Soha nem volt még olyan, hogy oltóanyagokon kellett volna harcolni

Kellemetlen döntési helyzetbe kerültek azok a háziorvosok, akiknél nagyon kevés influenza-oltóanyag maradt: vajon kinek adják be a maradékot? Erre nincs útmutatás. A kétfajta oltás közül az egyikből még valóban maradt valamennyi - most kérte vissza több gyermekorvostól is a maradékot a Nemzeti Népegészségügyi Központ -, a másikból (a négykomponensűből) eleve nagyon keveset kaptak a házi felnőtt és gyermekorvosok, de azt mondják, a legrizikósabb csoportoknak elég lesz. Akik nem tartoznak ezekbe, azok türelmetlenek, bár a tiszti főorvos szerint van még idő, és már a héten érkezik a pótlás.

Nem gondoltam volna, hogy egy oltással kapcsolatban etikai jellegű kérdéseink lesznek - értékelte Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke azt a helyzetet, hogy egy háziorvosnak el kell döntenie, miként ossza szét a szűkös mennyiségben rendelkezésre álló influenzaoltásokat a páciensek között.

Ez új dolog a kollégáknak. Már nem arról van szó, mint a korábbi években, hogy miként tudjuk rábeszélni az oltásra az embereket, hanem hogyan tudjuk lebeszélni róla azokat, akiknek nem lenne életbevágóan fontos beadni. Nem biztos, hogy ez jó érzés.

A kormányzat szeptember-október fordulója, a koronavírus-járvány második hullámának felfutása óta azt kommunikálja, hogy lehetőleg mindenki oltassa be magát influenza ellen, annak érdekében, hogy enyhíteni lehessen az egészségügy leterheltségét, és csökkenteni a halálozások számát. Ennek érdekében ingyenessé tették az oltást mindenki számára.

A nagy felhajtásnak az lett az eredménye, hogy roham indult a vakcináért, és helyenként egy hét alatt is elfogytak az háziorvosoknak kiszállított influenzaoltások, ahol pedig maradt még néhány, ott kényelmetlen döntési helyzetbe kerültek az orvosok: kinek adják be azt a néhány megmaradt oltást?

Ez elsősorban a Vaxigrip Tetra elnevezésű, a 3 éven aluli gyermekek, várandós kismamák, szervátültetettek, autoimmun betegségben szenvedők vagy (akár valamilyen kezelés miatt) legyengült immunrendszerű páciensek számára ajánlott négykomponensű oltás esetében szembetűnő, bár a másik típusú, a 3Fluart esetében is előjön.

“Nagyon nehéz helyzetet okozott” - mondta a hvg.hu-nak egy fővároshoz környéki felnőtt háziorvosi praxisban dolgozó doktornő, aki mindössze ötöt kapott a négykomponensű oltásból, pedig a 2500 főnyi páciens között körülbelül 20-25 várandós kismama, több autoimmunbeteg és egy szervátültetett is van. A doktornő szerint az utóbbiak esetében eleve sokszor nehéz eldönteni, melyikük állapota teszi mindenképp szükségessé az oltást. Azt mondta, ha szigorúbban nézi, akkor kevesebben vannak, de ha megengedőbben, akkor túl sokan a kevés oltásra.

Ő három oltást már be is adott: egyet megkapott a szervátültetett, két másikat egy-egy kismama, akik éppen időben járt nála rendelésen, a maradék két oltással viszont nehezen jut dűlőre. “Nem tudom, hogyan döntsek, kinek adjam be - mondta.

Nincs erre vonatkozó útmutatás, a józan ész alapján próbáljuk megoldani.

Ráadásul mindezt meglehetősen feszült helyzetben. A praxisban nagyon hamar kifogytak a három komponensű oltásból is, pedig a doktornő a korábbi években jellemző 200 adagos igény több mint kétszeresét, 500-at rendlet a 3Fluart-ból. Ehhez képest 360-at kapott, nem is jutott minden igénylőnek. Ráadásul nem csak aggódó fiatalabbak, de néhány krónikus beteg is lemaradt róla. Ez komoly feszültséget okoz. “Van, aki 2-3 naponta telefonál emiatt, van, aki 15 oldalas e-maileket ír, miközben a szokásos terhelés 4-5-szöröse hárul ránk” - mondta a hvg.hu-nak.

Azt mondta, hét elején volt olyan nap, hogy 30-an telefonáltak Covid-gyanús tünetekkel, őket minden esetben ki kell kérdezni, adminisztrálni, eldönteni, hogy kérjen-e nekik tesztet, miközben 15 percenként érkeznek az előjegyzett páciensek, és jönnek az egyéb telefonok is. "Reggel eleve 42 e-mail várt válaszra.” A doktornő szerint előfordult olyan is, hogy bent volt náluk egy páciens, miközben ő is és az asszisztense is telefonon beszélt egy-egy másik beteggel, de megszólalt a harmadik telefon, amin valaki számon kérte őket, hogy “Már negyvenedszerre hív, miért nem válaszolunk” - érzékeltette a helyzetet, és ilyen helyzetben kell eldönteni, ki kapjon oltást.

