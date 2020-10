Eddig 20 bv-intézetben mutatták ki a koronavírust, a rendőrségnél 147 covidost találtak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73b5d03c-7fc4-44f2-ad90-81dc2429e78e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 22 éves tarnazsadányi férfi hétfő este összeesett és meghalt az otthonában. A családja szerint szerhasználó volt.","shortLead":"Egy 22 éves tarnazsadányi férfi hétfő este összeesett és meghalt az otthonában. A családja szerint szerhasználó volt.","id":"20200929_bika_kabitoszer_dizajnerdrog_tarnazsadany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b5d03c-7fc4-44f2-ad90-81dc2429e78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49e50e2-0be2-4444-86bd-d6fda5210d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_bika_kabitoszer_dizajnerdrog_tarnazsadany","timestamp":"2020. szeptember. 29. 22:05","title":"Újra ölhetett a bika nevű kábítószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8055e9bd-17c9-4a8e-96f5-174c135af03b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A címben megfogalmazott kérdésre a válasz: nem. Vagyis nem úgy. De adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor a családban betöltött szerepeinkből ki kell lépnünk, és másik szerepet magunkra ölteni, ha csak időlegesen is. ","shortLead":"A címben megfogalmazott kérdésre a válasz: nem. Vagyis nem úgy. De adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor a családban...","id":"20201001_Lehetek_a_tarsad_es_az_anyad_is_egyszerre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8055e9bd-17c9-4a8e-96f5-174c135af03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3be94e8-1314-453c-850e-fed67f2ff746","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201001_Lehetek_a_tarsad_es_az_anyad_is_egyszerre","timestamp":"2020. október. 01. 13:15","title":"Lehetek a társad és az anyád is egyszerre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brian Johnson, Phil Rudd és Cliff Williams is újra zenélni fog.","shortLead":"Brian Johnson, Phil Rudd és Cliff Williams is újra zenélni fog.","id":"20200930_acdc_pwr_up_album","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f38ee6-acbc-4ece-9a4a-0ae2dc5ad94b","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_acdc_pwr_up_album","timestamp":"2020. szeptember. 30. 22:10","title":"Meglepetés: a régi tagokkal együtt tér vissza az AC/DC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","shortLead":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","id":"20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba48b3-0b67-42b4-9bb6-59c88e08a6fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:37","title":"70,3 milliárdos forgalma volt tavaly a kormánykedvenc New Land Mediának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Varga Judit sorosozással vágott vissza Brüsszelnek a jogállamisági jelentés miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Varga Judit sorosozással vágott vissza Brüsszelnek a jogállamisági jelentés miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201001_Radar360_Virrasztas_az_SZFEert_jogallamisagi_into_Brusszelbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e7d23a-e4ca-4e27-b48e-6e277b18e3cf","keywords":null,"link":"/360/20201001_Radar360_Virrasztas_az_SZFEert_jogallamisagi_into_Brusszelbol","timestamp":"2020. október. 01. 08:01","title":"Radar360: Virrasztás az SZFE-ért, jogállamisági intő Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Súlyos, több szerv károsodását okozó gyulladást okozhatnak a Covid-fertőzés szövődményei – figyelmeztetett a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója. ","shortLead":"Súlyos, több szerv károsodását okozó gyulladást okozhatnak a Covid-fertőzés szövődményei – figyelmeztetett a Dél-pesti...","id":"20201001_ValyiNagy_Istvan_koronavirus_Covid_hosszan_tarto_betegsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9645b2a-bf40-4ed8-a8dc-45667a4bd68c","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_ValyiNagy_Istvan_koronavirus_Covid_hosszan_tarto_betegsegek","timestamp":"2020. október. 01. 09:37","title":"Hatvan napig volt intenzív osztályon egy magyar koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ff3a8d-8f33-492c-83e1-c85400388ffa","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A momentumos Donáth Annával ült le vitázni a kormány igazságügyi minisztere. Az álláspontok nem voltak meglepők, az sokkal inkább, hányszor vágtak egymás szavába szinte kiabálva a szereplők, miközben a magyar jogállam helyzetéről beszélgettek.","shortLead":"A momentumos Donáth Annával ült le vitázni a kormány igazságügyi minisztere. Az álláspontok nem voltak meglepők...","id":"20200929_varga_judit_polt_peter_donath_anna_jogallamisag_vita_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ff3a8d-8f33-492c-83e1-c85400388ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3bb239-58dd-427e-bd5d-4504194fef19","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_varga_judit_polt_peter_donath_anna_jogallamisag_vita_fidesz","timestamp":"2020. szeptember. 29. 21:02","title":"Varga Judit: Polt Péter nem lehet pártkatona, hiszen nem Fidesz-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d6b7e3-d068-4af1-aff3-fd482c50f540","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kirúgottak többsége az amerikai vidámparkokban dolgozik.","shortLead":"A kirúgottak többsége az amerikai vidámparkokban dolgozik.","id":"20200930_Disney_koronavirus_elbocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25d6b7e3-d068-4af1-aff3-fd482c50f540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8bed06-1f35-4674-94e4-10936b6afa83","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Disney_koronavirus_elbocsatas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:12","title":"28 ezer dolgozót küld el a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]