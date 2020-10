Látszólag a vakszerencsén múlik, hogy valaki időben le tud-e csapni az influenza ellen védőoltásra Magyarországon. A koronavírus-járvány miatt olyan hatalmas a roham a rendelőkben, hogy több háziorvos készlete egy hét alatt elfogyott, és nem tudják, mikor érkezik belőle új. A hvg.hu információi szerint akad olyan praxis is, ahol egyelőre a kockázati csoportokba tartozókat sem tudják beoltani. A kormány azt ígéri, folyamatos lesz az ellátás, és idő is van még bőven.

„Nyolcvan év feletti szüleim nagyon nehezen mozognak, de a múlt héten az előre meghirdetett napok egyikén mégis elmentek a háziorvoshoz, hogy beoltassák magukat. Ott azonban már csak arról értesítették őket, hogy elfogyott a vakcina, érdeklődjenek újra a hét közepén. Ezt meg is tették, de telefonon is csak annyit tudtak nekik mondani, hogy még mindig nincs és valószínűleg nem is lesz" – mesélte családi kálváriáját egy budapesti olvasónk.

A készlethiány nem csak a fővárosra jellemző, beszéltünk olyan, Pest megyei településen élő édesapával is, akinek az egész családja pórul járt.

„Négyen vagyunk, megbeszéltem a háziorvossal, hogy kedden megyünk. A rendelőben azonban már azt közölték, hogy csak a hatvan év felettieket oltják be, mert a kért hatszáz helyett csak 300 oltást kaptak. Hogy mikor mehetünk vissza, arról fogalmuk sincs” – tette hozzá.

„Felírják a nevem és majd szólnak” – foglalta össze röviden az érdeklődésére adott választ egy harmincas éveiben járó olvasónk.

Több budapesti kerületben viszont gond nélkül halad az oltás, Zuglóban és az V. kerületben is beszéltünk olyanokkal, akik előjegyzett időpontban, probléma nélkül be tudták maguknak adatni a vakcinát.

Zavar a rendszerben

Az influenza elleni vakcinát minden évben a háziorvosok és üzemorvosok adták be, a koronavírus és a kormány ezzel kapcsolatos döntése azonban alaposan megkavarta az évtizedek óta jól működő rendszert. Korábban az idősek és a kockázati csoportokba tartozók kapták ingyen az oltást, mindenki más receptre, pénzért írathatta fel magának, majd a gyógyszertárban kiváltotta, visszament vele a rendelőbe, ahol beadták azt. (Fontos információ, hogy az influenza elleni vakcina nem kötelező.)

A jelenlegi járványhelyzetben változtak a szabályok: a kormány nemcsak ingyenessé tette az egész lakosság számára az oltást, hanem kifejezetten arra buzdít, hogy mindenki adassa be magának. Még Orbán Viktor is saját oltásáról posztolt. A széleskörű átoltottságtól a kormány azt reméli, hogy enyhítheti az egészségügy rendkívüli leterheltségét, valamint a halálozások számát is csökkenti. Ha ugyanis valakit egyszerre támad meg az új típusú koronavírus és az influenza, annak beláthatatlan következményei lehetnek. Igaz, némileg jó hír, hogy a koronavírus miatti védelmi intézkedések az influenza ellen is hatásosak, a Föld déli féltekéjén található országokban ezért 2020-ban el is maradt a járvány.

Az influenzaoltás körüli legfontosabb teendőkről és részletekről az alábbi cikkünkben írtunk bővebben.

Az oltás melletti kormányzati kampány ellenére arról mintha megfeledkeztek volna, hogy időben előre beszerezzék az ehhez szükséges oltóanyag-mennyiséget. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszer a múlt heti kormányinfón úgy fogalmazott, jelenleg 1,3 millió influenza elleni oltóanyag áll rendelkezésre. Ez az előző években bőven elég volt, sőt a szezon végén általában százezres, el nem használt készleteket kellett megsemmisíteni, most viszont annyian akarják maguknak beadatni a szert, hogy a legtöbb háziorvos már csak a kezét tudja széttárni, ha valaki a vakcina után érdeklődik.

Eörsi Dániel háziorvos a hvg.hu-nak elmondta, hogy az eddigi években jellemzően 240 oltást kapott, ezen felül pedig még nagyjából negyven ember érkezett patikában vásárolt oltóanyaggal beadatni azt. Ehhez képest 2020-ban a koronavírus járvány derekán a gyógyszertárban nem kapható oltóanyag, Eörsi pedig csak 180 darabot kapott az államilag ingyenesnek nyilvánított 3Fluart nevű influenzaoltásból. Ez a készlet a napokban fogyott ki.

Zsigri Szabolcs zuglói háziorvos is hasonlóról számolt be: náluk október 27-én fogyott el teljesen az oltóanyag, ők is 180 darabot kaptak, de hogy a következő adag mikor érkezik, arról nem kaptak tájékoztatást. Zsigri elmondta, hogy jelenleg kerületi szinten összesítik, melyik háziorvosnál mennyi tartalék van, ennek megfelelően fognak új készletet igényelni.

