[{"available":true,"c_guid":"a74d73fb-7117-4b14-b3bd-21c8295fa9b3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar bajnokcsapat Torinóba látogatott a 2020/2021-es Bajnokok Ligája negyedik játéknapján. A Juventus enyhe fölényben játszott, de a Ferencváros állta a sarat. Morata a hosszabbításban szerezte meg a győztes gólt.\r

","shortLead":"A magyar bajnokcsapat Torinóba látogatott a 2020/2021-es Bajnokok Ligája negyedik játéknapján. A Juventus enyhe...","id":"20201124_Juventus__Ferencvaros__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a74d73fb-7117-4b14-b3bd-21c8295fa9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e55bef9-6348-4e82-a465-f5946f162715","keywords":null,"link":"/sport/20201124_Juventus__Ferencvaros__ELO","timestamp":"2020. november. 24. 20:58","title":"Hajszálra volt a bravúrtól a Fradi a Juventus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA volt elnökének pártja, az Új Világ Néppárt is nehéz helyzetbe kerül, ha módosítják a választási törvényt.","shortLead":"Az MTA volt elnökének pártja, az Új Világ Néppárt is nehéz helyzetbe kerül, ha módosítják a választási törvényt.","id":"20201125_palinkas_valasztasi_torveny_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654648dd-7220-48c6-ac66-ed5054437d61","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_palinkas_valasztasi_torveny_fidesz","timestamp":"2020. november. 25. 17:21","title":"Pálinkás József: \"A Fidesz fél a választásoktól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19efabc3-142e-4caa-8a75-006184813669","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya felett repülő drónt nem veszik észre az autósok, így hatékonyabban lehet kiszűrni a szabálytalankodókat.","shortLead":"Az autópálya felett repülő drónt nem veszik észre az autósok, így hatékonyabban lehet kiszűrni a szabálytalankodókat.","id":"20201125_Nem_a_taj_miatt_repkedett_a_rendorsegi_dron_a_Koroshegyi_volgyhid_felett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19efabc3-142e-4caa-8a75-006184813669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbb0f34-8776-4815-b6cb-01fbb925e870","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_Nem_a_taj_miatt_repkedett_a_rendorsegi_dron_a_Koroshegyi_volgyhid_felett","timestamp":"2020. november. 25. 09:43","title":"Nem a tájban gyönyörködött a rendőrségi drón a Kőröshegyi völgyhíd felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13149090-5843-45e3-8f49-8120a1d2d7f7","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Valamikor réges régen, egy messzi-messzi galaxisban, amikor még nem dokumentáltuk túl az életünket és a közösségi média sem létezett, a közléskényszerünk jóval egészségesebb keretek közt mozgott. A social media adta szabadság túl hirtelen jött ahhoz, hogy mindenki jól kezelje: az online térbe a mai napig rengeteg kép kerül ki bármiféle öncenzúra, szerkesztési elv, vagy felelősségtudat nélkül. Persze jó, ha az emlékeknek nyoma marad, de nem mindegy, hol, ezért összeszedtünk pár alternatívát a Facebook és az Instagram helyett!","shortLead":"Valamikor réges régen, egy messzi-messzi galaxisban, amikor még nem dokumentáltuk túl az életünket és a közösségi média...","id":"20201124_5_hely_ahol_jobb_helye_lesz_a_fotoidnak_mint_a_Facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13149090-5843-45e3-8f49-8120a1d2d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3ef833-3a13-4128-b6ab-f45f3a9574c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201124_5_hely_ahol_jobb_helye_lesz_a_fotoidnak_mint_a_Facebookon","timestamp":"2020. november. 25. 15:30","title":"5 hely, ahol jobb helye lesz a fotóidnak, mint a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szlávik János szerint 90 százalékos hatékonyságú koronavírus elleni védőoltással elég lehet a lakkosság 50-60 százalékát beoltani, hogy ne alakuljon ki nagyobb járvány Magyarországon.","shortLead":"Szlávik János szerint 90 százalékos hatékonyságú koronavírus elleni védőoltással elég lehet a lakkosság 50-60...","id":"20201124_szlavik_sokan_nem_kernek_majd_oltast_de_ez_beleferhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a771b5-6d38-451c-b003-da36a095aa38","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szlavik_sokan_nem_kernek_majd_oltast_de_ez_beleferhet","timestamp":"2020. november. 24. 11:27","title":"Szlávik: Sokan nem kérnek majd oltást, de 90 százalékos hatékonyság mellett ez is beleférhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f0ca0a-5da7-40d3-b3e3-a11b59b35630","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"65 éves korában elhunyt Böröndi Tamás – tudatta Facebookon a Vidám Színpad társulata. ","shortLead":"65 éves korában elhunyt Böröndi Tamás – tudatta Facebookon a Vidám Színpad társulata. ","id":"20201124_Meghalt_Borondi_Tamas_a_Vidam_Szinpad_igazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39f0ca0a-5da7-40d3-b3e3-a11b59b35630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9eda3d-fc17-40ed-bf7b-4db4f4db7e22","keywords":null,"link":"/kultura/20201124_Meghalt_Borondi_Tamas_a_Vidam_Szinpad_igazgatoja","timestamp":"2020. november. 24. 08:54","title":"Meghalt Böröndi Tamás, a Vidám Színpad igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab2c2b7-8264-45d2-85ed-18ee0a8a4ad2","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20201125_Marabu_Feknyuz_Clooney_es_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dab2c2b7-8264-45d2-85ed-18ee0a8a4ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1825b1-6374-459a-a479-c7b23de4d36a","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Marabu_Feknyuz_Clooney_es_Orban","timestamp":"2020. november. 25. 15:45","title":"Marabu Féknyúz: Clooney és Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Benkő László és Mihály Tamás halála után néhány nappal jelent meg az új Omega-album, amelynek a megjelenési dátumát már régen kitűzték. A címének szomorú aktualitást ad a két zenész távozása. Az Omega valamilyen formában tovább zenél, tavasszal koncerteket is terveznek.



","shortLead":"Benkő László és Mihály Tamás halála után néhány nappal jelent meg az új Omega-album, amelynek a megjelenési dátumát már...","id":"20201125_Ezt_nagyon_meredeken_intezte_az_elet__Testamentum_cimmel_jelent_meg_az_uj_Omegaalbum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826f6156-3858-4ccc-a892-2b847c7d42ff","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Ezt_nagyon_meredeken_intezte_az_elet__Testamentum_cimmel_jelent_meg_az_uj_Omegaalbum","timestamp":"2020. november. 25. 09:02","title":"„Ezt nagyon meredeken intézte az élet” – Testamentum címmel jelent meg az új Omega-album","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]