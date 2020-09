Az infektológus főorvos azt javasolja: aki csak teheti, oltassa be magát az influenza ellen.

Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Stabilizálódni látszik a fertőzöttek száma Magyarországon – mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa kedden, az ATV Start című műsorában. A szakember szerint helyes, hogy jóval többet szűrünk, mint tavasszal.

A főorvos beszélt arról is, hogy az elmúlt hetekben nemcsak az esetek, hanem a kórházban fekvő betegek, sőt az intenzíven fekvők száma is megnőtt. Szlávik János fontosnak tartja a maszkhasználatot és a távolságtartásra vonatkozó szabályok betartását, amelyek szerinte nem csupán a koronavírus, hanem az influenzajárvány elleni védekezést is elősegíti.

A szakember úgy vélekedett: a jövő év elejére elkészülhet a koronavírus elleni biztonságos védőoltás. Addig is azt ajánlja, hogy aki teheti, az oltassa be magát influenza ellen. Ez utóbbit a magyar virológusok is ajánlották már.