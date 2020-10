Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01d09bdd-e0b7-4d72-bb91-15f005af1301","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legutóbb tizenegy éve volt magyar csapat érdekelt a Bajnokok Ligája csoportkörében: akkor a Debrecen a Liverpoollal, az Olympic Lyonnal és a Fiorentinával vívott párharcot. Az UEFA genfi sorsolásán eldőlt, hogy a Ferencváros, amely 25 év után jutott újra BL-főtáblára, kivel mérkőzik.","shortLead":"Legutóbb tizenegy éve volt magyar csapat érdekelt a Bajnokok Ligája csoportkörében: akkor a Debrecen a Liverpoollal...","id":"20201001_Bajnokok_Ligaja_ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01d09bdd-e0b7-4d72-bb91-15f005af1301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75205196-182e-4290-95ef-613c5bd83443","keywords":null,"link":"/sport/20201001_Bajnokok_Ligaja_ferencvaros","timestamp":"2020. október. 01. 18:20","title":"Juventus, Barcelona, Dinamo - A Ferencváros kemény csoportba került a Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regnáló elnök koronavírusos, elővigyázatosságból kórházba vitték. A demokrata jelölt gyors felépülést kívánt Trumpnak.","shortLead":"A regnáló elnök koronavírusos, elővigyázatosságból kórházba vitték. A demokrata jelölt gyors felépülést kívánt Trumpnak.","id":"20201003_Biden_ideiglenesen_felfuggeszti_a_Trumprol_szolo_negativ_reklamokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0f0cc3-4f9f-4da1-a4c2-5bdea58c94c9","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Biden_ideiglenesen_felfuggeszti_a_Trumprol_szolo_negativ_reklamokat","timestamp":"2020. október. 03. 09:32","title":"Biden ideiglenesen felfüggeszti a Trumpról szóló negatív reklámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34cf058-3e37-4f37-8a6d-069e25ee567b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Insider program részeként jelent meg egy új előnézeti funkció a Skype-ba. Az alkalmazás a frissítés után felismeri, ha valaki szólásra jelentkezne. És ez csak az egyik újdonság.","shortLead":"Az Insider program részeként jelent meg egy új előnézeti funkció a Skype-ba. Az alkalmazás a frissítés után felismeri...","id":"20201002_skype_frissites_jelentkezesi_funkcio_meetnow_safari_androidos_hatterhomalyositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b34cf058-3e37-4f37-8a6d-069e25ee567b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052e5a99-a4f3-45bb-b664-481ea30582c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_skype_frissites_jelentkezesi_funkcio_meetnow_safari_androidos_hatterhomalyositas","timestamp":"2020. október. 02. 12:33","title":"Több új funkció érkezik a Skype-ba, nagyon jól jönnek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aad40c-aaa2-4891-a111-8e3a9bdb08d0","c_author":"","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20201003_Kiserleti_gyogyszerrel_kezelik_Trumpot_egy_katonai_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38aad40c-aaa2-4891-a111-8e3a9bdb08d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79f98b9-e226-4ae1-88a4-7e3f06fcfe97","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Kiserleti_gyogyszerrel_kezelik_Trumpot_egy_katonai_korhazban","timestamp":"2020. október. 03. 16:21","title":"Többen megfertőzödtek Trump környezetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c050d3-2cf6-44ff-896d-ded624484993","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kijev szerint a tűzszünetet megsértő szakadárok tüzérsége is felelős az újabb és újabb tűzfészkek kialakulásáért. Százakat evakuálnak, 22 település van veszélyben.","shortLead":"Kijev szerint a tűzszünetet megsértő szakadárok tüzérsége is felelős az újabb és újabb tűzfészkek kialakulásáért...","id":"20201001_ukrajna_erdotuz_9_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97c050d3-2cf6-44ff-896d-ded624484993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8ef4fb-4070-4208-8572-a7e734826c37","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_ukrajna_erdotuz_9_halalos_aldozat","timestamp":"2020. október. 01. 20:55","title":"Lángolnak a kelet-ukrajnai erdők, már 9-en haltak meg a tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnököt Remdesivirrel kezelik a bethesdai Walter Reed katonai kórházban, ahol az éjjel már Twitterezett is. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnököt Remdesivirrel kezelik a bethesdai Walter Reed katonai kórházban, ahol az éjjel már...","id":"20201003_Remdesivirrel_kezelik_Donald_Trumpot_nincs_szuksege_oxigenre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436dae70-a27c-42fe-8071-b8acb404ddfb","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Remdesivirrel_kezelik_Donald_Trumpot_nincs_szuksege_oxigenre","timestamp":"2020. október. 03. 07:23","title":"Remdesivirrel kezelik Donald Trumpot, nincs szüksége oxigénre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e55387-5940-48ca-aaff-992b29c380bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump úgy gondolja, az első szópárbajt ő nyerte demokrata ellenfelével szemben.\r

","shortLead":"Donald Trump úgy gondolja, az első szópárbajt ő nyerte demokrata ellenfelével szemben.\r

","id":"20201002_Fox_Biden_gyakornok_elnokjelolti_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05e55387-5940-48ca-aaff-992b29c380bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7e6d7a-428c-41be-83af-decbbba3313b","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Fox_Biden_gyakornok_elnokjelolti_vita","timestamp":"2020. október. 02. 05:51","title":"Fox: Biden volt gyakornoka lesz a második elnökjelölti vita műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db19aa49-6aea-4c83-893d-f3e469a8d61e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Határokon átívelő energiamenedzselési lehetőséget és az ellátás jobb minőségét ígéri a Duna InGrid néven emlegetett hálózat, amely kiépítéséhez nagy összegű uniós támogatás érkezik.","shortLead":"Határokon átívelő energiamenedzselési lehetőséget és az ellátás jobb minőségét ígéri a Duna InGrid néven emlegetett...","id":"20201002_duna_ingrid_intelligens_villamosenergia_halozat_kiepitese_eu_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db19aa49-6aea-4c83-893d-f3e469a8d61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8302a4-084f-4613-b8f2-c29852724332","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_duna_ingrid_intelligens_villamosenergia_halozat_kiepitese_eu_tamogatas","timestamp":"2020. október. 02. 17:43","title":"36,5 milliárd forintot ad az EU a Magyarországot és Szlovákiát összekötő intelligens áramhálózat kiépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]