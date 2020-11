Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20e997b8-47ed-44f1-9778-307550918e7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump kicsit csökkentette a georgiai hátrányát, de ez nem oszt, nem szoroz.\r

","shortLead":"Donald Trump kicsit csökkentette a georgiai hátrányát, de ez nem oszt, nem szoroz.\r

","id":"20201117_usa_valasztas_szavazat_georgia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20e997b8-47ed-44f1-9778-307550918e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e5f49a-6e56-4fce-b6d8-108d3ef7647f","keywords":null,"link":"/vilag/20201117_usa_valasztas_szavazat_georgia","timestamp":"2020. november. 17. 08:50","title":"Találtak még 2600 szavazatot az amerikai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c79fc68-c437-40da-9b3d-bbbff883e2ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórházakon ez viszont még egyelőre nem látszik.","shortLead":"A kórházakon ez viszont még egyelőre nem látszik.","id":"20201116_spanyolorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c79fc68-c437-40da-9b3d-bbbff883e2ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1a4965-1fe9-4fda-8673-9eb3a891b134","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_spanyolorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 16. 21:40","title":"Lassul a fertőzés Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb88c2b-3b47-45a5-a485-5b9aba0f3df0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha még nem volna elég mindaz, amit a koronavírus-járvány eddig okozott, a Princeton-i Egyetem kutatói szerint már a közeljövőben is eddiginél pusztítóbb influenza- és RSV-járványok várhatók.","shortLead":"Ha még nem volna elég mindaz, amit a koronavírus-járvány eddig okozott, a Princeton-i Egyetem kutatói szerint már...","id":"20201117_koronavirus_jarvany_utan_influenza_rsv_jarvanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adb88c2b-3b47-45a5-a485-5b9aba0f3df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d470fb3d-ec1e-4a9b-a7ba-53f21c1e8881","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_koronavirus_jarvany_utan_influenza_rsv_jarvanyok","timestamp":"2020. november. 17. 09:03","title":"Víruskutatók: még nagyobb légúti járványok követhetik a koronavírus-pandémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég szerint az oltásnak nincsenek súlyos mellékhatásai.","shortLead":"A cég szerint az oltásnak nincsenek súlyos mellékhatásai.","id":"20201118_pfizer_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e006f0c-4534-4c67-81a5-ab7dfe202cc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_pfizer_vakcina","timestamp":"2020. november. 18. 14:04","title":"Pfizer: 95 százalékos hatékonyságú a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29f3c41-f51e-4a70-a4da-0d95a5ca95df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A győri mintát vennék alapul, csak bizonyos idősávban lenne díjmentes a parkolás.","shortLead":"A győri mintát vennék alapul, csak bizonyos idősávban lenne díjmentes a parkolás.","id":"20201117_fizetos_parkolas_xiii_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c29f3c41-f51e-4a70-a4da-0d95a5ca95df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351b7c3d-039b-4e88-8363-272c861ff706","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_fizetos_parkolas_xiii_kerulet","timestamp":"2020. november. 17. 18:54","title":"Újra fizetős lehet a parkolás a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nem és az életkor sem befolyásolja, hogy a maszkban végzett testmozgásban élettani hatásait.","shortLead":"A nem és az életkor sem befolyásolja, hogy a maszkban végzett testmozgásban élettani hatásait.","id":"20201117_Maszk_testmozgas_tudo_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a7ba72-6c7a-49b2-a829-89d21f446384","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_Maszk_testmozgas_tudo_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 19:40","title":"A maszk testmozgás közben sem gyengíti a tüdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyok a különbségek: egy új kutatás arra világít rá, hogy az emberek csupán 4 százaléka repül egyáltalán külföldre, a legnagyobb kibocsátók viszont annál többet. ","shortLead":"Nagyok a különbségek: egy új kutatás arra világít rá, hogy az emberek csupán 4 százaléka repül egyáltalán külföldre...","id":"20201118_Az_emberek_1_szazaleka_felelos_a_repules_altal_okozott_kibocsatas_tobb_mint_feleert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b3ad00-1bbb-4ce6-b0d6-0bd71643a37f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201118_Az_emberek_1_szazaleka_felelos_a_repules_altal_okozott_kibocsatas_tobb_mint_feleert","timestamp":"2020. november. 18. 10:56","title":"Az emberek csupán 1 százaléka felelős a repülés által okozott kibocsátás több mint feléért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármennyire jók is az iPhone-ok, a fényképezési képességben jó néhány csúcsmobil felülmúlja őket. Az Apple az iPhone Próval próbál javítani ezen a területen, és úgy tűnik, sikeresen.","shortLead":"Bármennyire jók is az iPhone-ok, a fényképezési képességben jó néhány csúcsmobil felülmúlja őket. Az Apple az iPhone...","id":"20201118_apple_iphone_12_pro_kameraja_fotozasi_videozasi_kepessegek_tesztelese_dxomark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f98d77-2539-40c7-bf9a-3dccb8907404","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_apple_iphone_12_pro_kameraja_fotozasi_videozasi_kepessegek_tesztelese_dxomark","timestamp":"2020. november. 18. 11:03","title":"Milyen jól fényképez az iPhone 12 Pro? Íme a független tesztlabor véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]