Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április óta a legsúlyosabb a helyzet az országban.","shortLead":"Április óta a legsúlyosabb a helyzet az országban.","id":"20201028_Kijarasi_korlatozasokat_vezet_be_Franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bd49bd-867b-4b96-94c9-50240ec6ecd3","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Kijarasi_korlatozasokat_vezet_be_Franciaorszag","timestamp":"2020. október. 28. 20:43","title":"Kijárási korlátozásokat vezet be Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolcvanegy vizsgált PRC-teszteket végző magáncég közül húsznál talált problémákat az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kezdeményezett fogyasztóvédelmi vizsgálat.","shortLead":"Nyolcvanegy vizsgált PRC-teszteket végző magáncég közül húsznál talált problémákat az Innovációs és Technológiai...","id":"20201030_operativ_torzs_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34c87e4-3166-4a37-ac81-daaa1fa5844d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_operativ_torzs_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19","timestamp":"2020. október. 30. 13:01","title":"Schanda: Még mindig vannak, akik a járványon nyerészkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2802ccee-c769-4a95-a68b-075dd93a6e01","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Igaz a felcsúti milliárdosnak magyarul kellene felolvasni a kérdéseket az elnökjelölti vitán. Azért elsősorban nem a mindkettejüknél gazdagabb Mészárossal, hanem a két igazi elnökjelölttel foglalkozik a Duma Aktuál az amerikai választásról szóló részben. ","shortLead":"Igaz a felcsúti milliárdosnak magyarul kellene felolvasni a kérdéseket az elnökjelölti vitán. Azért elsősorban nem...","id":"20201028_Duma_Aktual_Amerika_valaszt_Donald_vagy_Joe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2802ccee-c769-4a95-a68b-075dd93a6e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f22afb9-4089-4def-91e1-ec63fff5b563","keywords":null,"link":"/360/20201028_Duma_Aktual_Amerika_valaszt_Donald_vagy_Joe","timestamp":"2020. október. 28. 19:00","title":"Duma Aktuál: Lawrence Butcher simán lenyomná Trumpot és Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c494e8b-7a7c-43bf-b4f7-7f0c1eb6754c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Róma egyik lakótelepén őrült meg egy külföldi és módszeresen végigverte a kocsikat.","shortLead":"Róma egyik lakótelepén őrült meg egy külföldi és módszeresen végigverte a kocsikat.","id":"20201030_Vegigneztek_az_ablakbol_ahogy_egy_ferfi_otvenhat_kocsinak_betori_az_ablakat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c494e8b-7a7c-43bf-b4f7-7f0c1eb6754c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d379dc1d-8bca-4fcb-a5ff-6f8e451b61c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_Vegigneztek_az_ablakbol_ahogy_egy_ferfi_otvenhat_kocsinak_betori_az_ablakat__video","timestamp":"2020. október. 30. 11:27","title":"Döbbenten nézték végig az ablakból, ahogy egy férfi ötvenhat kocsinak betöri az ablakát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik elhunyt 43 éves volt, ismert alapbetegség nélkül.","shortLead":"Az egyik elhunyt 43 éves volt, ismert alapbetegség nélkül.","id":"20201029_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_fertozes_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aa8a64-c9d4-4433-b6d5-26ae6fa34609","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_fertozes_statisztika","timestamp":"2020. október. 29. 08:57","title":"Újabb 56 ember halálát okozta a koronavírus-fertőzés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e54902-e3f4-4e4e-9d05-6fcf4e8f6264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem érdemes a gépre bízni egy focimeccs közvetítését, az ugyanis hajlamos labdának nézni a kopasz fejet.","shortLead":"Egyelőre nem érdemes a gépre bízni egy focimeccs közvetítését, az ugyanis hajlamos labdának nézni a kopasz fejet.","id":"20201030_kopasz_kopaszsag_foci_labdarugas_kamerahiba_mesterseges_intelligencia_biro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24e54902-e3f4-4e4e-9d05-6fcf4e8f6264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aff41ad-9487-40d8-818b-3a930f3c7354","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_kopasz_kopaszsag_foci_labdarugas_kamerahiba_mesterseges_intelligencia_biro","timestamp":"2020. október. 30. 10:03","title":"A jövő focijának nem barátja a kopasz fejbőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976c3268-de2e-4513-b4f6-b7043738f193","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is rendelhető az új Octavia sportos csúcsmodellje.","shortLead":"Immár Magyarországon is rendelhető az új Octavia sportos csúcsmodellje.","id":"20201029_127_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=976c3268-de2e-4513-b4f6-b7043738f193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7ed0d5-90ad-4db2-9c15-fc39f28b999c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_127_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2020. október. 29. 06:41","title":"12,7 millió forinttól indul itthon az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058089fb-3f82-4343-972f-cf500084aa99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus ellenére november másodikától ismét napilapként jelenik meg a Pesti Hírlap, méghozzá új főszerkesztővel az élén. ","shortLead":"A koronavírus ellenére november másodikától ismét napilapként jelenik meg a Pesti Hírlap, méghozzá új főszerkesztővel...","id":"20201029_Pion_Istvan_a_Pesti_Hirlap_uj_foszerkesztoje_valtozasok_a_168_Oranal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=058089fb-3f82-4343-972f-cf500084aa99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a59296-8451-41c3-a93d-d8308fc05875","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Pion_Istvan_a_Pesti_Hirlap_uj_foszerkesztoje_valtozasok_a_168_Oranal","timestamp":"2020. október. 29. 15:40","title":"Pion István a Pesti Hírlap új főszerkesztője, változások a 168 Óránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]