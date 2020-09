Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9b30e0-0cbb-4a5d-ab4e-8735b8557234","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványos videón mutatták meg az autó egyik legérdekesebb képességét.","shortLead":"Látványos videón mutatták meg az autó egyik legérdekesebb képességét.","id":"20200915_A_rakjarast_is_tudni_fogja_az_elektromos_autokent_visszatero_Hummer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9b30e0-0cbb-4a5d-ab4e-8735b8557234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f43dd33-d37c-4813-9ca4-f37c08c6a731","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_A_rakjarast_is_tudni_fogja_az_elektromos_autokent_visszatero_Hummer","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:45","title":"A rákjárást is tudni fogja az elektromos autóként visszatérő Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd366b11-d1fc-4189-93c3-51ea19c89e2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lehet rossz most római diáknak lenni. ","shortLead":"Nem lehet rossz most római diáknak lenni. ","id":"20200915_Okori_romok_kozott_tartjak_meg_a_tanorakat_Romaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd366b11-d1fc-4189-93c3-51ea19c89e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c1ae8-be83-4cbe-9179-e6e0ce5d697d","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Okori_romok_kozott_tartjak_meg_a_tanorakat_Romaban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:40","title":"Ókori romok között tarthatják meg a tanórákat Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850d4bb2-dbe6-4e36-aed8-bbf0390c7f44","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az első világvége, amit együtt töltöttünk című kötet szerzője írásaiban az elesettek szemszögéből vizsgálódik; egyetemi oktatóként kiáll az SZFE hallgatói mellett.","shortLead":"Az első világvége, amit együtt töltöttünk című kötet szerzője írásaiban az elesettek szemszögéből vizsgálódik; egyetemi...","id":"202037__selyem_zsuzsa_iro__fak_beszederol_alattvalonevelesrol__legkisebb_kozos_tobbszoros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850d4bb2-dbe6-4e36-aed8-bbf0390c7f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7cfba6-3a5a-475c-9883-de0b7418f849","keywords":null,"link":"/360/202037__selyem_zsuzsa_iro__fak_beszederol_alattvalonevelesrol__legkisebb_kozos_tobbszoros","timestamp":"2020. szeptember. 14. 15:00","title":"Selyem Zsuzsa: Jachtokkal parádézó hatalom próbálja elnémítani az SZFE diákjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb virtuális eseményt jelentett be a Samsung szeptember 23-ra. A rendezvény eredeti elnevezése (Galaxy Unpacked for Every Fan) sokat elárul.","shortLead":"Újabb virtuális eseményt jelentett be a Samsung szeptember 23-ra. A rendezvény eredeti elnevezése (Galaxy Unpacked for...","id":"20200914_samsung_galaxy_s20_fan_edition_unpacked_szeptember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d878968-cfda-424f-a758-7df41ae4ecf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_samsung_galaxy_s20_fan_edition_unpacked_szeptember","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:33","title":"Nagy rajongóinak készül valamivel jövő hétre a Samsung, az olcsó S20 lehet az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A jelentkezők nagyon szeretnék már tudni, hogy milyen tényleges szakképzések követik az állami informatikai alapozót, mivel annak záróvizsgája már lezajlott. Egyelőre viszont csak az derült ki, hogy az előfeltétel még egy kompetenciamérés, illetve az, hogy a résztvevők a képzéseken munka mellett nem fognak tudni részt venni. ","shortLead":"A jelentkezők nagyon szeretnék már tudni, hogy milyen tényleges szakképzések követik az állami informatikai alapozót,...","id":"20200915_programozas_informatikuskepzes_felnottkepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b60c37-f5dd-4c35-9222-8c0bdf65cea3","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_programozas_informatikuskepzes_felnottkepzes","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:17","title":"Mi kell az állami programozóképzéshez? Vérnyomáscsökkentő, logika, angol nyelv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi minisztériumi államtitkár a jogvédők szerint súlyosan sértette a jóhírnevüket, a Magyar Hírlap pedig úgy közölte a politikus nyilatkozatát, hogy sem előtte, sem utána nem kereste meg a Magyar Helsinki Bizottságot, hogy megvédhessék magukat.","shortLead":"Az igazságügyi minisztériumi államtitkár a jogvédők szerint súlyosan sértette a jóhírnevüket, a Magyar Hírlap pedig...","id":"20200914_helsinki_bozottsag_perli_volnert_es_a_magyar_hirlapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eebf96-e193-40d2-90c3-93b397a3810e","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_helsinki_bozottsag_perli_volnert_es_a_magyar_hirlapot","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:47","title":"Völner Pált és a Magyar Hírlapot is beperli a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c0401c-641a-4b70-961f-5088b3ecb87f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezt az antitestkomponenst, amelynek mérete egytizede egy teljes méretű antitestnek, felhasználták az Ab8 nevű gyógyszer létrehozásához, amely beválhat a SARS-COV-2 fertőzés okozta betegség kezelésében, illetve annak megelőzésében.","shortLead":"Ezt az antitestkomponenst, amelynek mérete egytizede egy teljes méretű antitestnek, felhasználták az Ab8 nevű gyógyszer...","id":"20200915_koronavirus_gyogyszer_ab8_antitestkomponens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c0401c-641a-4b70-961f-5088b3ecb87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a75a05d-8aaa-4943-8781-2fb34e8b633f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_koronavirus_gyogyszer_ab8_antitestkomponens","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:03","title":"Találtak egy apró molekulát, amely teljesen semlegesíti a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2baa0c99-8aa8-4ac0-8c65-08f55d553ba9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A teret a felhőszakadások idején gyakran önti el az esővízzel keveredett szennyvíz.","shortLead":"A teret a felhőszakadások idején gyakran önti el az esővízzel keveredett szennyvíz.","id":"20200914_beke_ter_fogyujto_csatorna_szennyviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2baa0c99-8aa8-4ac0-8c65-08f55d553ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d18d4fe-83e8-4269-9103-c93b6019c4da","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_beke_ter_fogyujto_csatorna_szennyviz","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:52","title":"Főgyűjtőcsatorna épül a Béke téren, hogy ne álljon térdig a víz eső után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]