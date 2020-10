Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lélegeztetőgépekkel is gond lehet egy áramszünet alatt, ezt oldják meg gyorsított közbeszerzésen.","shortLead":"A lélegeztetőgépekkel is gond lehet egy áramszünet alatt, ezt oldják meg gyorsított közbeszerzésen.","id":"20201026_aramfejleszto_koronavirus_egeszsegugy_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cc66db-159e-4a84-a002-3bf2d11a3578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_aramfejleszto_koronavirus_egeszsegugy_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 26. 15:23","title":"436 millióért cserélik le a kórházak elavult áramfejlesztőit a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijev szerint a magyar külügyminiszter beavatkozott az ukrajnai választásokba.","shortLead":"Kijev szerint a magyar külügyminiszter beavatkozott az ukrajnai választásokba.","id":"20201026_kijevi_magyar_nagykovet_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5289bc-4169-4ade-9754-53eb2e0ea772","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_kijevi_magyar_nagykovet_szijjarto_peter","timestamp":"2020. október. 26. 17:40","title":"Bekérették a kijevi magyar nagykövetet Szijjártó Facebook-bejegyzése miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27d8938-e7d8-4aa8-beee-4330a0978e53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügy előzménye, hogy a szolgáltatás törölte a nyíltan homofób Mi hazánk Facebook-oldalát.","shortLead":"Az ügy előzménye, hogy a szolgáltatás törölte a nyíltan homofób Mi hazánk Facebook-oldalát.","id":"20201028_duro_dora_mi_hazank_facebook_oldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b27d8938-e7d8-4aa8-beee-4330a0978e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902a532a-0af0-4d4d-9ef8-72c17cbe959f","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_duro_dora_mi_hazank_facebook_oldal","timestamp":"2020. október. 28. 11:27","title":"Dúró Dóra kifakadt a Facebook tiltása miatt, kormányzati fellépést követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd57083c-2cfc-4ef2-ad38-ac12dc00671e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ronald Reagan szobrának a közelében kapott helyett az alkotás. Az ötletgazda ezúttal is Schmidt Mária volt. ","shortLead":"Ronald Reagan szobrának a közelében kapott helyett az alkotás. Az ötletgazda ezúttal is Schmidt Mária volt. ","id":"20201027_Felavattak_George_HW_Bush_szobrat_a_Szabadsagteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd57083c-2cfc-4ef2-ad38-ac12dc00671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33746179-c2c7-42d9-831e-135d6cb7dfae","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Felavattak_George_HW_Bush_szobrat_a_Szabadsagteren","timestamp":"2020. október. 27. 11:54","title":"Felavatták George H.W. Bush szobrát a Szabadság téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A joystick hátulján a sorozat egyik legfontosabb karaktere, a kis Yoda is látszik.","shortLead":"A joystick hátulján a sorozat egyik legfontosabb karaktere, a kis Yoda is látszik.","id":"20201027_mandalorian_joystick_xbox_kontroller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8af12e-ebb3-40ac-b5ce-d22a1dc3ed68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_mandalorian_joystick_xbox_kontroller","timestamp":"2020. október. 27. 14:06","title":"Mandalorian témájú kontrollert készítettek az Xbox gépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aace852-9c93-4e66-9386-dbb699cbc48f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1-technikát közúton felvonultató újdonság külsején is változtatnak. ","shortLead":"A Forma–1-technikát közúton felvonultató újdonság külsején is változtatnak. ","id":"20201027_mercedes_hiperauto_one","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aace852-9c93-4e66-9386-dbb699cbc48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bbe14a-51de-4cab-baa7-0eb484fa24e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_mercedes_hiperauto_one","timestamp":"2020. október. 27. 11:21","title":"1000 helyett 1200 lóerős lehet a Mercedes hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9c8709-1754-4820-afba-78ffb923e129","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Eddig kérdéses volt, mi lesz a szerepe a szerb parlamentben és a szerb politikában az Aleksandar Šapić vezette patriótáknak. Már nem az.","shortLead":"Eddig kérdéses volt, mi lesz a szerepe a szerb parlamentben és a szerb politikában az Aleksandar Šapić vezette...","id":"20201027_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Egypartrendszerbol_egypartrendszerbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce9c8709-1754-4820-afba-78ffb923e129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ce8510-3fda-4aee-aba1-8ba022a40d49","keywords":null,"link":"/360/20201027_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Egypartrendszerbol_egypartrendszerbe","timestamp":"2020. október. 27. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Egypártrendszerből egypártrendszerbe lépett Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5560d2b-04e7-4d33-9eb5-bf248b1f71ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyszerre nyújt megoldást a keletkező élelmiszer-hulladékokra és a koronavírus-járvány miatt eldobott, egyszer használatos műanyag maszkok problémájára egy brit tervező. ","shortLead":"Egyszerre nyújt megoldást a keletkező élelmiszer-hulladékokra és a koronavírus-járvány miatt eldobott, egyszer...","id":"20201027_Maradt_az_ebedbol_Ki_ne_dobja_keszithet_belole_arcpajzsot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5560d2b-04e7-4d33-9eb5-bf248b1f71ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dfc527-0fc4-41c7-9fa7-3c624627ba82","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_Maradt_az_ebedbol_Ki_ne_dobja_keszithet_belole_arcpajzsot","timestamp":"2020. október. 27. 11:36","title":"Maradt az ebédből? Ki ne dobja, készíthet belőle arcpajzsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]