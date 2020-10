Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7331da5-0f76-4637-8a0a-93a7bcf68c73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avast kiberbiztonsági szakértője, Martin Hron arra volt kíváncsi, vajon tényleg fel lehet-e törni egy hálózatra kapcsolt háztartási gépet úgy, hogy a hálózatot, amire csatlakozik, nem kell meghackelni.","shortLead":"Az Avast kiberbiztonsági szakértője, Martin Hron arra volt kíváncsi, vajon tényleg fel lehet-e törni egy hálózatra...","id":"20201006_kavefozo_hackeles_iot_kiberbiztonsag_zsarolovirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7331da5-0f76-4637-8a0a-93a7bcf68c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8477fcf0-01c9-4b43-9c68-5562738b670a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_kavefozo_hackeles_iot_kiberbiztonsag_zsarolovirus","timestamp":"2020. október. 06. 09:33","title":"Ijesztően könnyű volt feltörni kávéfőzőt, hogy egyfolytában darálja a kávét és folyassa a vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b","c_author":"Windisch Judit - Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be az Országgyűlésnek a kormány. Az állami és a magánegészségügyet szétválasztó új rendszerben mégis rengeteg a kérdőjel és a vitatott pont, olyannyira, hogy még a Magyar Orvosi Kamara első reakciója is a tiltakozás volt. Egészségügyi szakértők elemezték a hvg.hu-nak, hogyan alakulhat át az ellátás a törvény nyomán.","shortLead":"Nem egy-két nap eredménye lehet az orvosi béremelést is tartalmazó törvénytervezet, amelyet hétfőn nyújtott be...","id":"20201006_eu_ellatas_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b1c29-05b3-446c-9484-41c4a634f50b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3cea03-548a-4d1c-8878-63ba6668d82d","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_eu_ellatas_torveny","timestamp":"2020. október. 06. 06:30","title":"A kormány egészségügyi reformja: a beteg kipihentebb orvossal fog találkozni, csak győzze kivárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az OPCW a német kormány kérésére vett mintát az orosz ellenzéki vezetőtől.\r

","shortLead":"Az OPCW a német kormány kérésére vett mintát az orosz ellenzéki vezetőtől.\r

","id":"20201006_Novicsok_Navalnij_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c92c21f-dde8-42dc-a12f-c46d33c13cd7","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Novicsok_Navalnij_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet","timestamp":"2020. október. 06. 19:11","title":"Novicsok nyomait találta Navalnij vérében a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új funkcióval állt elő a tízéves Instagram, hogy jobb hely lehessen a képmegosztó alkalmazás a felhasználók számára.","shortLead":"Több új funkcióval állt elő a tízéves Instagram, hogy jobb hely lehessen a képmegosztó alkalmazás a felhasználók...","id":"20201006_instagram_mesterseges_intelligencia_zaklatas_hozzaszolas_elrejtese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ef9531-9a62-469d-8a1c-6dd3d4d082cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_instagram_mesterseges_intelligencia_zaklatas_hozzaszolas_elrejtese","timestamp":"2020. október. 06. 18:03","title":"Beveti a mesterséges intelligenciát az Instagram, elrejtik a zaklató kommenteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e671c348-6c51-44cd-964f-1e8688fb7b5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismertette terveit a Közép-Európai Egyetem, miután az Európai Bíróság jogsértőnek ítélte a lex CEU-t.","shortLead":"Ismertette terveit a Közép-Európai Egyetem, miután az Európai Bíróság jogsértőnek ítélte a lex CEU-t.","id":"20201006_ceu_ignatieff_fodor_eva_europai_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e671c348-6c51-44cd-964f-1e8688fb7b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df621485-6988-46fc-a902-b1b3ae60419f","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_ceu_ignatieff_fodor_eva_europai_birosag","timestamp":"2020. október. 06. 16:38","title":"CEU: Maradunk Bécsben, de újra lesznek amerikai akkreditációjú programok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Körözést adott ki Szvjatlana Cihanouszkaja volt fehérorosz ellenzéki elnökjelölt ellen szerdán az orosz belügyminisztérium, egy fehéroroszországi körözéshez csatlakozva.","shortLead":"Körözést adott ki Szvjatlana Cihanouszkaja volt fehérorosz ellenzéki elnökjelölt ellen szerdán az orosz...","id":"20201007_Moszkva_beloruss_korozes_cihanouszkaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d09e5e-f9bb-4bdc-a9e0-b826243c4cc6","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_Moszkva_beloruss_korozes_cihanouszkaja","timestamp":"2020. október. 07. 17:15","title":"Moszkva úgy nem avatkozik a belorusz belügyekbe, hogy körözést adott ki az ellenzéki elnökjelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e369487c-f943-482a-b465-17c58a655eee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Folyamatosan keresik a rendőrök a hasonló, akár balesetveszélyes járműveket a sztrádákon.","shortLead":"Folyamatosan keresik a rendőrök a hasonló, akár balesetveszélyes járműveket a sztrádákon.","id":"20201007_Szokatlan_modon_potolta_kamionja_defektes_kereket_egy_kamionos__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e369487c-f943-482a-b465-17c58a655eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa6a6f9-61c1-4645-b739-561efdc7583b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_Szokatlan_modon_potolta_kamionja_defektes_kereket_egy_kamionos__fotok","timestamp":"2020. október. 07. 08:56","title":"Szokatlan módon pótolta defektes kerekét egy kamionos – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. két másik céggel konzorciumban nyert egy területfejlesztésre vonatkozó közbeszerzést. Forintra pontosan annyi volt az ajánlatuk, amennyire a tender kiírásakor becsülték a munkát.","shortLead":"A Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. két másik céggel konzorciumban nyert egy területfejlesztésre vonatkozó...","id":"20201007_meszaros_lorinc_gyerekei_paks_kozel_7_milliardos_megbizas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfee3d99-4e72-4a11-bbcd-890206e88880","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_meszaros_lorinc_gyerekei_paks_kozel_7_milliardos_megbizas","timestamp":"2020. október. 07. 10:39","title":"6,7 milliárdért dolgozhat Mészáros Lőrinc gyerekeinek cége az új paksi blokk körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]