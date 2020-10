Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a3cd7ea-9dfa-424f-ad78-1eecc2925c48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az SN2018gv névre keresztelt szupernóva robbanása 5 milliárdszor fényesebb volt, mint a mi Napunk.","shortLead":"Az SN2018gv névre keresztelt szupernóva robbanása 5 milliárdszor fényesebb volt, mint a mi Napunk.","id":"20201004_hubble_urtavcso_szupernova_robbanas_sn2018gv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a3cd7ea-9dfa-424f-ad78-1eecc2925c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac6ac82-9436-4bac-8e23-fa81de71fdc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_hubble_urtavcso_szupernova_robbanas_sn2018gv","timestamp":"2020. október. 05. 10:33","title":"Videó: A Hubble megörökítette a Napnál 5 milliárdszor fényesebb, óriási szupernóva-robbanást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c70f26d-f9df-4b87-b592-7da250d16c27","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az életben maradt állatokat egy másik kamion fogja elszállítani.","shortLead":"Az életben maradt állatokat egy másik kamion fogja elszállítani.","id":"20201005_sertesszallito_kamion_bohonye_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c70f26d-f9df-4b87-b592-7da250d16c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab26ad3f-7e3c-4c54-995a-89666344e937","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_sertesszallito_kamion_bohonye_baleset","timestamp":"2020. október. 05. 11:39","title":"Felborult egy sertésszállító kamion Böhönyén, több állat elpusztult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 34 797 492 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 031 576, a gyógyultaké pedig 24 168 711 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint vasárnap reggeli adatai szerint.","shortLead":"A világon 34 797 492 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 031 576, a gyógyultaké...","id":"20201004_Nem_lassul_a_koronavirus_terjedese_a_vilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5a73d1-bdda-4e36-a965-4fc39ecb8716","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Nem_lassul_a_koronavirus_terjedese_a_vilagban","timestamp":"2020. október. 04. 09:10","title":"Nem lassul a koronavírus terjedése a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea800782-6a44-409c-b9f0-5d31762ff3cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaország, Olaszország, Svájc és Ausztria egyes részeit is heves esőzések és áradások sújtják.","shortLead":"Franciaország, Olaszország, Svájc és Ausztria egyes részeit is heves esőzések és áradások sújtják.","id":"20201004_Egyre_tobb_halalos_aldozatot_kovetel_az_iteletido_NyugatEuropaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea800782-6a44-409c-b9f0-5d31762ff3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9567489e-ffa7-4d16-95d7-cdccfb6b101b","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Egyre_tobb_halalos_aldozatot_kovetel_az_iteletido_NyugatEuropaban","timestamp":"2020. október. 04. 20:52","title":"Egyre több halálos áldozatot követel az ítéletidő Nyugat-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9ca51e-d6db-4e6f-b546-64bd66f354e6","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Az idővel, a technikával, a popkultúramítosszal flörtölő képzőművész, Weiler Péter budapesti garázskiállításán egy bizarr, \"porszívók és szabályok nélküli\" szálloda szellemei jelennek meg.","shortLead":"Az idővel, a technikával, a popkultúramítosszal flörtölő képzőművész, Weiler Péter budapesti garázskiállításán...","id":"202040__hotel_chelsea__kijelentkezes__tyukodi_pajtas__szobaszerviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa9ca51e-d6db-4e6f-b546-64bd66f354e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2029bf-6d4e-45f1-9f69-6a531bf98109","keywords":null,"link":"/360/202040__hotel_chelsea__kijelentkezes__tyukodi_pajtas__szobaszerviz","timestamp":"2020. október. 05. 13:00","title":"Tisztára nem Amerika: legendák kultikus New York-i rejtekét láthatja Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós szerint sokkal több tesztre lenne szükség ahhoz, hogy kézben tartsák a koronavírus-járványt.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint sokkal több tesztre lenne szükség ahhoz, hogy kézben tartsák a koronavírus-járványt.","id":"20201005_virologus_pcr_teszt_koronavirusteszt_koronavirus_laboratorium_rusvai_miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83df2b7d-d78e-4ef9-8b5d-2a619090654a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_virologus_pcr_teszt_koronavirusteszt_koronavirus_laboratorium_rusvai_miklos","timestamp":"2020. október. 05. 20:13","title":"Virológus: 10 labor tesztjeit fogadják el az országban, miközben 300 másik helyen is lehetne tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn belül a publikus változatba is bekerülhet.","shortLead":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn...","id":"20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d16d96-c4c8-4196-9bf2-e50eb78f1add","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","timestamp":"2020. október. 05. 09:40","title":"Elege van egy csoportból a WhatsAppon? Örökre elnémíthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6668a372-05cf-4264-8036-7a4aa62b7970","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újonnan megtalált koporsókat is 10-12 méter mélyről hozták fel. A szakértők úgy hiszik, a mostani feltárás csak a kezdete egy nagy felfedezésnek.","shortLead":"Az újonnan megtalált koporsókat is 10-12 méter mélyről hozták fel. A szakértők úgy hiszik, a mostani feltárás csak...","id":"20201005_szarkofag_koporso_egyiptom_regeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6668a372-05cf-4264-8036-7a4aa62b7970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482199ed-aedc-43dc-8d96-9cfdf5532acc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_szarkofag_koporso_egyiptom_regeszet","timestamp":"2020. október. 05. 19:33","title":"Újabb 59 érintetlen szarkofágot ástak ki Egyiptomban, az egyiket már felnyitották – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]