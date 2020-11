Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6e103fe-c8b6-4e93-8d54-33d24276d7d3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"De jövőre sem számol már akkora növekedéssel, mint korábban. Itt a brüsszeli testület őszi gazdasági prognózisa.","shortLead":"De jövőre sem számol már akkora növekedéssel, mint korábban. Itt a brüsszeli testület őszi gazdasági prognózisa.","id":"20201105_Iden_65_szazalekos_magyar_GDPcsokkenessel_szamol_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6e103fe-c8b6-4e93-8d54-33d24276d7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b89e5f-313f-48e7-9470-bd87107ab142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Iden_65_szazalekos_magyar_GDPcsokkenessel_szamol_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. november. 05. 13:50","title":"Javított a magyar gazdaságra vonatkozó idei előrejelzésén az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65322efb-4bf2-45da-ac2b-fd376cc0affd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jégbe rejtették, de az hamarabb elolvadt, mint gondolták.","shortLead":"A jégbe rejtették, de az hamarabb elolvadt, mint gondolták.","id":"20201105_Negyezer_kilometert_sodrodott_egy_idokapszula_az_Eszakisarkrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65322efb-4bf2-45da-ac2b-fd376cc0affd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6230972c-369e-4c44-bd98-2bc7503088e8","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Negyezer_kilometert_sodrodott_egy_idokapszula_az_Eszakisarkrol","timestamp":"2020. november. 05. 15:36","title":"Négyezer kilométert sodródott egy időkapszula az Északi-sarkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62789bbf-fa08-4310-83f9-0fdd008a18f0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A városban gyártja ezentúl mesterlövész- és vadászfegyvereit a német Unique Alpine AG. A fejlesztést is idehozza a bajor vállalkozás.","shortLead":"A városban gyártja ezentúl mesterlövész- és vadászfegyvereit a német Unique Alpine AG. A fejlesztést is idehozza...","id":"20201106_fegyvergyartas_unique_alpine_ag_kiskunfelegyhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62789bbf-fa08-4310-83f9-0fdd008a18f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ec6b62-4641-4fd2-9cf0-e0ca5e21df1e","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_fegyvergyartas_unique_alpine_ag_kiskunfelegyhaza","timestamp":"2020. november. 06. 22:10","title":"Mesterlövészfegyvereket is gyártani fognak Kiskunfélegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Orvosokat kérdeztünk Orbán Viktor pénteken említett számairól. Ha 32 ezer ember lesz egyszerre kórházban, akkor szerintük több vészforgatókönyv léphet életbe, de mindegyiknek számos áldozata lesz. ","shortLead":"Orvosokat kérdeztünk Orbán Viktor pénteken említett számairól. Ha 32 ezer ember lesz egyszerre kórházban, akkor...","id":"20201106_orban_viktor_korhazak_32_ezer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3edbe5-c6bd-4e56-914c-e4550410b03d","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_orban_viktor_korhazak_32_ezer","timestamp":"2020. november. 06. 14:40","title":"Kórházi apokalipszist vetítenek előre az Orbán által bemondott számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet aggódik a járvány európai robbanásszerű terjedése miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet aggódik a járvány európai robbanásszerű terjedése miatt.","id":"20201105_WHO_maszkviseles_gyulekezesek_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c96269-b081-43cc-b733-7df5559564e7","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_WHO_maszkviseles_gyulekezesek_jarvany","timestamp":"2020. november. 05. 21:23","title":"WHO: Legalább 261 ezer életet menthetnek meg a maszkviseléssel és a gyülekezések korlátozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai importot köszöntve üzent a miniszterelnök.","shortLead":"A kínai importot köszöntve üzent a miniszterelnök.","id":"20201106_Orban_Az_orszagoknak_mukodni_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b8ce9d-e468-4531-9f90-afbccee8cd05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_Orban_Az_orszagoknak_mukodni_kell","timestamp":"2020. november. 06. 07:32","title":"Orbán: Az országoknak működni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb6462d-906f-41e2-a19e-ca58267113b1","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Erdélyi világcsavargó, bátor ellenálló, önkényeskedő kultúrállamtitkár. Neki tényleg írói munkásságának része volt a közéleti megnyilvánulás. Bár a műfajt tévesen választotta meg, ő maga végig ugyanaz maradt egy rossz szerepben. ","shortLead":"Erdélyi világcsavargó, bátor ellenálló, önkényeskedő kultúrállamtitkár. Neki tényleg írói munkásságának része volt...","id":"20201106_Jatekos_borzalom_Szocs_Geza_emlekere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fb6462d-906f-41e2-a19e-ca58267113b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023ada98-2e7a-4705-8c48-1160d3576ecd","keywords":null,"link":"/360/20201106_Jatekos_borzalom_Szocs_Geza_emlekere","timestamp":"2020. november. 06. 13:00","title":"Játékos borzalom: Szőcs Géza emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e9b113-d330-4155-8167-ba2c3c90be07","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hazai közétkeztetés igen kevés pénzből gazdálkodik, ám a szakértők szerint ennek nem kellene megakadályoznia azt, hogy egészségesebb, akár bioélelmiszereket használjanak fel az ételek elkészítésénél. Ehhez elsősorban a beszerzési módokon kellene változtatni, de jó lenne átalakítani a fogyasztók ízlését is.","shortLead":"A hazai közétkeztetés igen kevés pénzből gazdálkodik, ám a szakértők szerint ennek nem kellene megakadályoznia azt...","id":"20201107_okomenza_kozetkeztetes_fenntarthatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e9b113-d330-4155-8167-ba2c3c90be07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c0c1d7-6d9a-4a85-8aec-1a59136da957","keywords":null,"link":"/zhvg/20201107_okomenza_kozetkeztetes_fenntarthatosag","timestamp":"2020. november. 07. 11:00","title":"Kőbe van vésve, hogy a menza csak egészségtelen lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]