Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Nyolcadik napja számolják az amerikai elnökválasztás szavazatait országszerte, de magyar idő szerint hétfő estére négy államban még mindig nincs végeredmény. A koronavírus-járvány miatt megduplázódott a korábban, illetve a levélben szavazók aránya, utóbbiakat pedig 22 államban akkor is figyelembe veszik, ha a választás napján túl érkezik meg, feltéve, hogy még aznap lett feladva. Bár Trumpnak már a matematikai esélyei is elfogytak a második ciklusra, úgy tűnik, hogy akár januárig is eltarthat, mire belátja a vereséget.","shortLead":"Nyolcadik napja számolják az amerikai elnökválasztás szavazatait országszerte, de magyar idő szerint hétfő estére négy...","id":"20201109_Egyre_kozelebb_az_amerikai_elnokvalasztas_hivatalos_vegeredmenye_de_Trump_tovabbra_is_kitart_a_csalas_vadja_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d156aaa5-35b1-4329-a6ea-711a4bbef490","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Egyre_kozelebb_az_amerikai_elnokvalasztas_hivatalos_vegeredmenye_de_Trump_tovabbra_is_kitart_a_csalas_vadja_mellett","timestamp":"2020. november. 09. 18:52","title":"Egyre közelebb az amerikai elnökválasztás hivatalos végeredménye, de Trump továbbra is csalást emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5214a585-0d28-430b-b83c-5ea91651f101","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen rossz manőverből végzetes baleset is lehet.","shortLead":"Egy ilyen rossz manőverből végzetes baleset is lehet.","id":"20201109_Gondolkodas_nelkul_ment_szembe_a_forgalommal_az_autopalya_felhajton_egy_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5214a585-0d28-430b-b83c-5ea91651f101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fbfcfd-2f7f-42c6-be1d-bb682a84e46d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Gondolkodas_nelkul_ment_szembe_a_forgalommal_az_autopalya_felhajton_egy_autos","timestamp":"2020. november. 09. 16:40","title":"Gondolkodás nélkül ment szembe a forgalommal az M1-es felhajtóján egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni a vásárlásainkat. Nincs ez másként a vállalatokkal sem, a beszerzés digitalizálása számukra is kézzelfogható előnyökkel járhat, a járványhelyzet pedig csak még jobban ráerősített ennek szükségességére.\r

","shortLead":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni...","id":"sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab36619-1110-4f96-880d-5132b2cd8883","keywords":null,"link":"/brandcontent/sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","timestamp":"2020. november. 10. 15:30","title":"A járvány miatt döbbentek rá, hogy változtatni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee07bc1-79fe-413c-a619-60be54f44b46","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Reflektorfényben az eredmény. A szó szoros értelmében.","shortLead":"Reflektorfényben az eredmény. A szó szoros értelmében.","id":"20201109_Elnokvalasztasi_gyorshir_szaz_eve_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ee07bc1-79fe-413c-a619-60be54f44b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193b85fd-0b78-4280-85d4-8dc919600d7b","keywords":null,"link":"/360/20201109_Elnokvalasztasi_gyorshir_szaz_eve_New_Yorkban","timestamp":"2020. november. 09. 18:15","title":"Elnökválasztási gyorshír internet, sőt rádió nélkül – így csinálták 100 éve New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedelmi háború helyett tárgyalások jöhetnek, de Joe Biden sem lesz könnyű tárgyalópartner. Az EU és Nagy-Britannia vitáiban nem szeretne egyik fél oldalára sem állni, a NATO-ban viszont jobb lehet az együttműködés, ha Európa is így akarja – elemzi a BBC a lehetséges változásokat.","shortLead":"A kereskedelmi háború helyett tárgyalások jöhetnek, de Joe Biden sem lesz könnyű tárgyalópartner. Az EU és...","id":"20201109_biden_europa_elemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ff552c-6904-4558-90b7-1199e86ac07e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_biden_europa_elemzes","timestamp":"2020. november. 09. 11:45","title":"Mire számíthat Európa Joe Bidentől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5469843-b909-4b14-a78e-6c410a27fa47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 33 éves oldtimer mini terepjáróval idézőjelesen néhányszor már megkerülték a bolygónkat.","shortLead":"A 33 éves oldtimer mini terepjáróval idézőjelesen néhányszor már megkerülték a bolygónkat.","id":"20201106_449_ezer_kilometerrel_hirdetnek_egy_regi_fiat_panda_4x4et","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5469843-b909-4b14-a78e-6c410a27fa47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac701218-50d8-4d3f-8f2f-07e263a8827c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201106_449_ezer_kilometerrel_hirdetnek_egy_regi_fiat_panda_4x4et","timestamp":"2020. november. 09. 06:41","title":"449 ezer kilométerrel hirdetnek egy régi Fiat Panda 4x4-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap a Nemzeti Népegészségügyi Központ Karácsony Gergely tanárokat szűrő bejelentésére azt írta, a gyorstesztek nem használhatók tömeges, közösségi szűrésre. Most épp egy ilyen szűrést jelentett be a miniszterelnök.","shortLead":"Vasárnap a Nemzeti Népegészségügyi Központ Karácsony Gergely tanárokat szűrő bejelentésére azt írta, a gyorstesztek nem...","id":"20201109_karacsony_szures_orban_antigen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f0bf47-c67b-4d74-8ed2-f989dee27ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_karacsony_szures_orban_antigen","timestamp":"2020. november. 09. 12:49","title":"Karácsony: Olyan szűrési programot jelentett be Orbán, amiért egy napja a fővárost lehülyézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae433ff-6e75-438d-ac35-bf036c28b432","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cukorfalatok című film már a megjelenése előtt botrányt kavart, az indulatok pedig azóta sem csillapodnak a Sundance Filmfesztiválon díjat nyert alkotás körül.","shortLead":"A Cukorfalatok című film már a megjelenése előtt botrányt kavart, az indulatok pedig azóta sem csillapodnak a Sundance...","id":"20201109_netflix_szerzoi_jogok_cukorfalatok_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ae433ff-6e75-438d-ac35-bf036c28b432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22092d7-cc4d-4be7-b73a-4f7e680b0354","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_netflix_szerzoi_jogok_cukorfalatok_film","timestamp":"2020. november. 09. 09:33","title":"Töröltetné a Netflix a negatív kritikákat a Twitterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]