Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google videokonferenciázós szolgáltatása lehetővé teszi, hogy a tanárok ideiglenesen csoportokra bontsák az osztályt, így téve egyszerűbbé a csoportbontásos feladatok elvégzését.","shortLead":"A Google videokonferenciázós szolgáltatása lehetővé teszi, hogy a tanárok ideiglenesen csoportokra bontsák az osztályt...","id":"20201016_google_meet_konferenciahivas_videotelefonalas_szobak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338a591c-cc39-4f1e-8e61-7c7be8711f4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_google_meet_konferenciahivas_videotelefonalas_szobak","timestamp":"2020. október. 16. 10:03","title":"Remek funkciót tett a Google a Meetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"Gyenis Ágnes, Németh András","category":"360","description":"Új külföldi tulajdonos szállhat be a súlyos helyzetben lévő Dunaferrbe, amely a magyar államtól kér védelmet az üzleti kalandorokkal szemben. Közben elbocsátásokra készül.","shortLead":"Új külföldi tulajdonos szállhat be a súlyos helyzetben lévő Dunaferrbe, amely a magyar államtól kér védelmet az üzleti...","id":"202042__bajban_adunaferr__elherdaljak__ukran_vagy_kinai__aceltalan_sodrodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17228b70-1864-4e87-aefc-830d441dcb0c","keywords":null,"link":"/360/202042__bajban_adunaferr__elherdaljak__ukran_vagy_kinai__aceltalan_sodrodas","timestamp":"2020. október. 17. 07:00","title":"Acéltalan sodródás: nagypályás üzleti kalandor kezébe kerülhet a Dunaferr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A költségek 70 százalékát az EFOP fedezi, ami az EU és a magyar állam közös programja.","shortLead":"A költségek 70 százalékát az EFOP fedezi, ami az EU és a magyar állam közös programja.","id":"20201016_egeszsegugyi_telefonos_ugyfelszolgalat_kormany_efop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a8286d-541d-46e5-893f-d7d911a7a186","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_egeszsegugyi_telefonos_ugyfelszolgalat_kormany_efop","timestamp":"2020. október. 16. 09:52","title":"Nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálat indul 2 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e87877a0-30b0-49f6-9bad-e1314dc7ac7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több böngészőből is elérhető az a funkció, amely segítségével azonnal el tudunk kezdeni jegyzetelni.","shortLead":"Több böngészőből is elérhető az a funkció, amely segítségével azonnal el tudunk kezdeni jegyzetelni.","id":"20201015_google_chrome_mozilla_firefox_safari_bongeszo_jegyzeteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e87877a0-30b0-49f6-9bad-e1314dc7ac7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0948c1-9b50-4d8d-ad23-bb98f457eb5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_google_chrome_mozilla_firefox_safari_bongeszo_jegyzeteles","timestamp":"2020. október. 15. 19:03","title":"Van egy titkos funkció a böngészőjében, így hívhatja elő ön is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a kormány próbálja csökkenteni az ellenzéki önkormányzatok mozgásterét, hogy aztán ujjal mutogathassanak.\r

","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány próbálja csökkenteni az ellenzéki önkormányzatok mozgásterét, hogy aztán ujjal...","id":"20201015_Karacsony_budapest_fkt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8893b3-845d-456a-b261-148efc89f017","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Karacsony_budapest_fkt","timestamp":"2020. október. 15. 21:53","title":"Karácsony: A kormány megpróbálja gyámság alá helyezni a fővárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb48e5d9-d0b1-4f32-8307-ff19b882a117","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Már nem sokáig húzhatja a kormány, hogy ne nyúljon a zsebébe és segítse ki a budapesti turizmusból élőket a K&H vezető elemzője szerint. \r

\r

","shortLead":"Már nem sokáig húzhatja a kormány, hogy ne nyúljon a zsebébe és segítse ki a budapesti turizmusból élőket a K&H vezető...","id":"20201017_Fulke_ha_nem_jon_kormanyzati_segitseg_a_reszmunkaidosoket_ki_fogjak_rugni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb48e5d9-d0b1-4f32-8307-ff19b882a117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5defc6e0-c290-4ce4-8658-8c3171c8e131","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201017_Fulke_ha_nem_jon_kormanyzati_segitseg_a_reszmunkaidosoket_ki_fogjak_rugni","timestamp":"2020. október. 17. 11:00","title":"Fülke: ha nem jön kormányzati segítség, a részmunkaidősöket ki fogják rúgni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokadik beszélgetőkönyvét jelenteti meg Bérczes László. Ez alkalommal sem kell csalódnunk.","shortLead":"Sokadik beszélgetőkönyvét jelenteti meg Bérczes László. Ez alkalommal sem kell csalódnunk.","id":"202042_konyv__odafordulas_mucsi_zoltan_berczes_laszlo_beszelgetokonyve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd8577a-4647-44e0-81e4-613b52a75950","keywords":null,"link":"/360/202042_konyv__odafordulas_mucsi_zoltan_berczes_laszlo_beszelgetokonyve","timestamp":"2020. október. 16. 14:00","title":"Tükröt tart és derűt sugároz a Mucsi Zoltánnal készült beszélgetőkönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek megoldására 2022-ig negyven elővárosi helyszínen terveznek P+R parkolót autósoknak és kerékpárosoknak.","shortLead":"Ennek megoldására 2022-ig negyven elővárosi helyszínen terveznek P+R parkolót autósoknak és kerékpárosoknak.","id":"20201017_Ez_Budapest_egyik_legnagyobb_baja_harom_ingazobol_ketto_autoval_jon_a_fovarosba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c08d6e-6233-4a87-8501-89083b9b85ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_Ez_Budapest_egyik_legnagyobb_baja_harom_ingazobol_ketto_autoval_jon_a_fovarosba","timestamp":"2020. október. 17. 11:17","title":"Ez Budapest egyik legnagyobb baja: három ingázóból kettő autóval jön a fővárosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]