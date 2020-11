Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora jól van, és otthonról dolgozik. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora jól van, és otthonról dolgozik. ","id":"20201116_Karantenba_kerult_Merkely_Bela","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8aab02-d9f5-4c2a-b15c-b4e7b3b84011","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Karantenba_kerult_Merkely_Bela","timestamp":"2020. november. 16. 12:38","title":"Karanténba került Merkely Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2420df55-ffa6-4f4b-82b4-de3c013776fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német értelmiség lapja azt tanácsolja Brüsszelnek, hogy valahogy kászálódjon ki a magyar és lengyel vétó nyomán előállt helyzetből, mert az igen súlyos következményeket vonhat maga után.","shortLead":"A német értelmiség lapja azt tanácsolja Brüsszelnek, hogy valahogy kászálódjon ki a magyar és lengyel vétó nyomán...","id":"20201118_Die_Zeit_Az_EU_ne_erobol_oldja_meg_a_vetoviszalyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2420df55-ffa6-4f4b-82b4-de3c013776fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c95ccb-0bf8-40e9-adc3-c5cbaf4d1840","keywords":null,"link":"/360/20201118_Die_Zeit_Az_EU_ne_erobol_oldja_meg_a_vetoviszalyt","timestamp":"2020. november. 18. 07:46","title":"Die Zeit: Az EU ne erőből oldja meg a vétóviszályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbb7ad7-2e8a-4d33-b8e3-494fc58cc6f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kéttonnás autó után például 2000 euró (717 ezer forint) pluszadót kell majd fizetni. ","shortLead":"Egy kéttonnás autó után például 2000 euró (717 ezer forint) pluszadót kell majd fizetni. ","id":"20201116_Komoly_birsagok_a_nehez_autokra_a_franciak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efbb7ad7-2e8a-4d33-b8e3-494fc58cc6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9b3142-559c-40da-90e6-e234fd59b6ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_Komoly_birsagok_a_nehez_autokra_a_franciak","timestamp":"2020. november. 16. 18:09","title":"Extra adóval büntetik a nehéz autókat a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év eleje óta teszteli a Twitter a Fleets nevű funkcióját, ami lehetővé teszi, hogy egy megosztott bejegyzés 24 óra után automatikusan törlődjön. Most mindenki számára elérhetővé tették az újdonságot.","shortLead":"Az év eleje óta teszteli a Twitter a Fleets nevű funkcióját, ami lehetővé teszi, hogy egy megosztott bejegyzés 24 óra...","id":"20201117_twitter_fleets_twitter_bejegyzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbeb9b3-528b-4baa-9afb-cbcf54b72d3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_twitter_fleets_twitter_bejegyzes","timestamp":"2020. november. 17. 20:03","title":"A Twitter is lemásolta a Snapchat funkcióját, jönnek az önmegsemmisítő bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter szerint a helyzet javulni fog a következő néhány hónapban.","shortLead":"Az iráni külügyminiszter szerint a helyzet javulni fog a következő néhány hónapban.","id":"20201118_iran_visszaterne_az_atomalkuhoz_biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1d0acb-a5bd-4107-aeac-329f986c96a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_iran_visszaterne_az_atomalkuhoz_biden","timestamp":"2020. november. 18. 06:19","title":"Visszatérne az atomalkuhoz Irán, ha Biden feloldja Trump szankcióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b","c_author":"Michelin","category":"brandcontent","description":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk álló télen a járvány elleni védekezés szempontjából is lényeges lesz, tudunk-e majd autóba ülni. ","shortLead":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk...","id":"20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b9bff-84a2-49a9-89fb-9fd112575544","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","timestamp":"2020. november. 17. 19:30","title":"5+1 tipp, amivel felkészítheti autóját a télre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Januárban és júliusban is elfogták a megvádolt férfit. Az ügyészség fegyházba zárná, ha nem ismeri be bűnösségét.","shortLead":"Januárban és júliusban is elfogták a megvádolt férfit. 