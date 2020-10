Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cfe4e38-9f60-4423-8f48-0d0430373431","c_author":"","category":"vilag","description":"Tettlegességig fajult a Trumpot támogató és ellenző tüntetők vitája.","shortLead":"Tettlegességig fajult a Trumpot támogató és ellenző tüntetők vitája.","id":"20201018_Osszecsaptak_az_USAban_a_Trump_mellett_es_ellen_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cfe4e38-9f60-4423-8f48-0d0430373431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fa7013-ccf2-4367-9c95-b9c6341fd384","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Osszecsaptak_az_USAban_a_Trump_mellett_es_ellen_tuntetok","timestamp":"2020. október. 18. 14:29","title":"Összecsaptak az USA-ban a Trump mellett és ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686e7d8e-58c0-4f30-ad1e-c1cb01b73dbe","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Herczeg Tamás tavasszal még nem gondolta, hogy július végén mégis megtölthetik a szegedi Dóm teret a színház szerelmesei előtt. A Szegedi Szabadtéri Játékok nem úgy dübörgött, mint az előző években, mégis katartikus élményekkel zárult 2020-ban. A jövőre 90 éves fesztiválra pedig új hittel készül a stáb. Interjú.","shortLead":"Herczeg Tamás tavasszal még nem gondolta, hogy július végén mégis megtölthetik a szegedi Dóm teret a színház...","id":"20200917_Irigy_lennek_ha_nem_nekunk_adatott_volna_meg_ez_az_evad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686e7d8e-58c0-4f30-ad1e-c1cb01b73dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0940721a-4cac-47b9-9dce-b0f245d24095","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200917_Irigy_lennek_ha_nem_nekunk_adatott_volna_meg_ez_az_evad","timestamp":"2020. október. 19. 13:30","title":"Mi köze a pestisjárványnak az ingyenes színházhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nyáron készült felmérés alapján a magyarok többsége még takarításra is hamarabb használja a csapvizet, mint ivásra.","shortLead":"Egy nyáron készült felmérés alapján a magyarok többsége még takarításra is hamarabb használja a csapvizet, mint ivásra.","id":"20201019_ivoviz_csapviz_hasznalata_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0bd81e-782e-434b-9f81-330d418dc77f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_ivoviz_csapviz_hasznalata_felmeres","timestamp":"2020. október. 19. 21:32","title":"Megnézték, ki mire használja a csapvizet – érdekes eredmény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da2387c-b4f7-41be-9e63-9983b6ab3117","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyógyszer több mint 600 millió forintnak megfelelő euróba kerül, az osztrák állam úgy döntött, teljes mértékben átvállalja a kezelést a szülőktől.","shortLead":"A gyógyszer több mint 600 millió forintnak megfelelő euróba kerül, az osztrák állam úgy döntött, teljes mértékben...","id":"20201018_SMA_Zolgensma_izomsorvadas_Ausztria_gyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6da2387c-b4f7-41be-9e63-9983b6ab3117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e43dff0-c859-4501-9ffd-ef5bbb81db67","keywords":null,"link":"/elet/20201018_SMA_Zolgensma_izomsorvadas_Ausztria_gyogyszer","timestamp":"2020. október. 18. 21:02","title":"Ingyen kaphatják meg az SMA-beteg gyerekek a Zolgensmát Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac491a1-e3f0-4050-b504-45515fd05ef3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ATV helyszíni tudósítója szerint az őszi szünetre hivatkozva tiltották meg nekik, hogy belépjenek a termükbe. ","shortLead":"Az ATV helyszíni tudósítója szerint az őszi szünetre hivatkozva tiltották meg nekik, hogy belépjenek a termükbe. ","id":"20201019_Nem_engedtek_be_a_tantermukbe_az_SZFE_latvanytervezo_osztalyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ac491a1-e3f0-4050-b504-45515fd05ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da584635-35c4-40cd-9368-f25d03482d76","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_Nem_engedtek_be_a_tantermukbe_az_SZFE_latvanytervezo_osztalyat","timestamp":"2020. október. 19. 11:20","title":"Nem engedték be a tantermükbe az SZFE látványtervező osztályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pócs Alfrédtól korábban a Magyar Orvosi Kamara is elhatárolódott.","shortLead":"Pócs Alfrédtól korábban a Magyar Orvosi Kamara is elhatárolódott.","id":"20201020_virusszkeptikus_orvos_koronavirus_pocs_alfred","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca80e25f-319f-4267-9771-beaecba413e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_virusszkeptikus_orvos_koronavirus_pocs_alfred","timestamp":"2020. október. 20. 06:55","title":"Kirúgták a Covid-szkeptikus orvost a gyöngyösi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlávik János az ATV-nek korábban azt mondta: nem állítják le Magyarországon a remdesivir klinikai vizsgálatát, csak azért, mert az Egészségügyi Világszervezet (WHO) úgy véli, hogy a szer nem hatásos. “Ez nem ilyen egyszerű” – mondta a főorvos a csatornának.","shortLead":"Szlávik János az ATV-nek korábban azt mondta: nem állítják le Magyarországon a remdesivir klinikai vizsgálatát, csak...","id":"20201019_magyarorszag_klinika_remdesivir_semmelweis_egyetem_who_szlavik_janos_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74cef66-8d69-4095-8089-a39030d775ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_magyarorszag_klinika_remdesivir_semmelweis_egyetem_who_szlavik_janos_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 08:35","title":"A Semmelweis három klinikáján alkalmazzák már a magyar koronavírus-gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fde7c93-b908-42c6-8cb2-30d44127609c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közismert a Samsung éves menetrendje: februárban mutatja be, majd márciusban kezdi értékesíteni a Galaxy S család aktuális tagjait, az augusztus pedig a Note családé. Idén viszont más lehet a helyzet.","shortLead":"Közismert a Samsung éves menetrendje: februárban mutatja be, majd márciusban kezdi értékesíteni a Galaxy S család...","id":"20201020_samsung_galaxy_s21_megjelenese_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fde7c93-b908-42c6-8cb2-30d44127609c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ec163-5744-4bc3-868d-b70232870312","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_samsung_galaxy_s21_megjelenese_2021","timestamp":"2020. október. 20. 10:03","title":"Korábban érkezhet a Samsung Galaxy S21?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]