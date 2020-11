Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0d2ac9d-f361-430e-b756-54525238c5c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legtöbben elektromos és elektronikai készülékek, mobiltelefonok és laptopok javítására használják fel a támogatást.","shortLead":"A legtöbben elektromos és elektronikai készülékek, mobiltelefonok és laptopok javítására használják fel a támogatást.","id":"20201119_Bevalt_Becsben_a_javitasi_kupon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0d2ac9d-f361-430e-b756-54525238c5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d16017-b644-4c42-803c-11ef7b81623c","keywords":null,"link":"/zhvg/20201119_Bevalt_Becsben_a_javitasi_kupon","timestamp":"2020. november. 19. 17:47","title":"Bejött a bécsieknek a javítási kupon, már 100 tonna szén-dioxid kibocsátását spórolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f9b302-9a2a-4522-bb4a-d6793c887a36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor Magyarország minden előfizetője számára ingyenesen elérhetővé teszi az otthontanuláshoz szükséges legfőbb weboldalakat.","shortLead":"A Telenor Magyarország minden előfizetője számára ingyenesen elérhetővé teszi az otthontanuláshoz szükséges legfőbb...","id":"20201120_telenor_oktatasi_oldalak_ingyenes_adatforgalom_hipersuli_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19f9b302-9a2a-4522-bb4a-d6793c887a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9635174-43cd-449f-8735-1a80db12c38e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_telenor_oktatasi_oldalak_ingyenes_adatforgalom_hipersuli_lista","timestamp":"2020. november. 20. 14:13","title":"Ingyenessé teszi 21 weboldal elérését a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt gondolta a férfiról, hogy meleg, búzavirágnak nevezte. Az erről készült hangfelvétel kiszivárgott a sajtóba.","shortLead":"Azt gondolta a férfiról, hogy meleg, búzavirágnak nevezte. Az erről készült hangfelvétel kiszivárgott a sajtóba.","id":"20201119_budakalasz_jegyzo_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8242530c-2a41-4758-a074-67546065c5b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_budakalasz_jegyzo_lemondas","timestamp":"2020. november. 19. 18:13","title":"Felajánlotta lemondását a budakalászi jegyző, aki búzavirágnak nevezett egy melegnek hitt pályázót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Néppárt nem mond le a jogállamisági mechanizmusról.","shortLead":"Az Európai Néppárt nem mond le a jogállamisági mechanizmusról.","id":"20201120_epp_veto_kormany_jogallamisag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d596cd-b0f8-4125-a543-47f0e7e94add","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_epp_veto_kormany_jogallamisag","timestamp":"2020. november. 20. 19:47","title":"Néppárt: Arra számítunk, hogy meggyőzzük a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a414ab-de5d-4fdf-aede-4e42b3180679","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Az amerikai szövetségi repülésügyi hatóság bejelentette, az USA-ban ismét repülhetnek a Boeing 737 MAX gépek. A chicagói központú cég büszkeségének számító MAX-okat az után parancsolták világszerte földre, hogy két balesetben 346 ember vesztette életét. A fő kérdés az maradt, hogy a Covid–19-járvány miatti válság idején ki akar még MAX-ot venni, illetve hogy az utasoknak lesz-e kifogása az ilyen gépekkel szemben.","shortLead":"Az amerikai szövetségi repülésügyi hatóság bejelentette, az USA-ban ismét repülhetnek a Boeing 737 MAX gépek...","id":"20201119_Ujra_repulhetnek_a_Boeing_737_MAXok_de_lesz_hova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5a414ab-de5d-4fdf-aede-4e42b3180679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0362b0-29eb-4275-85b9-692a1fb961ae","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Ujra_repulhetnek_a_Boeing_737_MAXok_de_lesz_hova","timestamp":"2020. november. 19. 17:55","title":"Újra repülhetnek a Boeing 737 MAX-ok, de fő kérdés, hogy lesz-e hova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5df393-0cea-46f2-a4de-0c02738e6b6c","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"„Nagyon erős elitképzésünk van, középfokon és a felsőoktatásban is, a nagy átlag azonban rosszabb állapotban van, mint azt gondoljuk” – állítja Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, az Oktatási Hivatal korábbi elnöke. A vele készült interjút a HVG Rangsor – Diploma 2021 című most megjelenő kiadvány közölte.","shortLead":"„Nagyon erős elitképzésünk van, középfokon és a felsőoktatásban is, a nagy átlag azonban rosszabb állapotban van, mint...","id":"20201120_oktatas_Gloviczki_Zoltan_felsooktatas_felveteli_pedagogus_hvg_rangsor_diploma_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed5df393-0cea-46f2-a4de-0c02738e6b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5335dc49-247b-45ba-ae9f-c64b3058002e","keywords":null,"link":"/360/20201120_oktatas_Gloviczki_Zoltan_felsooktatas_felveteli_pedagogus_hvg_rangsor_diploma_2021","timestamp":"2020. november. 20. 06:30","title":"Gloviczki Zoltán: Kemény átalakítás kéne az oktatásban, de én se nagyon merném megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh kormány eredetileg 30 napos hosszabbítást kért, de végül kevesebbet kapott az egész napos parlamenti vita után. Így is épphogy csak átment a foghíjas cseh alsóházon a javaslat.\r

\r

","shortLead":"A cseh kormány eredetileg 30 napos hosszabbítást kért, de végül kevesebbet kapott az egész napos parlamenti vita után...","id":"20201119_koronavirus_csehorszag_szuksegallapot_meghosszabbitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb703b7-43f8-4b39-9b72-d855603fd198","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_koronavirus_csehorszag_szuksegallapot_meghosszabbitasa","timestamp":"2020. november. 19. 20:20","title":"A kommunisták segítségével hosszabbíttatta meg a szükségállapotot a cseh kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2000-rel több új fertőzöttről számolt be a belügyminiszter az operatív törzs ülésén, mint amennyi a hivatalos statisztikában szerepel. Orbánnak a szeme sem rebbent.","shortLead":"2000-rel több új fertőzöttről számolt be a belügyminiszter az operatív törzs ülésén, mint amennyi a hivatalos...","id":"20201120_Pinter_Sandor_talalt_2000_fertozottet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd118577-edab-4dbd-a250-188fb65d0bdd","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Pinter_Sandor_talalt_2000_fertozottet","timestamp":"2020. november. 20. 13:01","title":"Pintér Sándor 2000-rel több fertőzöttet mondott be Orbán előtt az operatív törzs ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]