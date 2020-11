Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e6c2bfc-e2a8-41c5-9794-b18b94fd3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az augusztusban megígért pénzt két részletben kaphatják meg, decemberben és februárban.","shortLead":"Az augusztusban megígért pénzt két részletben kaphatják meg, decemberben és februárban.","id":"20201120_oktatas_pedagogusok_tamogatasa_brutto_500_ezer_kasler_miklos_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6c2bfc-e2a8-41c5-9794-b18b94fd3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4177dad-39e2-4b33-8171-1919ccf34f06","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_oktatas_pedagogusok_tamogatasa_brutto_500_ezer_kasler_miklos_emmi","timestamp":"2020. november. 20. 12:04","title":"Még várnak Kásler ajándék félmilliójára a hátrányos települések tanárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Történelmi szagokat gyűjt egy nemzetközi kutatócsoport. Az illattárba a 16. századtól a 20. század elejéig gyűjtik az aromákat.","shortLead":"Történelmi szagokat gyűjt egy nemzetközi kutatócsoport. Az illattárba a 16. századtól a 20. század elejéig gyűjtik...","id":"20201118_Illat_szag_enciklopedia_kutatocsoport_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b121df2-c363-479e-9d85-05d760e60b83","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Illat_szag_enciklopedia_kutatocsoport_kutatas","timestamp":"2020. november. 18. 13:30","title":"Milyen szaga volt a régi Európának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7c02e6-0e13-4258-a37d-dd3d7595ba99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján kiderült, hogy az ország nyugati megyéiben a legmagasabb a fertőzöttek száma, a múlt hét adatai szerint Fejérben és Zalában csökkenést tapasztaltak. Tisztázták azt a kérdést is, hogy hány ember sétáltathat egy kutyát este nyolc után.","shortLead":"Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján kiderült, hogy az ország nyugati megyéiben a legmagasabb a fertőzöttek száma...","id":"20201118_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7c02e6-0e13-4258-a37d-dd3d7595ba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ca5b75-70aa-4efb-87c4-429f65c005da","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 18. 12:58","title":"Müller: Már a települések 88 százalékán jelen van a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7fd444-bb4e-416d-bbe8-92d4feecb748","c_author":"HVG","category":"360","description":"A milliárdos több más cégének is ez az épület a székhelye.","shortLead":"A milliárdos több más cégének is ez az épület a székhelye.","id":"202047_status_palace_palota_dukal_meszarosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af7fd444-bb4e-416d-bbe8-92d4feecb748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107a757c-1ec3-4ced-bb82-7be261e6e7b7","keywords":null,"link":"/360/202047_status_palace_palota_dukal_meszarosnak","timestamp":"2020. november. 19. 12:00","title":"A Mészáros-birodalom új palotacége is Mészáros palotájába költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A térkép a címe szerint településenkénti bontásban mutatná be a fertőzöttséget, illetve a koronavírusosak életkori megoszlását is ábrázolja.","shortLead":"A térkép a címe szerint településenkénti bontásban mutatná be a fertőzöttséget, illetve a koronavírusosak életkori...","id":"20201119_operativ_torzs_uj_terkepe_fertozottseg_telepulesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4945d99d-9202-4a5e-b48b-0022f108188c","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_operativ_torzs_uj_terkepe_fertozottseg_telepulesek","timestamp":"2020. november. 19. 07:58","title":"Új fertőzöttségi térképet közölt az operatív törzs, de ettől nem lesz senki okosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba431b8-0c53-465e-9a83-59616eaf5eed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A távol-keleti autót első sorban taxinak szánják. ","shortLead":"A távol-keleti autót első sorban taxinak szánják. ","id":"20201118_Megjott_a_Volkswagen_ID3_kinai_klonja_a_D1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ba431b8-0c53-465e-9a83-59616eaf5eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d836d3b-8818-4b31-b876-f677227c32a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Megjott_a_Volkswagen_ID3_kinai_klonja_a_D1","timestamp":"2020. november. 18. 16:07","title":"Megjött a Volkswagen ID.3-ra feltűnően hasonlító kínai klón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d624fe56-f511-42da-8e77-1b09738ec69b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvos a hatóságok szerint megsértette a titoktartást, és félrevezető információval szolgált.","shortLead":"Az orvos a hatóságok szerint megsértette a titoktartást, és félrevezető információval szolgált.","id":"20201119_Orizetbe_vettek_az_agyonvert_feherorosz_muvesz_allapotarol_szivarogtato_orvost_es_egy_ujsagirot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d624fe56-f511-42da-8e77-1b09738ec69b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e7799e-b3ec-464e-8134-e9d415f98f3c","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_Orizetbe_vettek_az_agyonvert_feherorosz_muvesz_allapotarol_szivarogtato_orvost_es_egy_ujsagirot","timestamp":"2020. november. 19. 21:04","title":"Őrizetbe vették az agyonvert fehérorosz művész állapotáról szivárogtató orvost és egy újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015c13f0-2b3a-4083-95b9-f230bd48706d","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"II. János Pál bűnös, ahogy az egyház is. Kár volt makulátlannak látszani ilyen áron. Vélemény. ","shortLead":"II. János Pál bűnös, ahogy az egyház is. Kár volt makulátlannak látszani ilyen áron. Vélemény. ","id":"20201118_Lukacsi_Katalin_Ures","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=015c13f0-2b3a-4083-95b9-f230bd48706d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c73790d-8c72-4cda-8aca-8dacaba95f80","keywords":null,"link":"/360/20201118_Lukacsi_Katalin_Ures","timestamp":"2020. november. 18. 14:00","title":"Lukácsi Katalin: Üres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]