Orbán szerint olyan jól sikerült a Trump–Putyin-találkozó, hogy rögtön kellene még egy

Ukrajnáról egyeztettek az Európai Unió tagállamainak vezetői, az online tanácskozásról Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán számolt be. Azt nem árulta el, hogy mi hangzott el a digitális csúcson, a saját következtetéseit azonban levonta Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai találkozójáról.

Orbán Viktor Az Európai Unió 27 tagállamának vezetője ma tanácskozást tartott. 1. Beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump-Putyin találkozóval lehet csökkenteni. 2. Beigazolódott,…

Szerinte beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak a két elnök találkozójával lehet csökkenteni, valamint az is, hogy az elszigetelésre épülő stratégia elbukott. Arról is írt, hogy a konfliktusnak a frontvonalon nincs megoldása, és hogy Ukrajna uniós csatlakozása nem jelent biztonsági garanciát.

A miniszterelnök emellett üdvözölte, hogy lezajlott a Trump–Putyin-találkozó, szerinte Magyarország „támogatja a további tárgyalási folyamatot, különös tekintettel egy második” ilyen eseményre.

Emellett közölte azt is: igyekezett napirenden tartani azt a magyar kezdeményezést, amely Európa és Oroszország között kezdeményezne egy csúcstalálkozót.