„Egyébként aktívak, majd meglátjuk, honnan és főleg mennyit tudnak szerezni” – tette hozzá.

A kétkedés korántsem csak rajta érezhető: „nyáron kér a tisztiorvosi hivatal egy beszámolót a praxisok méretéről és hogy azon belül hány krónikus beteg van” – mondja Eörsi. „Idén is beadtuk, gondolván, hogy ők majd ezen adatokra alapozva tervezik meg az oltóanyagok disztribúcióját. Ennek ellenére egyenletesen minden praxis ugyanannyit kapott, mérettől, betegszámtól függetlenül.”

Eörsi elmondása szerint az ő praxisa nagynak számít, ennek ellenére még kevesebb oltóanyagot kapott, mint az elmúlt években bármikor.

„Nem látjuk, hogy a beszolgáltatott adatoknak bármi foganatja lenne” – jegyezte meg egykedvűen, majd hozzátette: „azért az kiderült a beszerzést és a kiosztást koordináló főorvos szavaiból, hogy ők sem teljesen értik, hogy az elosztás logikája milyen elvek mentén zajlik”.

Egy másik, neve elhallgatását kérő budapesti háziorvos pedig arra panaszkodott, hogy

a készlethiány miatt az előjegyzések kezdetén még csak a fiatalokat kellett elutasítaniuk, de most már a jelentkező krónikus betegeket sem tudják beoltani.

A kormány, illetve az operatív törzs mégis azt mondja, jut mindenkinek oltás, melynek biztosítása folyamatos. Gulyás Gergely szerint pedig ha szükség van rá, akkor nemcsak beszerezni, hanem gyártani is lehet. Ahogy a HVG hetilap cikke korábban megjegyezte, joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért nem rendelt többet az oltóanyagból az NNK vagy a kormány. A vakcinagyártás átfutási ideje fél-háromnegyed év, egy mostani megrendelés tehát már csak a következő oltási szezonra szólhat. Márciusban – ekkor kezdi a Fluart gyártani a vakcinát – még lehetett volna nagyobb mennyiséget rendelni, ez mégsem történt meg. Ráadásul külföldről sem olyan egyszerű már beszerezni, egész Európában tonnaszámra fogynak a vakcinák, ezért az uniós tagállamok egymással versenyezve próbálnak maguknak új készleteket szerezni.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint egyébként az sem újdonság, hogy meghatározzák a kockázati csoportokat – utaltak arra körlevélre melyben arról tájékoztatták az orvosokat, hogy kiket kell elsőként beoltani. Müller Cecília országos tiszti főorvos egyébként arra is figyelmeztetett, hogy senki nem késett le semmiről, az influenzajárvány általában január végén érkezik meg Magyarországra, és még ha az oltás védelmi mechanizmusához szükséges két hetet is beleszámoljuk, akkor is bőven van még idő, hogy beadassuk magunknak.

Ahova még meg sem érkezett

Még nehezebb helyzetben vannak a házi gyermekorvosok, hozzájuk ugyanis még nem érkezett meg az oltóanyag, bár a kormány ígérete szerint ezekben a napokban indítják útnak a szállítmányt, amely a jövő héten a rendelőkben lehet. Arról azonban az általunk megkérdezett gyermekorvosoknak fogalmuk sincs, hogy mennyit fognak kapni, ezt ugyanis még a felelős kerületi hivatalok sem tudják.

A gyermekek oltása azért is különleges, mert 3 év alatt csak a Sanofi által gyártott Vaxigrip Tetra elnevezésű, négykomponensű oltóanyagot kaphatják meg. Ez a 3Fluart ellenében nem három, hanem négy vírustörzs ellen nyújt védelmet, és mellékhatásai is gyengébbek. A Vaxigripet eddig bárki megvehette a patikákban, de idén a kormány felvásárolta a teljes készletet, és ezt is ingyenessé tette.

Egy neve elhallgatását kérő gyermekorvos lapunknak azt mondta, mivel jelen pillanatban még nem érkezett meg a Vaxigrip, egyelőre azokat sem tudják beoltani, akiket lehetne. 3Fluartból egyébként ezek a rendelők is kaptak orvosonként 100-100 darabot, azonban eddig még kevesen kértek belőle: forrásunk elmondása szerint ő még csak 25 gyereket oltott be idén, azonban nyolc olyan szülővel is beszélt, aki három éven aluli gyermekét akarta beoltatni, erre viszont nincs lehetősége, amíg nem érkezik meg a készlet.

Póta György, a Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesületének elnöke a hvg.hu-nak megerősítette, hogy már megérkezett hozzájuk az értesítés, hogy a következő napokban kiszállítják a vakcinát, de a darabszámot ők sem tudják, a körlevél erről nem tartalmaz információkat.

Póta szerint a krónikus alapbetegségben szenvedő, 3 évnél fiatalabb gyermekek most is – mint mindig – biztosan meg fogják kapni az oltást. Viszont nagyon sok egészséges, közösségbe járó gyermek is van, akiknek a járványügyi helyzet miatt javasolt lenne az oltás beadása, nekik jelenleg nincs megfelelő mennyiségű oltóanyag Magyarországon – tette hozzá.