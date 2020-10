Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érdekképviseletek szerint a tanárok nem érzik magukat biztonságban.","shortLead":"Az érdekképviseletek szerint a tanárok nem érzik magukat biztonságban.","id":"20201014_koronavirus_fertozes_pedagogus_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58a8e8b-b26c-4d37-9f98-20075aae6954","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_koronavirus_fertozes_pedagogus_oktatas","timestamp":"2020. október. 14. 20:34","title":"Három pedagógus halálát okozta a koronavírus-fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b24024-e48a-42af-ae9d-7f134455e395","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Egyházmegye iskolájában a felső tagozatosokat érinti az intézkedés.","shortLead":"A Pécsi Egyházmegye iskolájában a felső tagozatosokat érinti az intézkedés.","id":"20201014_szent_mor_pecs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83b24024-e48a-42af-ae9d-7f134455e395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac46b67f-cb3f-4fb5-b992-a788c05af9ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_szent_mor_pecs","timestamp":"2020. október. 14. 11:23","title":"Tizenhét tanár és több osztály karanténba került egy pécsi iskolaközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezrekben mérhető különbséget hozott a hátunk mögött hagyott egy év az iPhone-ok árában. Az Apple alapára nem változott, a forintárfolyam viszont jelentősen.","shortLead":"Tízezrekben mérhető különbséget hozott a hátunk mögött hagyott egy év az iPhone-ok árában. Az Apple alapára nem...","id":"20201014_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_magyar_ara_dragulas_forint_arfolyama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0520a292-4aa2-4f43-97a0-2ffe15bfb698","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_magyar_ara_dragulas_forint_arfolyama","timestamp":"2020. október. 14. 07:33","title":"Durva drágulást hoztak az új iPhone-ok – de csak forintban számolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaafd43-70c1-42d8-86f3-f6af5f792a2e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"„A Postától független, úgynevezett kiscellás rádiótelefon-rendszer“. A mai olvasónak már gondolkoznia kellene, miről is írunk, a korabeli olvasó pedig még alig sejtette, mi fán terem az, amiről a rendszerváltás egyéb fontos eseményei közepette 1989 novemberében beszámolt a HVG. Igen, ez volt a mobiltelefon-szolgáltatás, amely egy évre rá működni is kezdett. Most, október 15-én lesz 30 éves az első hálózat.","shortLead":"„A Postától független, úgynevezett kiscellás rádiótelefon-rendszer“. A mai olvasónak már gondolkoznia kellene, miről is...","id":"20201014_magyarorszagi_mobilszolgaltatas_30_eves_1990_westel_0660","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfaafd43-70c1-42d8-86f3-f6af5f792a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7910ecd-1e7b-4f76-aaa6-d340a7cfb20c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_magyarorszagi_mobilszolgaltatas_30_eves_1990_westel_0660","timestamp":"2020. október. 14. 14:32","title":"30 éve nagyot fordult az élet Magyarországon: azóta használhatunk mobiltelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808e4f94-cd1c-429a-90a4-3b82e34978e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen mérsékelik a központi kormányzati ünnepségeket, és erre kérik az önkormányzatokat is. ","shortLead":"Jelentősen mérsékelik a központi kormányzati ünnepségeket, és erre kérik az önkormányzatokat is. ","id":"20201014_Operativ_torzs_oktober_23","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=808e4f94-cd1c-429a-90a4-3b82e34978e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69c1405-5901-4ed3-84e1-576ded4df9d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Operativ_torzs_oktober_23","timestamp":"2020. október. 14. 12:01","title":"Operatív törzs: Csak a zászlófelvonást és a díjátadást tartják meg október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Sosem volt még példa rá, hogy az Apple október közepén mutassa be új iPhone-jait. Kedden este négy új telefont is leleplezett az Apple, no meg egy kisebb, olcsóbb, okosabb hangszórót.","shortLead":"Sosem volt még példa rá, hogy az Apple október közepén mutassa be új iPhone-jait. Kedden este négy új telefont is...","id":"20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_5g_bejelentes_specifikacio_homepod_mini_hangszoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9a4ffe-33a2-494d-813b-bc0f82114a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_5g_bejelentes_specifikacio_homepod_mini_hangszoro","timestamp":"2020. október. 13. 20:16","title":"Itt az Apple nagy bejelentése, itt vannak az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9581dc7-b4bb-4139-b600-f85aa66be518","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan százezrek használhatják Budapesten a Vodafone 5G szolgáltatását – közölte szerdán a vállalat, amely lefedettsége bővítésére készül, hogy a főváros teljes területén elérhető legyen az új generációs adatkapcsolat.","shortLead":"Hamarosan százezrek használhatják Budapesten a Vodafone 5G szolgáltatását – közölte szerdán a vállalat, amely...","id":"20201014_vodafone_5g_lefedettseg_budapest_bme_tesztlabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9581dc7-b4bb-4139-b600-f85aa66be518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc8c90d-13f1-49b6-995f-246449e913e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_vodafone_5g_lefedettseg_budapest_bme_tesztlabor","timestamp":"2020. október. 14. 13:08","title":"Jön a teljes 5G-lefedettség Budapesten, a Vodafone közel 200 bázisállomást kapcsol be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82af7552-945a-4c97-85d1-9252cc35f688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dacára a kereskedelmi megszorításoknak, a Huawei még nyomul az okostelefon- üzletágban. Várhatóan még ebben a hónapban bemutatja újabb csúcstelefonját, amelynek a hátoldalát nem lehet majd semmilyen más modellel összetéveszteni.","shortLead":"Dacára a kereskedelmi megszorításoknak, a Huawei még nyomul az okostelefon- üzletágban. Várhatóan még ebben a hónapban...","id":"20201015_huawei_mate_40_nyolcszogletu_kamera_elrendezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82af7552-945a-4c97-85d1-9252cc35f688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db785f3c-fe2d-4b38-b5fa-e921d8e8cd2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_huawei_mate_40_nyolcszogletu_kamera_elrendezes","timestamp":"2020. október. 15. 09:55","title":"Semmivel sem lehet majd összetéveszteni a Huawei Mate 40 kameráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]