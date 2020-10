Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"485744e5-00b1-4913-bd5e-02e3bb90d1ca","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A polipropilénből készült cumisüvegekkel van probléma, nem mindegy hogyan tisztítjuk őket és a tápszermelegítést is újra kell gondolni.","shortLead":"A polipropilénből készült cumisüvegekkel van probléma, nem mindegy hogyan tisztítjuk őket és a tápszermelegítést is...","id":"20201019_cumisuveg_tapszer_mikromuanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485744e5-00b1-4913-bd5e-02e3bb90d1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13b37c5-2e00-4a8c-be63-bda89f9078c5","keywords":null,"link":"/zhvg/20201019_cumisuveg_tapszer_mikromuanyag","timestamp":"2020. október. 19. 21:10","title":"A cumisüvegekből rengeteg mikroműanyag juthat be a gyermekek szervezetébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WHO szerint ma már 198 védőoltás van fejlesztés alatt világszerte, 44 közülük pedig már a klinikai tesztek szakaszában jár.","shortLead":"A WHO szerint ma már 198 védőoltás van fejlesztés alatt világszerte, 44 közülük pedig már a klinikai tesztek...","id":"20201020_covax_vakcina_koronavirus_vedooltas_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60afe061-0c72-4b04-93fa-38cf8a346e45","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_covax_vakcina_koronavirus_vedooltas_who","timestamp":"2020. október. 20. 06:07","title":"2 milliárd koronavírus-vakcinát terveznek igazságosan elosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök cége két év alatt közel 190 ezer dollár járulékot fizetett az ázsiai országban.","shortLead":"Az amerikai elnök cége két év alatt közel 190 ezer dollár járulékot fizetett az ázsiai országban.","id":"20201021_trump_ado_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b55116-f29d-45a2-8076-1afebba6305a","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_trump_ado_kina","timestamp":"2020. október. 21. 15:41","title":"Sokkal több adót fizet Trump Kínában, mint az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mind több lajhárfaj vált az elmúlt időszakban súlyosan veszélyeztetetté. Mind több lajhárfaj vált az elmúlt időszakban súlyosan veszélyeztetetté. A 64 éves zenész halálhírét a Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra hétfőn a családja.","shortLead":"Vastagbélrák következtében elhunyt a Café del Mar-sorozat alkotója. A 64 éves zenész halálhírét a Facebook-oldalán...","id":"20201020_Meghalt_Jose_Padilla_dj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17290b42-45f4-4200-8f2b-900d99347cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699182fd-d081-4b8b-ad38-d25106ea815e","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_Meghalt_Jose_Padilla_dj","timestamp":"2020. október. 20. 12:15","title":"Meghalt José Padilla, a híres ibizai dj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]