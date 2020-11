Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa576b3c-0268-4fff-80ed-de24dc6469db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét be kell vetni a katonákat, annyire leterhelt az egészségügy az alpesi országban.\r

","shortLead":"Ismét be kell vetni a katonákat, annyire leterhelt az egészségügy az alpesi országban.\r

","id":"20201104_Svajc_katonak_egeszsegugy_koronavirus_sportklub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa576b3c-0268-4fff-80ed-de24dc6469db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e14dea4-b0a5-4b56-8355-5e7bc1f68193","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Svajc_katonak_egeszsegugy_koronavirus_sportklub","timestamp":"2020. november. 04. 19:39","title":"Svájc több millió frankos kölcsönnel segíti a sportklubokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy előterjesztés alapján mégsem egy központi hulladékhatóság keresi majd az illegális szemétlerakókat, a feladatok a kormányhivatalok önálló szervezeti egységeihez kerülhetnek.","shortLead":"Egy előterjesztés alapján mégsem egy központi hulladékhatóság keresi majd az illegális szemétlerakókat, a feladatok...","id":"20201104_illegalis_hulladeklerakasrol_targyalhat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c1ceb2-8ba2-4cad-8dda-9421e181cef7","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_illegalis_hulladeklerakasrol_targyalhat_a_kormany","timestamp":"2020. november. 04. 09:32","title":"Új szeméthatóságok felállításáról dönthet a kormány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb315da-d891-4977-ba49-d6fffd7781e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tokió vízzel körülölelt részén helyezkedhetne el az a hatalmas új repülőtér, ahol űrrepülőgépek várnák az utasokat.","shortLead":"Tokió vízzel körülölelt részén helyezkedhetne el az a hatalmas új repülőtér, ahol űrrepülőgépek várnák az utasokat.","id":"20201104_spaceport_japan_urkikoto_urrepuloter_urutazas_urturizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb315da-d891-4977-ba49-d6fffd7781e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcf4d18-6c18-45c0-bb70-0233b0ceca72","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_spaceport_japan_urkikoto_urrepuloter_urutazas_urturizmus","timestamp":"2020. november. 04. 12:03","title":"Japán megmutatta, milyen űrkikötőt építene, amikor az űrutazás már olyan lesz, mint ma a buszozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, aki ügyvédi letétbe hagyott nála 51 milliót, majd lába kélt a pénznek.","shortLead":"Volt, aki ügyvédi letétbe hagyott nála 51 milliót, majd lába kélt a pénznek.","id":"20201105_csalo_ugyved_felmilliard_forint_brfk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890b0f7f-d259-48f2-871a-b94a757f634f","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_csalo_ugyved_felmilliard_forint_brfk","timestamp":"2020. november. 05. 07:02","title":"Évekig hazudott ügyfeleinek, félmilliárdot tett zsebre a csaló ügyvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW és az Audi hasonló kompaktjainak teljes értékű kihívója lett a wolfsburgiak újdonsága. ","shortLead":"A BMW és az Audi hasonló kompaktjainak teljes értékű kihívója lett a wolfsburgiak újdonsága. ","id":"20201104_Driftmoddal_es_320_loerovel_erkezett_meg_a_legerosebb_VW_Golf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab02350-2abe-4c97-8d66-facb92e27803","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_Driftmoddal_es_320_loerovel_erkezett_meg_a_legerosebb_VW_Golf","timestamp":"2020. november. 04. 16:54","title":"Drift-móddal és 320 lóerővel érkezett meg az eddigi legerősebb VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0a69ee-f8aa-4471-a05c-e4fc61d55c9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban csak a mobil Microsoft Teams használói értek el egy üzenetidézési funkciót, amit hamarosan azok is megkapnak, akik asztali számítógépen tartják a kapcsolatot távoli partnereikkel.

","shortLead":"Korábban csak a mobil Microsoft Teams használói értek el egy üzenetidézési funkciót, amit hamarosan azok is megkapnak...","id":"20201104_microsoft_teams_uzenet_idezese_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc0a69ee-f8aa-4471-a05c-e4fc61d55c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2baffa-8db1-4367-a614-3b38e54b4c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_microsoft_teams_uzenet_idezese_funkcio","timestamp":"2020. november. 04. 15:03","title":"Számítógépen használja a Teams szolgáltatást? Hamarosan kap egy jó kis funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615f45cc-4809-47e9-a855-7ffe4739e062","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elemzők nézték végig, melyek voltak a népszerű nyaralóhelyek Magyarországon és külföldön. Nem meglepő: a belföldi turizmus vitte a prímet, a külföldi országok közül Horvátország volt népszerű.","shortLead":"Elemzők nézték végig, melyek voltak a népszerű nyaralóhelyek Magyarországon és külföldön. Nem meglepő: a belföldi...","id":"20201104_Horgaszni_szafari_parkba_es_a_Tiszatohoz_mentunk_a_nyaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=615f45cc-4809-47e9-a855-7ffe4739e062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e59982-5403-48f7-8d0e-491d974769fe","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_Horgaszni_szafari_parkba_es_a_Tiszatohoz_mentunk_a_nyaron","timestamp":"2020. november. 04. 16:16","title":"Horgászni, szafari parkba és a Tisza-tóhoz mentünk a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272e2906-4b9d-4b5e-8e83-ece443c68dc4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A világ talán elkezdte komolyan venni a klímaváltozás elleni küzdelmet, és maradt még egy kis idő a katasztrófa elkerülésére. De fájdalmas következmények nélkül már így sem lehet megúszni.","shortLead":"A világ talán elkezdte komolyan venni a klímaváltozás elleni küzdelmet, és maradt még egy kis idő a katasztrófa...","id":"202044__klimaharc__ebredes__tartos_karok__az_utolso_oraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=272e2906-4b9d-4b5e-8e83-ece443c68dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a903c699-041d-4398-a7a4-b5f0f86f7675","keywords":null,"link":"/360/202044__klimaharc__ebredes__tartos_karok__az_utolso_oraban","timestamp":"2020. november. 05. 17:00","title":"A Trump és Biden közti választás a közelgő klímakatasztrófa miatt is kulcsfontosságú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]