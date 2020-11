Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0df283d0-e023-44d0-b510-c3e66de6502c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fejlesztéssel állt elő a Raspberry Pi Foundation. Ezúttal egy olyan számítógépet terveztek, amihez már csak egy monitorra és egy egérre lesz szükség.","shortLead":"Újabb fejlesztéssel állt elő a Raspberry Pi Foundation. Ezúttal egy olyan számítógépet terveztek, amihez már csak...","id":"20201102_raspberry_pi_400_miniatur_szamitogep_billentyuzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df283d0-e023-44d0-b510-c3e66de6502c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e92b1b-d5f0-4d22-86f1-bac4050ad53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_raspberry_pi_400_miniatur_szamitogep_billentyuzet","timestamp":"2020. november. 02. 20:03","title":"42 ezer forint a Raspberry új, billentyűzetbe épített számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b9a760-e732-44f6-bbba-2e37edb01b6a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 77 éves Hercska Gyulát a miskolci kórházban kezelték koronavírus-fertőzéssel, kedden hunyt el.","shortLead":"A 77 éves Hercska Gyulát a miskolci kórházban kezelték koronavírus-fertőzéssel, kedden hunyt el.","id":"20201103_koronavirus_elhalalozas_markoth_ferenc_korhaz_hercska_gyula_foorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b9a760-e732-44f6-bbba-2e37edb01b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1aad86-3d03-4d19-8834-2923cd831cce","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_elhalalozas_markoth_ferenc_korhaz_hercska_gyula_foorvos","timestamp":"2020. november. 03. 18:32","title":"Koronavírus-fertőzésben hunyt el az egri kórház szülész-nőgyógyász főorvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"vilag","description":"Még négy tagállamban kellene összegyűjteni elegendő aláírást ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon a nemzeti kisebbségek által lakott régiók támogatásával. Egyelőre nagyon sok aláírás hiányzik, igaz, az elvi lehetőség megvan arra, hogy a kezdeményezők 3-6 hónapos határidő-halasztást kapjanak.","shortLead":"Még négy tagállamban kellene összegyűjteni elegendő aláírást ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon...","id":"20201103_Szombatig_lehet_gyujteni_az_alairasokat_a_nemzeti_regiokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd18bd-ffbe-478f-ba7c-f89c261449b7","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Szombatig_lehet_gyujteni_az_alairasokat_a_nemzeti_regiokert","timestamp":"2020. november. 03. 16:43","title":"Szombatig lehet gyűjteni az aláírásokat a nemzeti régiókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c761da7-6d0d-4433-94c3-e01c197602b2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Több mint száz európai íróval egyetemben szolidaritási nyilatkozatot írt alá az SZFE hallgatóival és oktatóival az 1987 óta Párizsban élő román drámaíró, akinek III. Richárd betiltva című darabját a Vádli Társulás mutatta be a Szkénében. ","shortLead":"Több mint száz európai íróval egyetemben szolidaritási nyilatkozatot írt alá az SZFE hallgatóival és oktatóival az 1987...","id":"202044__matei_visniec__gunyiratokrol_boszorkanykonyharol__harci_szellem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c761da7-6d0d-4433-94c3-e01c197602b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6320f5-93af-497d-9ed2-8feec2b931f2","keywords":null,"link":"/360/202044__matei_visniec__gunyiratokrol_boszorkanykonyharol__harci_szellem","timestamp":"2020. november. 03. 17:00","title":"Matei Visniec: \"A társadalom, amely elfojtja a kritikai szellemet, magát emészti fel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4e4666-11ce-4ce4-96f9-e5e8d3743a8d","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"A választások másnapján szétvert utcákra ébredhetnek az amerikai fővárosban, Washington D.C.-ben. Az összes radikális erő tüntetéseket szervez, bárki nyer, balhé szinte biztosan lesz. ","shortLead":"A választások másnapján szétvert utcákra ébredhetnek az amerikai fővárosban, Washington D.C.-ben. Az összes radikális...","id":"20201104_Amerika_valasztas_zavargasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d4e4666-11ce-4ce4-96f9-e5e8d3743a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00142d39-5695-40ec-8cde-df831a7dcfb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Amerika_valasztas_zavargasok","timestamp":"2020. november. 04. 02:38","title":"Az amerikai fővárosban már elkezdődtek a zavargások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dee5562-6dc1-427a-bfa8-69ac9082913f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nyitott autóból esett ki egy vizsla, de úgy, hogy közben a póráza nem engedte őt. ","shortLead":"Egy nyitott autóból esett ki egy vizsla, de úgy, hogy közben a póráza nem engedte őt. ","id":"20201103_korforgalom_auto_kutya_keszthely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dee5562-6dc1-427a-bfa8-69ac9082913f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1427d1-db57-404f-9b8c-499b62ed350b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_korforgalom_auto_kutya_keszthely","timestamp":"2020. november. 03. 12:27","title":"Körforgalomban haladó autóból esett ki egy kutya Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba8fbe4-98d9-44be-a5d7-f540823d878d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban Magyarország dobogós a lakásuk fényviszonyaival elégedetlenek arányában. A szlovákok úgy érzik, fényárban úsznak.","shortLead":"Az egész EU-ban Magyarország dobogós a lakásuk fényviszonyaival elégedetlenek arányában. A szlovákok úgy érzik...","id":"20201103_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_lakhatasi_sotetseg_a_regioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba8fbe4-98d9-44be-a5d7-f540823d878d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c24c70-0c8c-4296-860a-e55db9c1fc64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_lakhatasi_sotetseg_a_regioban","timestamp":"2020. november. 03. 14:29","title":"Magyarországon a legnagyobb a lakhatási sötétség a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f4e94b-020c-4478-915f-d4bc1d018f71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G-s technológia jobban meríti a mobilt, ezzel az Oukitel is tisztában van. Ezért is rakott a szokásosnál kétszer nagyobb akkumulátort legújabb telefonjába.","shortLead":"Az 5G-s technológia jobban meríti a mobilt, ezzel az Oukitel is tisztában van. Ezért is rakott a szokásosnál kétszer...","id":"20201103_nagy_akkumulatoru_telefon_oukitel_wp10_5g_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3f4e94b-020c-4478-915f-d4bc1d018f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6459cd9d-401f-4e01-b1dc-a8c1c5fc6dcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_nagy_akkumulatoru_telefon_oukitel_wp10_5g_mobil","timestamp":"2020. november. 03. 15:03","title":"Az gombócból is sok: 8000 mAh-es akksi került ebbe a telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]