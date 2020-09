Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fe970b3-c2c8-4a67-8da2-b9f5f2fd9442","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az esőnek és a hidegnek van egy értékelhető hatása.","shortLead":"Az esőnek és a hidegnek van egy értékelhető hatása.","id":"20200929_parlagfu_allergia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fe970b3-c2c8-4a67-8da2-b9f5f2fd9442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93628991-7f3b-436f-b875-bbfee2112948","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_parlagfu_allergia","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:50","title":"Legalább emiatt fellélegezhetünk: véget ér a parlagfűszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az antibiotikumoknak ellenálló baktériumokkal szemben lehetne majd bevetni az úgynevezett antivitaminokat, amelyek csak egy-egy atomban térnek el a baktériumok számára is fontos vitaminoktól.","shortLead":"Az antibiotikumoknak ellenálló baktériumokkal szemben lehetne majd bevetni az úgynevezett antivitaminokat, amelyek csak...","id":"20200930_antibiotikumok_helyett_antivitaminok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439f0286-26a3-411b-8c0b-c3f70c6b9e28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_antibiotikumok_helyett_antivitaminok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:03","title":"Antibiotikumok helyett trükkös antivitaminok jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a132f4d6-1e2a-40f8-b680-8ffbe6ac078f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Térképre tettük, Európában hol, mennyi a minimálbér. Magyarország mögött csak három másik ország, Románia, Bulgária és Lettország maradt le, az összes többi megelőzte. A svájciak most tartottak harmadjára népszavazást az ügyben, és most először mondtak igent a minimális keresetre. Közben jönne az egységes európai minimálbér is, ha meg tudnak róla egyezni a tagállamok. ","shortLead":"Térképre tettük, Európában hol, mennyi a minimálbér. Magyarország mögött csak három másik ország, Románia, Bulgária és...","id":"20200930_Nyolcszoros_a_kulonbseg_a_magyar_es_a_svajci_minimalber_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a132f4d6-1e2a-40f8-b680-8ffbe6ac078f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60179b9d-fe14-46de-824c-a217d974eb69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Nyolcszoros_a_kulonbseg_a_magyar_es_a_svajci_minimalber_kozott","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:33","title":"Nyolcszoros a különbség a magyar és a svájci minimálbér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a233b047-0563-4253-9ccf-689ad1616a1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a második ott kifejlesztett koronavírustesztet kezdi el élesben használni Bécs városa. Az új, 30 perces módszerrel az osztrák főváros iskolásait fogják szűrni.","shortLead":"Már a második ott kifejlesztett koronavírustesztet kezdi el élesben használni Bécs városa. Az új, 30 perces módszerrel...","id":"20200929_olcso_koronavirusteszt_becs_klinik_donaustadt_iskolak_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a233b047-0563-4253-9ccf-689ad1616a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b3eaba-fbd7-4b99-ac07-1011c607b523","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_olcso_koronavirusteszt_becs_klinik_donaustadt_iskolak_teszteles","timestamp":"2020. szeptember. 29. 16:03","title":"Harmincperces koronavírusteszttel szűrik az iskolásokat Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b0a681-92ea-468d-bcf7-f5fa47f47693","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új BMW 4-sorozatú kabrió esetében felhagyott a gyártó a korábbi fémszerkezetű tetővel és puha szövettetőt választottak a modellhez. ","shortLead":"Az új BMW 4-sorozatú kabrió esetében felhagyott a gyártó a korábbi fémszerkezetű tetővel és puha szövettetőt...","id":"20200930_Hagyomanyos_vaszontetore_valtott_az_uj_BMW_4es_kabrio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3b0a681-92ea-468d-bcf7-f5fa47f47693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72348ae-2d5f-4320-9a0d-8706a8797f7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_Hagyomanyos_vaszontetore_valtott_az_uj_BMW_4es_kabrio","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:26","title":"Hagyományos vászontetőre váltott az új BMW 4-es kabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1777d5ce-2eb4-4595-8c06-5ba6dc9b1a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iparág szereplői és a hatóságok együttműködését szorgalmazta Stéphane Richard, a több országban jelenlévő Orange telekommunikációs szolgáltató vezérigazgatója, aki egy tízezer forintnál is olcsóbb androidos okostelefonnal is előállt.","shortLead":"Az iparág szereplői és a hatóságok együttműködését szorgalmazta Stéphane Richard, a több országban jelenlévő Orange...","id":"20200930_orange_sanza_touch_legolcsobb_4g_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1777d5ce-2eb4-4595-8c06-5ba6dc9b1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125de6e9-5ff1-40d8-ac04-a3af2186823a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_orange_sanza_touch_legolcsobb_4g_okostelefon","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:03","title":"9500 forintos androidos okostelefonnal állt elő az Orange","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7455c512-d779-4fe6-b543-42eb864f7a9d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A közösség védőfaktor – állítja egy nemzetközi kutatás.","shortLead":"A közösség védőfaktor – állítja egy nemzetközi kutatás.","id":"20200929_Tarsasagi_ember_Bizonyara_nem_keves_az_onbizalma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7455c512-d779-4fe6-b543-42eb864f7a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332cf9e8-0e35-48ab-8f5b-47a6c29c044d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200929_Tarsasagi_ember_Bizonyara_nem_keves_az_onbizalma","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:20","title":"Társasági ember? Bizonyára nem kevés az önbizalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) tudósai szerint négy tó is van a Mars felszíne alatt. A meglepő kijelentést a Mars Express nevű műhold adataira alapozza a kutatócsoport.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) tudósai szerint négy tó is van a Mars felszíne alatt. A meglepő kijelentést a Mars Express...","id":"20200929_viz_a_marson_marsi_viz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0875bebe-5d73-4d09-ab40-82cd0eac989e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_viz_a_marson_marsi_viz","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:03","title":"Bizonyítékot találhattak a tudósok arra, hogy folyékony víz van a Mars felszíne alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]