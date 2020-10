Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Október elején is érdemes hullócsillagokat keresve kémlelni az eget – üzente meg az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","shortLead":"Október elején is érdemes hullócsillagokat keresve kémlelni az eget – üzente meg az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20201008_drakonidak_2020_oktober_meteorraj_csillaghullas_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf3df4e-d6c5-441c-aac5-a13c9f8c5a94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_drakonidak_2020_oktober_meteorraj_csillaghullas_idojaras_omsz","timestamp":"2020. október. 08. 09:03","title":"Nézzen fel az égre ma éjjel, megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058a6cc-a87d-4d5a-8e15-1f766a253c99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Witzmann Mihály képviselő neje és anyja azon a pályázaton indult, amit a képviselő ötlete nyomán írtak ki.","shortLead":"Witzmann Mihály képviselő neje és anyja azon a pályázaton indult, amit a képviselő ötlete nyomán írtak ki.","id":"20201008_witzmann_mihaly_kisfaludyprogram_szallashelypalyazat_milliok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5058a6cc-a87d-4d5a-8e15-1f766a253c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5fe82f-4279-4d35-8576-c50b4d8c2fb3","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_witzmann_mihaly_kisfaludyprogram_szallashelypalyazat_milliok","timestamp":"2020. október. 08. 08:23","title":"Milliókat nyertek a fideszes ötletgazda rokonai a szálláshelypályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3a4ff1-b45e-4620-ac5b-7588e53f6c0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zárt kapuk mögött tartják meg a túraautó-világkupa és a kamion-Eb magyarországi futamát.","shortLead":"Zárt kapuk mögött tartják meg a túraautó-világkupa és a kamion-Eb magyarországi futamát.","id":"20201006_turaauto_vilagkupa_kamion_eb_hungaroring","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3a4ff1-b45e-4620-ac5b-7588e53f6c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87479878-a426-4d33-9dbe-15dfebd7e9f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_turaauto_vilagkupa_kamion_eb_hungaroring","timestamp":"2020. október. 06. 18:21","title":"Nem lehet élőben szurkolni Micheliszéknek a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező szerint most mindenkinek, aki szerint nem jó olyan világban élni, ahol az embert csak úgy oldalba taszíthatják, egységesen kellene támogatnia az SZFE ügyét. ","shortLead":"A rendező szerint most mindenkinek, aki szerint nem jó olyan világban élni, ahol az embert csak úgy oldalba...","id":"20201008_Schilling_Arpad_SZFE_sorfal_blokad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab28c074-c1b0-48f5-8893-a59eb7c43411","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Schilling_Arpad_SZFE_sorfal_blokad","timestamp":"2020. október. 08. 12:38","title":"Schilling Árpád: A sorfalat álló fiatalok Magyarország reménységei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c22426-ab06-44fe-9da7-203c515ff253","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vannak, akik már több mint másfél éve nem tudták elhagyni a munkahelyüket.","shortLead":"Vannak, akik már több mint másfél éve nem tudták elhagyni a munkahelyüket.","id":"20201006_Hajozas_alkalmazott_tenger_hatarzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36c22426-ab06-44fe-9da7-203c515ff253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61dba684-b829-4998-856a-065c2bf3a80a","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Hajozas_alkalmazott_tenger_hatarzar","timestamp":"2020. október. 06. 17:52","title":"400 ezer hajózási alkalmazott rekedt a tengeren a határzárak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0578e9-e71e-47db-b309-81a05344961d","c_author":"BI","category":"elet","description":"A tegnap elhunyt Eddie Van Halent a 20. század egyik legnagyobb gitárosának tartották, sajátos technikát fejlesztett ki, számos világhírű kollégája tartja példaképének. Mutatunk hét dalt, amiből kiderül, hogy miért.



","shortLead":"A tegnap elhunyt Eddie Van Halent a 20. század egyik legnagyobb gitárosának tartották, sajátos technikát fejlesztett...","id":"20201007_Het_Van_Halendal_ami_meghatarozta_a_rockzenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c0578e9-e71e-47db-b309-81a05344961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fd4583-66d5-495e-965d-19e2556da914","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Het_Van_Halendal_ami_meghatarozta_a_rockzenet","timestamp":"2020. október. 07. 12:35","title":"Hét Van Halen-dal, ami meghatározta a rockzenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4dae9f5-a283-435b-89e9-2848a27f0d1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aaron Sorkin, a Social Network - A közösségi háló forgatókönyvírója szívesen elkészítené a film második részét. Egy feltétele van: David Finchernek kell azt is rendeznie. ","shortLead":"Aaron Sorkin, a Social Network - A közösségi háló forgatókönyvírója szívesen elkészítené a film második részét...","id":"20201008_Belengettek_a_Zuckerbergfilm_folytatasat_a_Facebook_sotet_oldalara_kalauzolnanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4dae9f5-a283-435b-89e9-2848a27f0d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752f3a3d-ec60-43a1-a38c-811f9baccc9b","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Belengettek_a_Zuckerbergfilm_folytatasat_a_Facebook_sotet_oldalara_kalauzolnanak","timestamp":"2020. október. 08. 11:12","title":"Belengették a Zuckerberg-film folytatását, a Facebook sötét oldalára kalauzolnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John McAfee a róla elnevezett vírusirtóval vált dollármilliomossá, de az utóbbi években kevésbé pozitív kontextusban került a hírekbe. Most elfogták.","shortLead":"John McAfee a róla elnevezett vírusirtóval vált dollármilliomossá, de az utóbbi években kevésbé pozitív kontextusban...","id":"20201007_john_mcafee_adoelkerules_virusirto_spanyolorszag_csalas_kriptovaluta_kriptopenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a0833-4cdf-4433-b800-87082edb6592","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_john_mcafee_adoelkerules_virusirto_spanyolorszag_csalas_kriptovaluta_kriptopenz","timestamp":"2020. október. 07. 08:33","title":"30 év börtönt is kaphat: véget ért a vírusszaki McAfee nagy menekülése, letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]