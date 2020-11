Még a biztonsági őr is az állán hordta, de a húspultos és zöldségespultnál dolgozó eladók sem jól viselték a maszkot a XX. kerületi élelmiszerboltban. Az alkalmazottak pénzbüntetést is kaptak.

Szabálytalanul viselte a maszkot egy budapesti, XX. kerületi élelmiszerbolt öt alkalmazottja, ezért a rendőrség három napra bezáratta az üzletet, a maszkhasználat szigorítására vonatkozó hétfőtől hatályba lépett jogszabály alapján.

Fokozták az ellenőrzéseket, és súlyosabb szankciókat szabnak ki a szabályszegőkre - mondta az MTI-nek Gál Kristóf, az ORFK szóvivője. A jogszabály kereskedelmi hatósági jogkörrel is felruházta a rendőrséget, amelynek értelmében akár be is zárathatják azokat az üzleteket, szórakozóhelyeket, vendéglátóhelyeket ahol nem tartják be a szabályokat.

A kérdéses XX. kerületi élelmiszerüzletet kedd délután ellenőrizték, és azt látták, hogy még a biztonsági őr is az állára húzva hordta a maszkot - pedig neki kellett volna ellenőrizni, hogy mindenki megfelelően viseli-e -, illetve a húspult két férfi dolgozója, valamint a zöldségespult két női dolgozója is helytelenül hordta a védőeszközt.

A rendőrök szerint az, hogy a bolt alkalmazottjai egyszerre több munkaállomáson sem tartották be a szabályokat, felveti az üzemeltető felelősségét is, ezért alkalmazták a legszigorúbb szankciót, a három napos bezárást.

Az alkalmazottakat ezen felül fejenként 25 ezer forintos helyszíni bírsággal is sújtották.

Az MTI szerint egy CBA-üzletről van szó.

A szóvivő szerint a jövőben is hasonló ellenőrzésekre lehet számítani a rendőrség részéről azokon a helyszíneken, ahol kötelező a maszkviselés. A szabályszegők ott is hasonló bírságokra számíthatnak.