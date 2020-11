Szombathelyen a Markusovszky Kórház újonnan megnyitott COVID osztályán napok óta nincs meleg víz, se fűtés - írja a nyugat.hu a hét elején kapott információról.



"A kórházban a COVID osztályon napok óta nincs meleg víz, és ma már fűtés sem. Anyum bent van, és ez most már kiborító. Tüdőgyulladásos betegek vannak bent, nem tudnak fürödni, és most már szétfagynak" - idézi a lap egy bentfekvő családtagjait. A bejegyzés szerint ezt a részleget múlt hét végén nyitották meg a tüdőgyógyászat második emeletén. „Már mindenfelé próbáltunk segítséget kérni, de a kórházban csak ide-oda kapcsolgatják a telefont” - panaszolta a hozzátartozó.Hozzáteszik, hogy az olvasó édesanyja két napig a kabátján feküdt, mert nem volt párna, végül a családja vitt be neki egyet.

A kórház szerint azóta elhárították a problémát. „Kórházunk azonnal intézkedett a COVID részlegen felmerült műszaki probléma miatt, haladéktalanul kértük a külső szolgáltatót a hiba elhárítására. 2020. november 16-án a javítás megtörtént, azóta műszaki probléma nem volt” – írja válaszában dr. Káldy Zoltán orvosigazgató.

„A kórtermekben minden beteg részére biztosítva van az ágynemű, beleértve a párnát is. Ellátási hiány vagy panasz az elmúlt időszakban nem fordult elő” – tette hozzá.