Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56248749-e084-4f4f-bf41-cb5bf6373aae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem igazán volt sikere a diákjai körében, amíg a gyakorlatban is be nem mutatta a tápláléklánc olykor sajátos működését.","shortLead":"Nem igazán volt sikere a diákjai körében, amíg a gyakorlatban is be nem mutatta a tápláléklánc olykor sajátos működését.","id":"202044_kajaljak_ha_etetik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56248749-e084-4f4f-bf41-cb5bf6373aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebd01ca-c124-4879-bfce-2e662949c3d7","keywords":null,"link":"/360/202044_kajaljak_ha_etetik","timestamp":"2020. november. 01. 08:30","title":"Kajálják, ha etetik: húsevő növényekből csinált bizniszt a biológiatanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce914fb8-83ee-4a42-9e3a-f5daaafcd473","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két ember belehalt a quebeci ámokfutó támadásába.","shortLead":"Két ember belehalt a quebeci ámokfutó támadásába.","id":"20201101_Jelmezbe_bujt_amokfuto_szurt_le_tobb_embert_Kanadaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce914fb8-83ee-4a42-9e3a-f5daaafcd473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a4094f-6973-4c23-ad48-c72b8a91fa92","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Jelmezbe_bujt_amokfuto_szurt_le_tobb_embert_Kanadaban","timestamp":"2020. november. 01. 13:19","title":"Jelmezbe bújt ámokfutó szúrt le több embert Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5574e8-ae55-4f56-869e-458d914f12a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Maia Sandu győzelme meglepetésnek számít.","shortLead":"Maia Sandu győzelme meglepetésnek számít.","id":"20201102_moldova_elnokvalasztas_maia_sandu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b5574e8-ae55-4f56-869e-458d914f12a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62245b3-9b86-4fe2-a630-43bae948faeb","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_moldova_elnokvalasztas_maia_sandu","timestamp":"2020. november. 02. 05:47","title":"Az Európa-barát jelölt nyerte a választás első fordulóját Moldovában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154688b1-adfa-4c7b-8b1c-e0baed003c48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sebastian Steudtner hullámlovas szerint ez az egyik legnagyobb hullám, amivel eddig dolga volt. Akár óránként 70 kilométeres sebességgel is száguldhatott a mutatvány közben.","shortLead":"Sebastian Steudtner hullámlovas szerint ez az egyik legnagyobb hullám, amivel eddig dolga volt. Akár óránként 70...","id":"20201102_szorfos_sebastian_steudtner_hatalmas_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=154688b1-adfa-4c7b-8b1c-e0baed003c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a321c5-a03d-4045-8f5b-2be784a85984","keywords":null,"link":"/elet/20201102_szorfos_sebastian_steudtner_hatalmas_hullam","timestamp":"2020. november. 02. 09:23","title":"Lélegzetelállító videón, ahogy egy óriási hullámszörnyet meglovagol egy szörfös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","shortLead":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","id":"20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f18e01-6c5e-418f-b5af-621112214977","keywords":null,"link":"/elet/20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 02. 05:18","title":"Vilmos herceg is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is „belekeverte”. A Nemzetközi Úszószövetség Angol utcai székházában egy lehallgatásbiztos helyiséget alakított volna ki. Egy magánnyomozót és egy exrendőrt bízott meg azzal, hogy derítsék ki, kik akarnak ártani neki és egykori feleségének, a később miniszterré kinevezett Bártfai-Mager Andreának. Miután a magyar hatóságok elől meglépett, Dubajba repült. Meglepő részletekre bukkantunk, miután megszereztük és átnyálaztuk a vizes vb egykori gazdasági igazgatója, a körözés alatt álló Balogh Sándor ellen folyó vesztegetési ügy aktáit. ","shortLead":"Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is „belekeverte”...","id":"20201102_balogh_sandor_korozes_vesztegetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f39cda-3f52-48b0-85cc-830fc523b7c7","keywords":null,"link":"/360/20201102_balogh_sandor_korozes_vesztegetes","timestamp":"2020. november. 02. 06:30","title":"Extitkosszolgával akarta kideríttetni, kik akarnak ártani a miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0262609-455c-4853-afdc-8fcbb37ebf70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) mérnökei mintegy 200 ezer köhögés segítségével képezték ki azt az algoritmust, ami akkor is kiszűri a koronavírus-fertőzöttet, ha annak a köhögésen kívül semmilyen más tünete nincs.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) mérnökei mintegy 200 ezer köhögés segítségével képezték ki azt az algoritmust...","id":"20201102_koronavirus_jarvany_teszt_kohogesbol_app_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0262609-455c-4853-afdc-8fcbb37ebf70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc5600c-5760-45ee-be72-4d3c08f7d964","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_koronavirus_jarvany_teszt_kohogesbol_app_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem","timestamp":"2020. november. 02. 08:03","title":"Egyetlen köhögésből kimutathatja a koronavírust a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Állítólag nem lehet megúszni egy figyelmeztetéssel, nem úszná meg ennyivel a vizes vb szökött igazgatója sem, akinek lapunk eredt a nyomába. Szlovákia tesztözön. Önnek mondtak már fel SMS-ben? Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Állítólag nem lehet megúszni egy figyelmeztetéssel, nem úszná meg ennyivel a vizes vb szökött igazgatója sem, akinek...","id":"20201102_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b968f34-a5cc-438d-b382-52622b1ae5db","keywords":null,"link":"/360/20201102_Radar360","timestamp":"2020. november. 02. 08:00","title":"Radar360: Megjárhatja, ha nem visel maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]