[{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy új kormányrendelet felmenti őket a kötelezettség alól.","shortLead":"Egy új kormányrendelet felmenti őket a kötelezettség alól.","id":"20201119_koronavirus_autizmus_fogyatekkal_elok_maszkviseles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5635e018-ee00-4217-9806-296804725d30","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_autizmus_fogyatekkal_elok_maszkviseles","timestamp":"2020. november. 19. 15:13","title":"Nem kell maszkot viselniük az autistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple 2021. január 1-jei hatállyal módosítja az alkalmazásfejlesztőkkel kötött szerződését, amelynek értelmében sokan lesznek, akiknek 30 helyett csak 15 százalékos jutalékot kell majd adniuk az Apple-nek az appok megvásárlása, valamint az alkalmazáson belüli vásárlások után.","shortLead":"Az Apple 2021. január 1-jei hatállyal módosítja az alkalmazásfejlesztőkkel kötött szerződését, amelynek értelmében...","id":"20201118_apple_app_store_alkalmazas_jutalek_app_fejleszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b564b8-e8c3-42cf-afcc-9262e3f80900","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_apple_app_store_alkalmazas_jutalek_app_fejleszto","timestamp":"2020. november. 18. 14:03","title":"Felezi a 30 százalékos \"adóját\" az Apple, 2021-től kevesebb jutalékot kér sok fejlesztőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Szeptember 15 óta nem találják azt a törzset, aminek elterjedésétől tartottak. A nyércekben kialakult mutációk miatt 17 millió állatnak el kellett pusztulnia csak Dániában.\r

","shortLead":"Szeptember 15 óta nem találják azt a törzset, aminek elterjedésétől tartottak. A nyércekben kialakult mutációk miatt 17...","id":"20201119_koronavirus_mutacio_nyerc_dania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9e9161-4d85-4a73-a10e-62ede0d1e3a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_koronavirus_mutacio_nyerc_dania","timestamp":"2020. november. 19. 18:21","title":"A dánok szerint kihalt a nyércekben mutálódott legveszélyesebb mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormányzati cél egyértelmű, lehetővé akarják tenni, hogy a közpénz igényük szerint elveszítse közpénz jellegét – méghozzá a bírói gyakorlatban is. Kérdéses azonban, hogy a mostani alkotmánymódosítás ehhez elég lesz-e.","shortLead":"A kormányzati cél egyértelmű, lehetővé akarják tenni, hogy a közpénz igényük szerint elveszítse közpénz jellegét –...","id":"20201119_Varga_Judit_valamit_benezett_igy_hatastalan_lehet_a_kozpenzkodosites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111a4b20-7227-4dde-b7b1-250fecbe0426","keywords":null,"link":"/360/20201119_Varga_Judit_valamit_benezett_igy_hatastalan_lehet_a_kozpenzkodosites","timestamp":"2020. november. 19. 09:30","title":"Varga Judit valamit benézett, így hatástalan lehet a közpénz-ködösítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7beaaeed-b9af-411e-b20b-e36e868259c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2017 végén derült ki, hogy az Apple szándékosan lassítja a régebbi iPhone-okat, erről pedig nem szól a felhasználóknak. Emiatt márciusban már kártérítésre kötelezték a céget, most pedig újra így döntött egy amerikai bíróság.","shortLead":"Még 2017 végén derült ki, hogy az Apple szándékosan lassítja a régebbi iPhone-okat, erről pedig nem szól...","id":"20201119_apple_iphone_lassitasa_akkumulator_batterygate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7beaaeed-b9af-411e-b20b-e36e868259c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3515502e-80d4-4857-bba3-27f952e0b767","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_apple_iphone_lassitasa_akkumulator_batterygate","timestamp":"2020. november. 19. 08:33","title":"Aprópénz az Apple-nek az új kártérítés, amit az iPhone-ok lassítása miatt kell kifizetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Soha nem látott hévvel esett neki a magyar kormány az Európai Unió vezetőinek, miután kiderült: nem tudja elkerülni, hogy az uniós pénzek kifizetését a jogállamisági feltételekhez kössék. Varga Judit kiéheztetésről beszélt a héten, Orbán a migránskártyát húzta elő, és mindenki a magyar vétót emlegeti. De miről beszélnek és kinek van igaza? Az EUrologus rendet vág a nyilatkozatháborúban a csütörtöki EU-csúcs előtt.","shortLead":"Soha nem látott hévvel esett neki a magyar kormány az Európai Unió vezetőinek, miután kiderült: nem tudja elkerülni...","id":"20201119_QA_MFF_europai_unio_eu_koltsegvetes_jogallamisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32191fa-f31c-4bc4-ba67-28fa49fd52a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_QA_MFF_europai_unio_eu_koltsegvetes_jogallamisag","timestamp":"2020. november. 19. 06:30","title":"Elmagyarázzuk, hol tart most az Orbán–EU-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6498bfd-55fe-4fbe-924d-8f6580dec9b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A \"Minden élet számít\" névre hallgató kampány az intézkedésekre hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A \"Minden élet számít\" névre hallgató kampány az intézkedésekre hívja fel a figyelmet.","id":"20201118_tajekoztato_kampany_minden_elet_szamit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6498bfd-55fe-4fbe-924d-8f6580dec9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5e9e03-9593-4252-a042-741b9b85f9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_tajekoztato_kampany_minden_elet_szamit","timestamp":"2020. november. 18. 16:24","title":"Kormányzati tájékoztató indul Orbán napok óta ismételgetett mondatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41c768f-675f-426f-947a-eb983e67ae34","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Ha egyetlen múzeumba gyűjtenénk össze a világ elveszett műalkotásait, nagyobb intézmény jönne létre, mint az összes létező múzeum együttvéve. De ki az, aki megvesz egy lopott Picassót vagy Van Goghot? Hogy lehet megtalálni ezeket a festményeket? Interjúnk dr. Noah Charney művészettörténésszel, aki az Eltűnt Remekművek című virtuális kiállítás kurátoraként segített összegyűjteni a legszebb ellopott képet, köztük egy magyar remekművet is.\r

","shortLead":"Ha egyetlen múzeumba gyűjtenénk össze a világ elveszett műalkotásait, nagyobb intézmény jönne létre, mint az összes...","id":"samsungbch_20201118_eltunt_festmenyek_Noah_Charney_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e41c768f-675f-426f-947a-eb983e67ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72db1f5c-a3df-4dd7-8264-1d322ab00c60","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20201118_eltunt_festmenyek_Noah_Charney_interju","timestamp":"2020. november. 18. 07:30","title":"Ki az, aki megvesz egy lopott Picassót? – Interjú Noah Charney-val, az eltűnt remekművek szakértőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]