Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a33fe730-3ec5-4350-8499-783ea1a241c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hősöket, a Jónás Vera Experimentet, a Margaret Islandet és a Turbo zenekart támogathatjuk pálinkavásárlással.\r

\r

","shortLead":"A Hősöket, a Jónás Vera Experimentet, a Margaret Islandet és a Turbo zenekart támogathatjuk pálinkavásárlással.\r

\r

","id":"20201001_Bedobjuk_a_palinkat_maris_tamogattunk_egy_zenekart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a33fe730-3ec5-4350-8499-783ea1a241c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3ec695-aede-48b7-8b0a-c86dbc23b189","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Bedobjuk_a_palinkat_maris_tamogattunk_egy_zenekart","timestamp":"2020. október. 01. 15:39","title":"Bedobjuk a pálinkát, máris támogattunk egy zenekart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0be63b-d440-4514-8218-ab0dd6216420","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bő három percen keresztül olvasott fel az Állatfarmból egy fideszes polgármester. A vitában azonban előkerült Ciceró és a szemkilövető Gyurcsány is.","shortLead":"Bő három percen keresztül olvasott fel az Állatfarmból egy fideszes polgármester. A vitában azonban előkerült Ciceró és...","id":"20200930_fovarosi_kozgyules_vita_fidesz_karacsony_orwell_es_a_disznok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c0be63b-d440-4514-8218-ab0dd6216420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87372610-371f-4a2f-9959-35e9d965bfd3","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_fovarosi_kozgyules_vita_fidesz_karacsony_orwell_es_a_disznok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:40","title":"Orwell tanyaházba beköltözött disznai is előkerültek a Fővárosi Közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87510498-e8d0-4b94-a800-fe044d5022cb","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Nemcsak a közalkalmazotti törvény novembertől hatályba lépő módosítása és a Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetése miatt távoznak a dolgozók tömegesen az intézményből, hanem azért is, mert az új múzeumvezetés szinte teljesen ellehetetlenítette a szakmai munkát és a kutatásokat. ","shortLead":"Nemcsak a közalkalmazotti törvény novembertől hatályba lépő módosítása és a Természettudományi Múzeum Debrecenbe...","id":"202040__termeszettudomanyi_muzeum__kozalkalmazottak__kutatok__csont_es_vaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87510498-e8d0-4b94-a800-fe044d5022cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6d78bf-65ac-4eea-86a3-9d5815547ea9","keywords":null,"link":"/360/202040__termeszettudomanyi_muzeum__kozalkalmazottak__kutatok__csont_es_vaz","timestamp":"2020. október. 02. 11:00","title":"Csendes összeomlás: a munkatársak negyede távozhat a Természettudományi Múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok pulyka vajon legyőzheti Csányi Sándort? Mészáros Lőrinc rámenős ajánlatokkal igyekszik a márkás termékek piacára is kilépni agrárbirodalmával. ","shortLead":"Sok pulyka vajon legyőzheti Csányi Sándort? Mészáros Lőrinc rámenős ajánlatokkal igyekszik a márkás termékek piacára is...","id":"20200930_meszaros_lorinc_csanyi_sandor_agrarpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b92ac2-bd1d-4075-89b7-50cb9ac3828c","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_meszaros_lorinc_csanyi_sandor_agrarpiac","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:57","title":"Így alakul át a magyar agrárpiac: jön Mészáros, ráígér, és viszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Bár volna rá igény, de valószínűleg mégsem lesznek szankciók sem Fehéroroszországgal, sem Törökországgal szemben az uniós állam- és kormányfők délután kezdődő kétnapos brüsszeli csúcstalálkozóján. Kérdés, hogy napirenden kívül a tagállami vezetők beszélnek-e az igazán feszítő problémákról: a következő hétéves költségvetésről, migrációról és jogállamiságról.","shortLead":"Bár volna rá igény, de valószínűleg mégsem lesznek szankciók sem Fehéroroszországgal, sem Törökországgal szemben...","id":"20201001_EUcsucs_Brusszelben_a_napirend_unalmas_de_a_hangulat_konnyen_feszultte_valhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188eef7f-df0d-4009-a0cc-e4c61304297d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_EUcsucs_Brusszelben_a_napirend_unalmas_de_a_hangulat_konnyen_feszultte_valhat","timestamp":"2020. október. 01. 10:30","title":"EU-csúcs Brüsszelben: a napirend unalmas, de a hangulat könnyen feszültté válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő vasárnap időközi választás lesz a tiszaújvárosi székhelyű körzetben, a matematikai kétharmad a tét. ","shortLead":"Jövő vasárnap időközi választás lesz a tiszaújvárosi székhelyű körzetben, a matematikai kétharmad a tét. ","id":"20200930_fidesz_krumpli_tiszaujvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e44ed6d-84a8-4b5f-993b-1e803bf02432","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_fidesz_krumpli_tiszaujvaros","timestamp":"2020. szeptember. 30. 14:39","title":"Akciós zöldséget árul a Fidesz Tiszaújvárosban, ahol a jövő hétvégén választás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ac3fde-684d-48f9-8307-49b6fb2f056e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi futballszurkolók horvát társaikkal verekedtek össze februárban egy barátságos focimeccs alatt.","shortLead":"A pécsi futballszurkolók horvát társaikkal verekedtek össze februárban egy barátságos focimeccs alatt.","id":"20201001_pecs_tmegverekedes_pmfc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ac3fde-684d-48f9-8307-49b6fb2f056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3225a5c1-9c81-47d8-bae6-fb7d27500456","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_pecs_tmegverekedes_pmfc","timestamp":"2020. október. 01. 13:17","title":"16 ember ellen emeltek vádat a pécsi szurkolói tömegverekedés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c38769-6ac5-4295-b86f-598fc98cf824","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit terrorszervezetben való részvétellel, terrorizmusra való felbujtással és uszítással vádolják.","shortLead":"A férfit terrorszervezetben való részvétellel, terrorizmusra való felbujtással és uszítással vádolják.","id":"20201001_talib_ausztria_wels","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14c38769-6ac5-4295-b86f-598fc98cf824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f741fa7b-dfed-4cdd-a8b0-66f3a57dc743","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_talib_ausztria_wels","timestamp":"2020. október. 01. 13:08","title":"Elfogtak egy feltételezett tálibot Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]