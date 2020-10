Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e930205-9c4a-40a3-8a1d-0a8d33319391","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy turistabusz alá esett be az elektromos rollerrel közlekedő férfi.","shortLead":"Egy turistabusz alá esett be az elektromos rollerrel közlekedő férfi.","id":"20201011_Elektromos_rolleres_ferfit_gazoltak_halalra_a_Fehervari_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e930205-9c4a-40a3-8a1d-0a8d33319391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f29f68-9a2c-4c77-b449-5ef0c3d9e8d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Elektromos_rolleres_ferfit_gazoltak_halalra_a_Fehervari_uton","timestamp":"2020. október. 11. 14:59","title":"Elektromos rolleres férfit gázoltak halálra a Fehérvári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4abffc2-68bf-456c-852e-6f1437762595","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung hamarosan bemutathatja az Exynos 1080-as processzort, ami igen látványos fejlődésen ment keresztül az elődjéhez képest.","shortLead":"A Samsung hamarosan bemutathatja az Exynos 1080-as processzort, ami igen látványos fejlődésen ment keresztül...","id":"20201012_samsung_exynos_1080_processzor_mobilporcesszor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4abffc2-68bf-456c-852e-6f1437762595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a73167-0cdc-4837-b368-1d17b545ec25","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_samsung_exynos_1080_processzor_mobilporcesszor","timestamp":"2020. október. 12. 09:03","title":"Már készül a Samsung új mobilos processzora, újfajta technológiával gyártják majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fordulat állt be a Facebook egyik legvitatottabb ügyében: mostantól tiltják a holokauszttagadókat.","shortLead":"Fordulat állt be a Facebook egyik legvitatottabb ügyében: mostantól tiltják a holokauszttagadókat.","id":"20201012_facebook_holokauszttagadas_tiltas_alhir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb3c4dc-f123-4ba6-ab8d-8166596b568c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_facebook_holokauszttagadas_tiltas_alhir","timestamp":"2020. október. 12. 17:08","title":"Zuckerberg döntött: a holokauszttagadóknak többé nincs helye a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak.","shortLead":"Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak.","id":"20201011_Eskuvoket_zavartak_szet_a_rendorok_a_jarvany_miatt_Koszovoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e67b090-4fc3-4ec5-95d7-5fcf997416a3","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Eskuvoket_zavartak_szet_a_rendorok_a_jarvany_miatt_Koszovoban","timestamp":"2020. október. 11. 10:43","title":"Esküvőket zavartak szét a rendőrök a járvány miatt Koszovóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3356a7b-783e-4750-961d-5e02f226d9b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta szokásos alkalmazásletöltési jelentését a Sensor Tower arról, hogy milyen – nem játék – töltöttek le a legszívesebben a felhasználók a két nagy platformra, illetve összességében az elmúlt hónapban.","shortLead":"Kiadta szokásos alkalmazásletöltési jelentését a Sensor Tower arról, hogy milyen – nem játék – töltöttek le...","id":"20201012_sensor_tower_legnepszerubb_appok_letoltes_toplista_2020_szeptember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3356a7b-783e-4750-961d-5e02f226d9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1892ed-6f02-4171-a3a0-c8fab4695555","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_sensor_tower_legnepszerubb_appok_letoltes_toplista_2020_szeptember","timestamp":"2020. október. 12. 12:03","title":"Ezeket az alkalmazásokat tölti le most mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem lett volna világhírű, ha nem autista - mondja magáról Greta Thunberg a róla készült portréfilmben. Az amerikai mozik jövő héten mutatják be.","shortLead":"Nem lett volna világhírű, ha nem autista - mondja magáról Greta Thunberg a róla készült portréfilmben. Az amerikai...","id":"20201011_Greta_Thunberg_Mi_autistak_merunk_kerdezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f87d744-49a8-458a-8392-2eaad2012a89","keywords":null,"link":"/zhvg/20201011_Greta_Thunberg_Mi_autistak_merunk_kerdezni","timestamp":"2020. október. 11. 14:06","title":"Greta Thunberg: Mi autisták merünk kérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d44ddce-c96a-4c2c-a05d-2e520f450e8d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tűz ütött ki Afrika legmagasabb hegyén, a tanzániai Kilimandzsárón, amelyet évente mintegy 50 ezer turista keres fel.","shortLead":"Tűz ütött ki Afrika legmagasabb hegyén, a tanzániai Kilimandzsárón, amelyet évente mintegy 50 ezer turista keres fel.","id":"20201012_Eg_Afrika_legmagasabb_hegye_a_Kilimandzsaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d44ddce-c96a-4c2c-a05d-2e520f450e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735acc6f-5b99-4087-b044-e4a3645c9442","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Eg_Afrika_legmagasabb_hegye_a_Kilimandzsaro","timestamp":"2020. október. 12. 12:15","title":"Ég Afrika legmagasabb hegye, a Kilimandzsáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5148b96f-4608-42cd-a7c7-f1b106055144","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hetvenhat éves korában meghalt Margaret Nolan, egykori modell és színésznő.","shortLead":"Hetvenhat éves korában meghalt Margaret Nolan, egykori modell és színésznő.","id":"20201012_Meghalt_Margaret_Nolan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5148b96f-4608-42cd-a7c7-f1b106055144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa45051-5251-45fd-ac7f-e0982ab7e7bf","keywords":null,"link":"/kultura/20201012_Meghalt_Margaret_Nolan","timestamp":"2020. október. 12. 10:22","title":"Meghalt Margaret Nolan, a Goldfinger színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]