[{"available":true,"c_guid":"d59a2c49-27e0-4a51-82b1-5068c9abafae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami kevesebb, mint előző nap. 604-en vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","shortLead":"Összesen 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami kevesebb, mint előző nap. 604-en vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","id":"20201120_koronavirus_napi_kormanyzati_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d59a2c49-27e0-4a51-82b1-5068c9abafae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa60ba53-8c52-4c7d-8f30-995bced15def","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_napi_kormanyzati_adatok","timestamp":"2020. november. 20. 09:11","title":"96 ember hunyt el a koronavírus miatt, 4440 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780ea999-eab7-4925-917f-8005f9be4dbf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 91. évében, péntek hajnalban meghalt Konok Tamás, a nemzet művésze, Kossuth-díjas festő- és szobrászművész – közölte a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia pénteken az MTI-vel.","shortLead":"Életének 91. évében, péntek hajnalban meghalt Konok Tamás, a nemzet művésze, Kossuth-díjas festő- és szobrászművész –...","id":"20201120_Meghalt_Konok_Tamas_kepzomuvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=780ea999-eab7-4925-917f-8005f9be4dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8add80a8-a86b-4be0-8aca-b3b30e368cea","keywords":null,"link":"/kultura/20201120_Meghalt_Konok_Tamas_kepzomuvesz","timestamp":"2020. november. 20. 13:06","title":"Meghalt Konok Tamás képzőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f9b302-9a2a-4522-bb4a-d6793c887a36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor Magyarország minden előfizetője számára ingyenesen elérhetővé teszi az otthontanuláshoz szükséges legfőbb weboldalakat.","shortLead":"A Telenor Magyarország minden előfizetője számára ingyenesen elérhetővé teszi az otthontanuláshoz szükséges legfőbb...","id":"20201120_telenor_oktatasi_oldalak_ingyenes_adatforgalom_hipersuli_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19f9b302-9a2a-4522-bb4a-d6793c887a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9635174-43cd-449f-8735-1a80db12c38e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_telenor_oktatasi_oldalak_ingyenes_adatforgalom_hipersuli_lista","timestamp":"2020. november. 20. 14:13","title":"Ingyenessé teszi 21 weboldal elérését a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe3256-8f64-4eb6-be15-35422a4445a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom kínálatában mostantól elérhetők az új generációs, Wi-Fi 6 szabványt támogató eszközök, melyek gyorsabb, stabilabb netkapcsolatot biztosítanak – közölte a szolgáltató.","shortLead":"A Magyar Telekom kínálatában mostantól elérhetők az új generációs, Wi-Fi 6 szabványt támogató eszközök, melyek...","id":"20201119_magyar_telekom_wifi_6_router_mesh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe3256-8f64-4eb6-be15-35422a4445a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e932d4e-c1e5-44d1-a8fa-1ae521b90fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_magyar_telekom_wifi_6_router_mesh","timestamp":"2020. november. 19. 11:33","title":"Gyorsabb lesz otthon a wifi: új eszközöket vezetett be a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636abe4a-a086-4beb-83d0-efd346d5c453","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan tettek virtuális túrákat az elmúlt öt évben a Google Expeditions termékével. A keresőóriás azonban úgy döntött, jövő nyáron elküldi utolsó útjára ezt a termékét.","shortLead":"Sokan tettek virtuális túrákat az elmúlt öt évben a Google Expeditions termékével. A keresőóriás azonban úgy döntött...","id":"20201119_google_expeditions_vege_bezaras_2021_julius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=636abe4a-a086-4beb-83d0-efd346d5c453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8402ed1-0ebf-4fdb-be53-082dfe4a3682","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_google_expeditions_vege_bezaras_2021_julius","timestamp":"2020. november. 19. 18:03","title":"Ismét elbúcsúzhatunk egy Google-terméktől, de nem vész el, csak átalakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2878ca04-1ddb-48fe-9c4e-a999e4d679ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index volt főszerkesztője több ajánlatot kapott már, de csak volt munkatársaival tárgyal. Jelenleg jogi tanulmányokat folytat, a versenytilalom miatt január végéig nem is vállalhat munkát.","shortLead":"Az Index volt főszerkesztője több ajánlatot kapott már, de csak volt munkatársaival tárgyal. Jelenleg jogi...","id":"20201120_Dull_Szabolcs_Telex_Index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2878ca04-1ddb-48fe-9c4e-a999e4d679ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac5ddcf-fecc-4dc5-a232-4f8af8c86008","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Dull_Szabolcs_Telex_Index","timestamp":"2020. november. 20. 14:53","title":"Dull Szabolcs a Telexről: Áttárgyaljuk, hogyan tudnék bekapcsolódni a munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b59cfc-4688-410c-ad2b-8bb1f7c58e0f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az online filmfesztivál vasárnap estig tart, addig minden film elérhető még, a díjnyertes alkotásokat is megtekinthetik az érdeklődők. A fesztiválnak idén több, mint húszezer virtuális nézője volt, ami minden eddigi Verzió fesztivált és a szervezők várakozásait is felülmúlta. ","shortLead":"Az online filmfesztivál vasárnap estig tart, addig minden film elérhető még, a díjnyertes alkotásokat is megtekinthetik...","id":"20201120_Atadtak_a_17_Verzio_Filmfesztival_dijait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3b59cfc-4688-410c-ad2b-8bb1f7c58e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878b4ac1-561d-4d8e-a0cf-031c71ba2f62","keywords":null,"link":"/kultura/20201120_Atadtak_a_17_Verzio_Filmfesztival_dijait","timestamp":"2020. november. 20. 21:02","title":"Átadták a 17. Verzió Filmfesztivál díjait, mutatjuk a nyertes dokumentumfilmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok szerint.","shortLead":"A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok...","id":"20201120_koronavirus_halalozas_legfiatalabb_elhunyt_veseelegtelenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1063efff-0e85-42a3-9a53-d75ae3326321","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_halalozas_legfiatalabb_elhunyt_veseelegtelenseg","timestamp":"2020. november. 20. 11:30","title":"Koronavírus: 31 éves volt most a legfiatalabb elhunyt itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]