Most ismét költségvetési...","id":"20201023_EPs_agrarpolitika_kevesebb_penzt_a_zoldbaroknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0787cd-d4be-4430-9207-6641229980ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_EPs_agrarpolitika_kevesebb_penzt_a_zoldbaroknak","timestamp":"2020. október. 23. 20:38","title":"EP-s agrárpolitika: kevesebb pénzt a zöldbáróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbcb3e3-6129-42a1-a351-53f611e1f152","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes tisztában lenni a speciális szabályokkal is, mert nem igaz, hogy mindenhol ingyen lehet zöld rendszámmal parkolni.","shortLead":"Érdemes tisztában lenni a speciális szabályokkal is, mert nem igaz, hogy mindenhol ingyen lehet zöld rendszámmal...","id":"20201022_Hiaba_a_zold_rendszam_megbuntettek_a_figyelmetlen_autost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abbcb3e3-6129-42a1-a351-53f611e1f152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8638cd-2b03-45af-8b99-2dfb1ab82efa","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_Hiaba_a_zold_rendszam_megbuntettek_a_figyelmetlen_autost","timestamp":"2020. október. 23. 10:35","title":"Így lehet zöld rendszámmal is könnyen parkolási bírságba futni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95974053-7c0c-45a8-8865-07273a468087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"“Maradjunk annyiban, hogy az egész YouTube/Twitch karrierünk legrosszabb 1 nap, 23 óra és 27 percén vagyunk túl” – írták a Facebookon.","shortLead":"“Maradjunk annyiban, hogy az egész YouTube/Twitch karrierünk legrosszabb 1 nap, 23 óra és 27 percén vagyunk túl” –...","id":"20201023_thevr_twitch_tiltas_apple_iphone_12_wearethevr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95974053-7c0c-45a8-8865-07273a468087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a721d4c1-31a0-4080-98c3-eceec5f44948","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_thevr_twitch_tiltas_apple_iphone_12_wearethevr","timestamp":"2020. október. 23. 21:27","title":"Visszakapta a TheVR az Apple miatt letiltott Twitch-csatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]