkutatas_messier_51_m51_uls_1b","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:03","title":"Megtalálhatták az első bolygót, ami a Tejútrendszeren kívül van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2683ab7-2481-4db6-a964-01b1ee4d2a6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin-szigeteken működő Pirate Monitor bíróság elé citálta a YouTube-ot, ám végül ők húzhatják a rövidebbet.","shortLead":"A Virgin-szigeteken működő Pirate Monitor bíróság elé citálta a YouTube-ot, ám végül ők húzhatják a rövidebbet.","id":"20200928_youtube_pirate_monitor_ltd_szerzoi_jogsertes_per_content_id","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2683ab7-2481-4db6-a964-01b1ee4d2a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d485e94-d8e7-4970-a0cc-aac5877e899a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_youtube_pirate_monitor_ltd_szerzoi_jogsertes_per_content_id","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:03","title":"Magyar filmek miatt perelték a YouTube-ot, a bíróságon jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszűnt a veszélyhelyzet, ezért aztán a Pénzügyminisztériumnak (PM) nem is kell ellenőriznie semmit – derül ki Tállai András válaszából.","shortLead":"Megszűnt a veszélyhelyzet, ezért aztán a Pénzügyminisztériumnak (PM) nem is kell ellenőriznie semmit – derül ki Tállai...","id":"20200929_varga_mihaly_penzugyminiszter_tallai_andras_lelegeztetogep_kulugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d332a5c8-88a7-41a8-9109-cb4de8469539","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_varga_mihaly_penzugyminiszter_tallai_andras_lelegeztetogep_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:53","title":"Kiderült, miért nem ellenőrizte a pénzügyminiszter a gyanúsan drága lélegeztetőgépek beszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be55f40e-286a-49ee-b40b-10457784bfa1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Q5 kevésbé praktikus, enyhén sportosabb megjelenésű kiadása.","shortLead":"Megérkezett a Q5 kevésbé praktikus, enyhén sportosabb megjelenésű kiadása.","id":"20200928_ujabb_kupe_divatterepjaro_itt_az_audi_q5_sportback","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be55f40e-286a-49ee-b40b-10457784bfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2919875e-e4d1-43b2-83e4-ee04e6954b0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_ujabb_kupe_divatterepjaro_itt_az_audi_q5_sportback","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:59","title":"Újabb kupé divatterepjáró: itt az Audi Q5 Sportback","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]