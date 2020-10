Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ef7520-3218-4d2d-ad1c-f42b88eca6fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ 142 országában összesen több mint 150 ezer embert kérdeztek meg arról, áldásnak vagy átoknak tartja-e a mesterséges intelligenciát. A válaszok nemcsak országonként, szakmánként is jellemző különbségeket mutattak.","shortLead":"A világ 142 országában összesen több mint 150 ezer embert kérdeztek meg arról, áldásnak vagy átoknak tartja-e...","id":"20201019_mesterseges_intelligencia_felmeres_kutatas_tanulmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ef7520-3218-4d2d-ad1c-f42b88eca6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ec1b39-e47f-4cbe-bb32-238e04417ae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_mesterseges_intelligencia_felmeres_kutatas_tanulmany","timestamp":"2020. október. 19. 10:33","title":"No és a magyarok mennyire félnek a mesterséges intelligenciától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Petőfi utca és a Dobozi utca kereszteződésében ment egymásnak két jármű.\r

","shortLead":"A Petőfi utca és a Dobozi utca kereszteződésében ment egymásnak két jármű.\r

","id":"20201018_Motorossal_utkozott_egy_auto_a_XVIII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee44bed-459c-4de0-bdea-19c2cf463bb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Motorossal_utkozott_egy_auto_a_XVIII_keruletben","timestamp":"2020. október. 18. 14:13","title":"Motorossal ütközött egy autó a XVIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton az országban elvégzett koronavírus-tesztek közül minden ötödik pozitív eredményt hozott.","shortLead":"Szombaton az országban elvégzett koronavírus-tesztek közül minden ötödik pozitív eredményt hozott.","id":"20201019_Szloveniaban_ismet_kihirdettek_a_jarvanyhelyzetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60752674-be94-4aed-be9a-566f8f7df1fc","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_Szloveniaban_ismet_kihirdettek_a_jarvanyhelyzetet","timestamp":"2020. október. 19. 05:57","title":"Szlovéniában ismét kihirdették a járványhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d82a03e-7d17-43f0-b334-b4877158b1d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harmadik MTK-gól után hangzott fel egy Mészáros Lőrincnek címzett, trágárságot nem tartalmazó dal, a műsorközlőnek ez is sok volt.","shortLead":"A harmadik MTK-gól után hangzott fel egy Mészáros Lőrincnek címzett, trágárságot nem tartalmazó dal, a műsorközlőnek...","id":"20201019_mtk_puskas_tender_meszaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d82a03e-7d17-43f0-b334-b4877158b1d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae121cf0-8419-428a-a040-ad57b9e4c227","keywords":null,"link":"/elet/20201019_mtk_puskas_tender_meszaros","timestamp":"2020. október. 19. 15:42","title":"Az MTK ultrák Mészárosnak üzentek Felcsúton, a hangosbemondó szólt rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165399f2-9cc8-47dd-b112-093a379a8554","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Apa és a fia állt neki a nyárigumi lecserélésének, de szerencsétlen baleset történt.","shortLead":"Apa és a fia állt neki a nyárigumi lecserélésének, de szerencsétlen baleset történt.","id":"20201019_gumicsere_ausztria_halalos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=165399f2-9cc8-47dd-b112-093a379a8554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae9209a-0678-4b2e-b61a-1b6be0506e14","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_gumicsere_ausztria_halalos_baleset","timestamp":"2020. október. 19. 13:33","title":"Lecsúszott az emelőről a teherkocsi, tragédia lett a gumicseréből Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3afe6b58-525b-4abe-801f-35169279e6f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok letilt minden olyan tartalmat és fiókot, ami a QAnonhoz kapcsolódó tartalmat oszt meg.","shortLead":"A TikTok letilt minden olyan tartalmat és fiókot, ami a QAnonhoz kapcsolódó tartalmat oszt meg.","id":"20201019_tiktok_qanon_osszeeskuves_elmelet_torles_tiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3afe6b58-525b-4abe-801f-35169279e6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b77ea5-ee63-40ef-ac18-33591e71d724","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_tiktok_qanon_osszeeskuves_elmelet_torles_tiltas","timestamp":"2020. október. 19. 19:33","title":"A TikTokról is kiszorítják a QAnon nevű szélsőséges mozgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8b1059-dbce-44d9-88e0-397b883b27db","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"360","description":"A Kínából visszatelepülő európai cégekért Magyarországgal is versenyez Törökország, amely az EU-val szemben, illetve a közel-keleti és észak-afrikai térségben is érezteti az erejét – mondta a HVG-nek Szinan Ülgen török politikai elemző.","shortLead":"A Kínából visszatelepülő európai cégekért Magyarországgal is versenyez Törökország, amely az EU-val szemben, illetve...","id":"202042__szinan_ulgen_torok_politikai_elemzo__natorol_sziriarol__ankara_akarata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8b1059-dbce-44d9-88e0-397b883b27db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066191b3-0ee5-4af7-bdaa-9dfa4437f71b","keywords":null,"link":"/360/202042__szinan_ulgen_torok_politikai_elemzo__natorol_sziriarol__ankara_akarata","timestamp":"2020. október. 18. 13:30","title":"Török elemző: Ankara akarata érvényesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autószerelő műhelyben robbant fel vélhetően egy gázüzemű autó tartálya. Az esetről videó is készült.","shortLead":"Egy autószerelő műhelyben robbant fel vélhetően egy gázüzemű autó tartálya. Az esetről videó is készült.","id":"20201018_Robbanas_tortent_Kispesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e9efff-0efe-4c73-b12e-561e3d372763","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Robbanas_tortent_Kispesten","timestamp":"2020. október. 18. 13:09","title":"Robbanás történt Kispesten egy autószerelő műhelyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]