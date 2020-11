Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csak nálunk, Hollandiában is szigorításokat jelentettek be kedd este. Rotterdamban teljes lezárás jöhet.\r

\r

","shortLead":"Nem csak nálunk, Hollandiában is szigorításokat jelentettek be kedd este. Rotterdamban teljes lezárás jöhet.\r

\r

","id":"20201104_hollandia_koronavirus_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae9e048-eb76-41f7-9a50-1162055cab77","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_hollandia_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. november. 04. 06:11","title":"Hollandia is szigorított, bezárnak a mozik és a színházak két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dee5562-6dc1-427a-bfa8-69ac9082913f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nyitott autóból esett ki egy vizsla, de úgy, hogy közben a póráza nem engedte őt. ","shortLead":"Egy nyitott autóból esett ki egy vizsla, de úgy, hogy közben a póráza nem engedte őt. ","id":"20201103_korforgalom_auto_kutya_keszthely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dee5562-6dc1-427a-bfa8-69ac9082913f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1427d1-db57-404f-9b8c-499b62ed350b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_korforgalom_auto_kutya_keszthely","timestamp":"2020. november. 03. 12:27","title":"Körforgalomban haladó autóból esett ki egy kutya Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec9837-f030-4a2c-8d3e-ef233192bb2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Dolgozni lehet éjfél és reggel 5 közt is, illetve lehet munkába menni, vagy onnan jönni.

","shortLead":"Dolgozni lehet éjfél és reggel 5 közt is, illetve lehet munkába menni, vagy onnan jönni.

","id":"20201104_Az_ejjelnappali_kozert_ejjel_is_nyitva_lehet_de_nem_kozelitheti_meg_barki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcec9837-f030-4a2c-8d3e-ef233192bb2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5350af1-da22-48fa-81a2-f1b18700c6eb","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_Az_ejjelnappali_kozert_ejjel_is_nyitva_lehet_de_nem_kozelitheti_meg_barki","timestamp":"2020. november. 04. 11:13","title":"Az éjjel-nappali közért éjjel is nyitva lehet, de nem közelítheti meg bárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03321109-35d6-4a1b-b6e3-869981807615","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az emberi természet különös rejtélye és csapdája is egyben, hogy az lesz – mintegy „melléktermékként” – boldogabb, aki rájön, hogy a másik ember jólléte sokszor fontosabb, mint a sajátja – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, Nagy Henriett pszichológus. Az október 28-án rendezett beszélgetés során a szakember kitért arra is, hogy mennyiben múlik a boldogság az öröklött tulajdonságokon, és pesszimistábbak-e (és ezért boldogtalanabbak) a magyarok.","shortLead":"Az emberi természet különös rejtélye és csapdája is egyben, hogy az lesz – mintegy „melléktermékként” – boldogabb, aki...","id":"20201102_Az_a_boldogabb_akinek_a_masik_boldogsaga_fontosabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03321109-35d6-4a1b-b6e3-869981807615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2ac33f-7e4e-4ebc-9772-cbd4d0e7fe85","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201102_Az_a_boldogabb_akinek_a_masik_boldogsaga_fontosabb","timestamp":"2020. november. 02. 17:20","title":"Az a boldogabb, akinek a másik boldogsága fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742dde28-078e-4003-8629-3359c104d609","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokan keresnek kölcsönzött munkaerőt, és még többen állnának így munkába. A válság előtti időkhöz képest viszont még mindig 10-15 százalékkal dolgozhatnak kevesebben munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül.","shortLead":"Sokan keresnek kölcsönzött munkaerőt, és még többen állnának így munkába. A válság előtti időkhöz képest viszont még...","id":"20201104_kolcsonzott_munkaero_helyzete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742dde28-078e-4003-8629-3359c104d609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796d71d2-d495-465c-b3e7-3fdc26ee50cb","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_kolcsonzott_munkaero_helyzete","timestamp":"2020. november. 04. 10:21","title":"Pár ágazatban újra megjelent a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4e3ed-d3f2-49b7-8af0-a925aae11aaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt félő, hogy a konkurencia dolgozói is utcára kerülnek, a Burger King ezért arra kéri a vásárlókat, hogy rendeljenek mástól is.","shortLead":"A járvány miatt félő, hogy a konkurencia dolgozói is utcára kerülnek, a Burger King ezért arra kéri a vásárlókat...","id":"20201103_burger_king_mcdonalds_koronavirus_jarvany_elbocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51f4e3ed-d3f2-49b7-8af0-a925aae11aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ca9b01-8a9d-4966-afbd-0d006fc1bbec","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_burger_king_mcdonalds_koronavirus_jarvany_elbocsatas","timestamp":"2020. november. 03. 09:58","title":"A Burger King arra kéri az embereket, hogy rendeljenek a Mekitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6a542f-ce60-4bb9-a9a2-e56f8d0cd605","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A posztimpresszionista festő egészségi állapota régóta izgatja a tudományt: felmerült már, hogy bipoláris volt, epilepsziás, skizofrén, újabban pedig az derült ki, hogy nagyon durva alkoholmegvonási tünetei voltak.","shortLead":"A posztimpresszionista festő egészségi állapota régóta izgatja a tudományt: felmerült már, hogy bipoláris volt...","id":"20201103_Tobbszor_is_a_delirium_allapotaba_kerult_Van_Gogh_az_alkoholmegvonastol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad6a542f-ce60-4bb9-a9a2-e56f8d0cd605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15448ec2-173c-4a09-8db9-b1a49102ce40","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Tobbszor_is_a_delirium_allapotaba_kerult_Van_Gogh_az_alkoholmegvonastol","timestamp":"2020. november. 03. 10:27","title":"Többször is a delírium állapotába került Van Gogh az alkoholmegvonástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legidősebb áldozat egy 99 éves nő volt.","shortLead":"A legidősebb áldozat egy 99 éves nő volt.","id":"20201104_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6254ae8-1cb5-4652-9d32-bd2159f59fa6","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 04. 13:55","title":"Egy 32 éves áldozata is van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]