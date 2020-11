Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a0e5a36-832e-4b8e-af1f-dab371f894a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis híján balesetet okozott a férfi, mikor megpróbált meglépni a rendőrök elől. ","shortLead":"Kis híján balesetet okozott a férfi, mikor megpróbált meglépni a rendőrök elől. ","id":"20201109_kijarasi_korlatozas_jogostvny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a0e5a36-832e-4b8e-af1f-dab371f894a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4a1bdc-cea0-4351-8306-a339a6f619e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_kijarasi_korlatozas_jogostvny","timestamp":"2020. november. 09. 16:13","title":"Jogosítvány nélkül, ittasan menekült a rendőrök elől a kijárási korlátozás alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leköszönő elnök továbbra is kitart elmélete mellett, miszerint a választás nem volt tiszta, az ezzel kapcsolatos “észrevételeket” pedig telefonon is lehet jelezni. A trollok is kaptak az alkalmon.","shortLead":"A leköszönő elnök továbbra is kitart elmélete mellett, miszerint a választás nem volt tiszta, az ezzel kapcsolatos...","id":"20201109_donald_trump_elnokvalasztas_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb573cbc-a2d6-4376-9400-b8e1d6e0a78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_donald_trump_elnokvalasztas_telefon","timestamp":"2020. november. 09. 21:18","title":"Addig trollkodtak Trumpék telefonvonalával, hogy új számot kellett kitalálniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar középpályás klubjánál hat játékos is koronavírusos lett, az egész csapat karanténba került.","shortLead":"A magyar középpályás klubjánál hat játékos is koronavírusos lett, az egész csapat karanténba került.","id":"20201109_szoboszlai_karanten_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e57f43-9b90-46e2-9f8a-1ad44727d8c9","keywords":null,"link":"/sport/20201109_szoboszlai_karanten_valogatott","timestamp":"2020. november. 09. 11:02","title":"Szoboszlai is karanténban, lemaradhat a sorsdöntő meccsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8747dffd-cc84-47dc-ae24-b2b8d7734c5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghallgatta a bíróság a győri iskolai késelés vádlottját. A tárgyaláson egy korábbi vallomásból kiderült, a fiú azt szerette volna, hogy az osztályfőnökét elvigye a mentő és rájöjjön arra, a tanítási módszerei nem a legjobbak.","shortLead":"Meghallgatta a bíróság a győri iskolai késelés vádlottját. A tárgyaláson egy korábbi vallomásból kiderült, a fiú azt...","id":"20201109_Gyori_iskolai_keseles_vadlottja_a_tanararol_Azt_szerettem_volna_hogy_elvigye_a_mento","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8747dffd-cc84-47dc-ae24-b2b8d7734c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c9e2cd-49a0-4620-ac6e-aa616ad7a10c","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Gyori_iskolai_keseles_vadlottja_a_tanararol_Azt_szerettem_volna_hogy_elvigye_a_mento","timestamp":"2020. november. 09. 17:18","title":"Győri késeléssel vádolt diák: Azt szerettem volna, hogy a tanárnőt elvigye a mentő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Nyolcadik napja számolják az amerikai elnökválasztás szavazatait országszerte, de magyar idő szerint hétfő estére négy államban még mindig nincs végeredmény. A koronavírus-járvány miatt megduplázódott a korábban, illetve a levélben szavazók aránya, utóbbiakat pedig 22 államban akkor is figyelembe veszik, ha a választás napján túl érkezik meg, feltéve, hogy még aznap lett feladva. Bár Trumpnak már a matematikai esélyei is elfogytak a második ciklusra, úgy tűnik, hogy akár januárig is eltarthat, mire belátja a vereséget.","shortLead":"Nyolcadik napja számolják az amerikai elnökválasztás szavazatait országszerte, de magyar idő szerint hétfő estére négy...","id":"20201109_Egyre_kozelebb_az_amerikai_elnokvalasztas_hivatalos_vegeredmenye_de_Trump_tovabbra_is_kitart_a_csalas_vadja_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d156aaa5-35b1-4329-a6ea-711a4bbef490","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Egyre_kozelebb_az_amerikai_elnokvalasztas_hivatalos_vegeredmenye_de_Trump_tovabbra_is_kitart_a_csalas_vadja_mellett","timestamp":"2020. november. 09. 18:52","title":"Egyre közelebb az amerikai elnökválasztás hivatalos végeredménye, de Trump továbbra is csalást emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hatvan ingatlant kutattak át Ausztriában, harminc embert tartóztattak le.","shortLead":"Hatvan ingatlant kutattak át Ausztriában, harminc embert tartóztattak le.","id":"20201109_Muszlim_Testveriseg_Hamasz_ausztria_rajtautes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857b9a55-849e-4a65-b17b-ba09035c0a31","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Muszlim_Testveriseg_Hamasz_ausztria_rajtautes","timestamp":"2020. november. 09. 10:17","title":"A Muszlim Testvériség és a Hamász feltételezett támogatóin ütöttek rajta az osztrák rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy budai kávéházban zajló találkozóról készített titokban videófelvételeket a titkosszolgálat, hogy megtudja, ki az a rejtélyes megbízó, akivel a “Gödör” fedőnevű akció célszemélyei kapcsolatban állnak. Amikor a felvételekből azonosították az ismeretlent, kiderült: ő Balogh Sándor, a nemzeti közvagyonért felelős miniszter, Bártfai-Mager Andrea exférje. A titkosítás alól feloldott lehallgatási anyagok arról árulkodnak, hogy egy alkalommal még a miniszter asszony is belefutott egy telefonlehallgatásba, a jelenleg körözés alatt álló Balogh pedig Orbán Viktor egyik államtitkárától kért tanácsot, amikor ki akarták szorítani a szinkronúszók szövetségének elnöki székéből.","shortLead":"Egy budai kávéházban zajló találkozóról készített titokban videófelvételeket a titkosszolgálat, hogy megtudja, ki...","id":"20201110_A_nemzeti_kozvagyonert_felelo_miniszter_is_belefutott_a_volt_ferje_miatti_lehallgatasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b114b78-a7c0-4756-ac90-592b5c046412","keywords":null,"link":"/360/20201110_A_nemzeti_kozvagyonert_felelo_miniszter_is_belefutott_a_volt_ferje_miatti_lehallgatasba","timestamp":"2020. november. 10. 06:30","title":"A Balogh Sándor elleni titkos akcióban a miniszterré lett volt feleség is \"belefutott\" a lehallgatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d634f6d1-6fc7-40ce-952f-03912cc0b0ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villámrajtjairól híressé vált japán sportkocsi nem bírta, hogy álló helyzetben sokáig nyaggatják. ","shortLead":"A villámrajtjairól híressé vált japán sportkocsi nem bírta, hogy álló helyzetben sokáig nyaggatják. ","id":"20201109_Addig_turaztattak_az_utcan_a_Nissan_Godzillajat_hogy_kigyulladt__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d634f6d1-6fc7-40ce-952f-03912cc0b0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ebe1e4-bd1b-48d9-bbe2-ae0628ff82d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Addig_turaztattak_az_utcan_a_Nissan_Godzillajat_hogy_kigyulladt__video","timestamp":"2020. november. 10. 07:15","title":"Addig túráztatták az utcán a Nissan 600 lóerős Godzilláját, hogy kigyulladt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]