[{"available":true,"c_guid":"f4a8176f-11e2-49a4-9e42-5458720cc96a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szerdai testületi ülésen az építési szabályzatot is az új szállodához igazítanák: telket alakítanak át a Hagymatikum Fürdő mellett, és növelnék a városban megengedett beépíthetőség és épületmagasság nagyságát is. ","shortLead":"A szerdai testületi ülésen az építési szabályzatot is az új szállodához igazítanák: telket alakítanak át a Hagymatikum...","id":"20200930_Makon_is_keszitik_elo_a_helyet_Meszaros_Lorinc_szallodajanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4a8176f-11e2-49a4-9e42-5458720cc96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02a755a-1b17-460b-ae0e-3d43d49aa264","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Makon_is_keszitik_elo_a_helyet_Meszaros_Lorinc_szallodajanak","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:35","title":"Makón is készítik elő a helyet Mészáros Lőrinc szállodájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hetvenéves magyar festményeket ment vásárolni a hatósági házi karanténból. Több tucatnyi embert tesztelnek le miatta.","shortLead":"A hetvenéves magyar festményeket ment vásárolni a hatósági házi karanténból. Több tucatnyi embert tesztelnek le miatta.","id":"20200928_koronavirus_jarvany_magyar_ferfi_kambodzsa_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c7cfad-dd43-4b69-a923-e1738b4fb91d","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_koronavirus_jarvany_magyar_ferfi_kambodzsa_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:01","title":"Meglépett a karanténból egy koronavírusos magyar férfi Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány súlyosan érintette az ágazatot, a taxisszövetség szerint már csak 4500 taxi járja a fővárost.","shortLead":"A koronavírus-járvány súlyosan érintette az ágazatot, a taxisszövetség szerint már csak 4500 taxi járja a fővárost.","id":"20200928_engedely_taxi_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138ea224-2842-4f9c-8719-43762b8bf574","keywords":null,"link":"/kkv/20200928_engedely_taxi_budapest","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:43","title":"Rengeteg taxis tűnt el a fővárosi utakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ 65 országának, kormányának vezetője írta alá az ENSZ-ben azt a megállapodást, amely szerint 2030-ra visszafordítják a természet pusztulását. David Attenborough szerint most minden lépésre szükség van.","shortLead":"A világ 65 országának, kormányának vezetője írta alá az ENSZ-ben azt a megállapodást, amely szerint 2030-ra...","id":"20200929_david_attenborough_ensz_fajok_kihalasa_termeszeti_katasztrofa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39664c9f-707a-4e43-aa42-164aea127a0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_david_attenborough_ensz_fajok_kihalasa_termeszeti_katasztrofa","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:33","title":"David Attenborough megkongatta a vészharangot, hamarosan egymillió faj halhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szicília szigetén elrendelték a szájmaszk kötelező használatát szabadtéren.","shortLead":"Szicília szigetén elrendelték a szájmaszk kötelező használatát szabadtéren.","id":"20200928_Koronavirus_Olaszorszag_Szicilia_Maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a575028-269b-451f-a652-3c5c40349924","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Koronavirus_Olaszorszag_Szicilia_Maszk","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:54","title":"Átlépte az 50 ezret az aktív fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4536f004-294c-471a-b9f2-fb721f36fc4d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elsősorban a legidősebbeket fenyegeti az odahaza bekövetkező végzetes szerencsétlenségek veszélye.","shortLead":"Elsősorban a legidősebbeket fenyegeti az odahaza bekövetkező végzetes szerencsétlenségek veszélye.","id":"202039_otthoni_balesetek_haromszor_annyi_halott_mintazutakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4536f004-294c-471a-b9f2-fb721f36fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7ed2da-e6c1-41c9-8fd2-e7604673a952","keywords":null,"link":"/360/202039_otthoni_balesetek_haromszor_annyi_halott_mintazutakon","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:00","title":"Háromszor annyian halnak meg otthoni balesetben, mint az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia államfő kedden találkozik Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel.","shortLead":"A francia államfő kedden találkozik Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel.","id":"20200928_Macron_Europa_Oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86558e8c-218d-4dc3-af57-55a33ba23032","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Macron_Europa_Oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:44","title":"Macron: \"Ha békét akarunk az európai kontinensen, akkor együtt kell működnünk Oroszországgal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Méretéhez képest jóval nagyobb stratégiai jelentőséggel bír a kapcsolatait Izraellel normalizáló Bahrein. A síita többségű, Perzsa-öbölben lévő sziget feletti iráni–szaúdi rivalizálás sem új keletű.","shortLead":"Méretéhez képest jóval nagyobb stratégiai jelentőséggel bír a kapcsolatait Izraellel normalizáló Bahrein. A síita...","id":"202039__bahrein__strategiai_sziget__arabizraeli_nato__kicsi_de_fontos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb8f6c4-6571-4378-b57e-8a4496609ff4","keywords":null,"link":"/360/202039__bahrein__strategiai_sziget__arabizraeli_nato__kicsi_de_fontos","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:00","title":"Bahrein úgy megijedt Irántól, hogy Izrael mellé állt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]