Hiába mondnom azt, hogy inkább kapják a krónikus betegek, ha a kormány közben azt mondogatja, hogy mindenki kérje, és megkapja ingyen.

Az oltásra váró türelmetlen páciensek más orvosokat is rendszeresen hívogatnak a vakcina ügyében, egyelőre hiába, csütörtöki körkérdésünkre egyik általunk megkeresett orvos sem jelezte, hogy kapott volna újabb influanzaoltás-szállítmányt.

Póta György, a HGYE elnöke szerint alapvető, hogy a nagyon korlátozottan rendelkezésre álló Vaxigrip Tetra oltásokat megtartsák a rizikócsoportba tartozóknak, akiknek valóban szükségük van rá. “Nem annak adom oda, aki előbb jött.” Annak ellenére, hogy praxisonként kevés oltást osztottak ki, Póta szerint összességében elég lesz a rizikócsoportba tartozó páciensek beoltására az összesen 100 ezer négy komponensű vakcina.

Nehezebb kérdés azok esete, akik nem rizikós esetek, de közösségbe járnak, ki vannak téve a fertőzés kockázatának, és védelmet szeretnének. Korábban ez nem volt probléma, mert ilyen esetben felírta receptre, kiváltották a patikában pénzért, elhozták és beadta nekik. “Én megértem, hogy nem őrájuk kell most fókuszálni, de a lehetőséget is elvették tőlük” - utalt arra, hogy korábbi években a jellemzően patikákban elérhető Vaxigrip Tetra oltás teljes magyarországi készletét felvásárolta a kormány, hogy minél szélesebb körben tudjanak vele oltani a jelenlegi különleges helyzetben.

Póta György szerint a három éven felül egészségügyi szempontból nem a rizikós csoportba tartozó gyerekek esetében, akiknek alapvetően szívesen megvennék a szüleik a négykomponensű oltást, megpróbálják a 3Fluartot, viszont abból sincs elég. Itt a bejelentkezés sorrendje számít.

A 3Fluartból annyira nincs elég, hogy egy másik budapesti házi gyermekorvos - aki neve elhallgatását kérte - szerint a náluk még be nem adott oltásokat a napokban visszakérte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Erre egyébként Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is utalt, amikor a múlt heti kormányinfón arról beszélt, hogy a hiányzó oltásokat átszállítással is pótolni lehet.

Az ötös praxisban dolgozó doktornő szerint a praxis összes tagjától visszakérték az oltásokat, és amikor ő e-mailben jelezte, hogy nem szeretné visszaadni, mert még vannak be nem oltott páciensei, az NNK részéről jelezték, hogy máshol viszont idős, beteg emberek nem tudnak oltáshoz jutni, ezért kell visszaadnia. “Visszaadtunk valamennyit, de nem az összeset, az ésszerű határok között próbálunk segíteni” - mondta.

Szerinte ezzel lépéssel a gyerekektől veszik el az oltást. “Melyik a jobb megoldás: az, ha beoltanak egy idős beteg embert, aki otthon van, vagy nem kap oltást egy egészséges gyerek, aki akár tíz másik idős embert fertőzhet meg influenzával, ha nem védett? A bölcsis, ovis gyerekek körében a legnagyobb az influenza terjedése” - érzékeltette a dilemmát, amire neki sincs válasza.

Soha nem volt még olyan, hogy oltóanyagokon kellett volna harcolni

- mondta a gyerekorvos, aki szerint a fő kérdés, hogy meg lehetett-e volna előzni ezt, akár azzal, hogy nem propagálják orrba-szájba az oltóanyagot. Amikor pedig az új szállítmányról kérdezi az illetékes kormányhivatal népegészségügyi osztályát, az illetékesek többnyire széttárják a kezüket, hogy ők sem tudják. “Ezt korábban kellett volna megoldani” - mondta. Abban azonban ő is biztos, hogy a rizikós csoportoknak ajánlott négykomponensű oltás - amiből az ő praxisa összesen 10 darabot kapott - elegendő lesz a legveszélyeztetebbeknek.

A hvg.hu megkérdezte az operatív törzstől, hogy mikor érkezik utánpótlás az orvosoknak az influenzaoltásokból, amire az országos tiszti főorvos azt mondta, hogy még van a területen oltóanyag, de a héten még szállítanak is ki. Azt is elmondta, hogy rendeltek még belőle, és a magyar oltóanyagüzem is gyártja az újabb mennyiségeket. Müller Cecília türelmet kért, mert szerinte az igazi influenzaszezon előtt még van idő az oltásra.

Hasonló kérdéseket tettünk fel a Nemzeti Népegészségügyi Központnak is, amely ráerősítve Müllerre azt közölte, a védőoltások biztosítása folyamatos, és még a héten újabb adag 3Fluart oltóanyagot küldenek ki. A négykomponensű oltóanyagból szerintük “több mint 100 000 adag áll ingyenesen rendelkezésre az eddigi 4000-rel szemben, ezt október 29-én és 30-án már kiszállították a kormányhivatalokba”, ahonnan az orvosok igényelhetik azt.