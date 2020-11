Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f60ca771-778b-46a8-9814-51b855b8c9d9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magyarországon először Debrecenben lehet majd időalapú jegyet is vásárolni közösségi közlekedésben.","shortLead":"Magyarországon először Debrecenben lehet majd időalapú jegyet is vásárolni közösségi közlekedésben.","id":"20201118_Jon_az_idoalapu_menetjegy_400_forintert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f60ca771-778b-46a8-9814-51b855b8c9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0235717-ab66-4b10-948d-fc058e4fa6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Jon_az_idoalapu_menetjegy_400_forintert","timestamp":"2020. november. 18. 17:13","title":"Jön az első időalapú menetjegy az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3139eb35-3008-4231-b68a-b3301f3d0ae7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány országszerte erősödik, túlfeszíti az egészségügyi rendszer kapacitásait. Van olyan kórház, ahol még a garázst is kórteremmé alakították át.\r

\r

","shortLead":"A járvány országszerte erősödik, túlfeszíti az egészségügyi rendszer kapacitásait. Van olyan kórház, ahol még a garázst...","id":"20201119_usanavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3139eb35-3008-4231-b68a-b3301f3d0ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e46e693-4df5-4d0c-9c4a-85bb12f2c2dd","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_usanavirus","timestamp":"2020. november. 19. 05:21","title":"Május óta nem volt annyi halott az USA-ban, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Tudományegyetem volt kancellárját Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere javaslatára nevezte ki a kormányfő.\r

\r

","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem volt kancellárját Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere javaslatára nevezte ki...","id":"20201119_Jenei_Zoltan_lett_az_orszagos_korhazfoigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f1cc87-6cba-4475-b559-b77604806023","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_Jenei_Zoltan_lett_az_orszagos_korhazfoigazgato","timestamp":"2020. november. 19. 07:32","title":"Jenei Zoltán lett az országos kórház-főigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újra lecsapott az NMHH keze.","shortLead":"Újra lecsapott az NMHH keze.","id":"20201118_nmhh_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c28fb0a-0e00-4fcf-abea-081431aaa172","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_nmhh_birsag","timestamp":"2020. november. 18. 19:28","title":"Bírságolt a Médiahatóság: túl korai véres film, reklám vallási műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6d7403-103b-4b82-89f9-f5928f5343e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az agyhullámokat monitorozó, viselhető elektroenkefalográfot (EEG) fejlesztettek ki izraeli kutatók, amelynek mért jeleit a mesterséges intelligencia elemzi, és szól, ha közeledik a baj.","shortLead":"Az agyhullámokat monitorozó, viselhető elektroenkefalográfot (EEG) fejlesztettek ki izraeli kutatók, amelynek mért...","id":"20201120_epilepszias_roham_viselheto_eeg_mesterseges_intelligencia_epiness","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f6d7403-103b-4b82-89f9-f5928f5343e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5271c1-a6d4-4eef-8cb4-c6dfc0a8d40c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_epilepszias_roham_viselheto_eeg_mesterseges_intelligencia_epiness","timestamp":"2020. november. 20. 10:03","title":"Már egy órával előre jelzi az epilepsziás rohamot egy új kütyü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6c4302-a383-4127-9b3d-ca3740019a3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szupererős szívómotor, alacsony tömeg, hátsókerék-hajtás. Röviden ez az új Huracán STO receptje.","shortLead":"Szupererős szívómotor, alacsony tömeg, hátsókerék-hajtás. Röviden ez az új Huracán STO receptje.","id":"20201119_a_lamborghini_a_kozutakra_szabaditja_kokemeny_versenyautojat_huracan_sto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d6c4302-a383-4127-9b3d-ca3740019a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316e3b2a-bbac-4a82-b9cb-bee67768b169","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_a_lamborghini_a_kozutakra_szabaditja_kokemeny_versenyautojat_huracan_sto","timestamp":"2020. november. 19. 07:59","title":"A Lamborghini a közutakra szabadítja kőkemény versenyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megugrott a halottak száma az USA-ban, újra győzött a fociválogatott, sok helyen marad a sűrű köd. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megugrott a halottak száma az USA-ban, újra győzött a fociválogatott, sok helyen marad a sűrű köd. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20201119_Radar360_Az_Europai_Parlament_nem_enged_a_jogallambol_a_magyar_Parlamentben_ejszakaig_gendereztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4ca4ab-2cca-4580-8a47-c7d791ea2e30","keywords":null,"link":"/360/20201119_Radar360_Az_Europai_Parlament_nem_enged_a_jogallambol_a_magyar_Parlamentben_ejszakaig_gendereztek","timestamp":"2020. november. 19. 08:00","title":"Radar360: Az Európai Parlament nem enged a jogállamból, itthon éjszakáig gendereztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Karácsony előtt ismét le akarják szűrni a lakosságot, de várhatóan nem ez lesz az utolsó ilyen akció Szlovákiában.","shortLead":"Karácsony előtt ismét le akarják szűrni a lakosságot, de várhatóan nem ez lesz az utolsó ilyen akció Szlovákiában.","id":"20201119_orszagos_teszteles_szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409114ea-b919-4e60-b093-7ea82c593e84","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_orszagos_teszteles_szlovakia","timestamp":"2020. november. 19. 15:42","title":"Újabb országos tesztelést tartanak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]