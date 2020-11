Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6e103fe-c8b6-4e93-8d54-33d24276d7d3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"De jövőre sem számol már akkora növekedéssel, mint korábban. Itt a brüsszeli testület őszi gazdasági prognózisa.","shortLead":"De jövőre sem számol már akkora növekedéssel, mint korábban. Itt a brüsszeli testület őszi gazdasági prognózisa.","id":"20201105_Iden_65_szazalekos_magyar_GDPcsokkenessel_szamol_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6e103fe-c8b6-4e93-8d54-33d24276d7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b89e5f-313f-48e7-9470-bd87107ab142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Iden_65_szazalekos_magyar_GDPcsokkenessel_szamol_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. november. 05. 13:50","title":"Javított a magyar gazdaságra vonatkozó idei előrejelzésén az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem előre megváltott helyjegyet kapott a filmes Parnasszusra, a nehezebb oldalon mászott fel oda a múlt héten elhunyt skót színész, aki igaz self-made man volt.","shortLead":"Nem előre megváltott helyjegyet kapott a filmes Parnasszusra, a nehezebb oldalon mászott fel oda a múlt héten elhunyt...","id":"202045_sean_connery_azugynok_halala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6574cd95-7c11-4449-8b6b-9b7f65e1db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a97069-f508-4e04-b3da-3e060730fb4d","keywords":null,"link":"/360/202045_sean_connery_azugynok_halala","timestamp":"2020. november. 05. 19:00","title":"Tejesember volt és futballista, de mozilegenda lett a 90 évesen elhunyt Sean Connery","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második negyedéves bezuhanást korrigálhatja a gazdaság, egy hét múlva derül ki, milyen arányban.","shortLead":"A második negyedéves bezuhanást korrigálhatja a gazdaság, egy hét múlva derül ki, milyen arányban.","id":"20201106_Komoly_gazdasagi_novekedest_vetitenek_elore_a_KSH_penteken_kiadott_adatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd29c7d-899a-4080-a19b-74dc755f2d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_Komoly_gazdasagi_novekedest_vetitenek_elore_a_KSH_penteken_kiadott_adatai","timestamp":"2020. november. 06. 11:47","title":"Komoly gazdasági növekedést vetítenek előre a KSH pénteken kiadott adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ecf118-a0fe-40f3-9921-868e31530196","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"7416 beteget azonosítottak 24 óra alatt, már több mint 132 ezren kapták el a vírust Ausztriában.","shortLead":"7416 beteget azonosítottak 24 óra alatt, már több mint 132 ezren kapták el a vírust Ausztriában.","id":"20201105_koronavirus_ausztria_koronavirusjarvany_napi_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ecf118-a0fe-40f3-9921-868e31530196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87408f04-c8b3-4871-ba39-622b7a092480","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_koronavirus_ausztria_koronavirusjarvany_napi_fertozottek_szama","timestamp":"2020. november. 05. 16:55","title":"Nagyot nőtt az ausztriai koronavírus-fertőzöttek száma egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a legjobb időzítéssel tweetelt az amerikai elnök, a stábja később magyarázkodott.","shortLead":"Nem a legjobb időzítéssel tweetelt az amerikai elnök, a stábja később magyarázkodott.","id":"20201105_trump_szavazat_szamlalas_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75aa56ae-6b61-4e2e-a007-42909bcec1ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_trump_szavazat_szamlalas_usa","timestamp":"2020. november. 05. 16:20","title":"Állítsák le a szavazatszámlálást – követeli Trump, pedig akkor ő vesztene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tüntetések szervezésére és a választási eredmény megtámadására gyűjtöttek pénzt a Stop the Steal (Állítsuk meg a lopást) nevű Facebook-csoportban, amelynek tündöklése és bukása is belefért 48 órába.","shortLead":"Tüntetések szervezésére és a választási eredmény megtámadására gyűjtöttek pénzt a Stop the Steal (Állítsuk meg...","id":"20201105_facebook_stop_the_steal_csoport_bezarasa_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b56d82-4d31-4c73-8520-27882caa3f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_facebook_stop_the_steal_csoport_bezarasa_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump","timestamp":"2020. november. 05. 21:59","title":"A Facebook bezárta a 300 ezres csoportot, ahol erőszak szerveződött a \"szavazatlopás\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jegyeket pedig visszaváltják. ","shortLead":"A jegyeket pedig visszaváltják. ","id":"20201105_Az_Orkeny_Szinhaz_matol_nem_fogad_nezoket_helyette_streameli_az_eloadasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d22166b-8173-48d3-ba55-7e5eb836bd45","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Az_Orkeny_Szinhaz_matol_nem_fogad_nezoket_helyette_streameli_az_eloadasokat","timestamp":"2020. november. 05. 14:59","title":"Az Örkény Színház mától nem fogad nézőket, helyette streameli az előadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed08fe54-2225-4fc9-881a-37cb170a4c46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Betty Dodson 91 éves volt.","shortLead":"Betty Dodson 91 éves volt.","id":"20201106_Meghalt_a_szexedukator_aki_orgazmusra_tanitotta_a_noket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed08fe54-2225-4fc9-881a-37cb170a4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1cf399-a881-486b-adb3-59a0deb0d547","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Meghalt_a_szexedukator_aki_orgazmusra_tanitotta_a_noket","timestamp":"2020. november. 06. 09:29","title":"Meghalt a szexedukátor, aki orgazmusra tanította a nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]